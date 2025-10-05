Real Madrid: Mbappé megsérült a Villarreal elleni bajnokin

A Marca spanyol sportnapilap értesülése szerint a világbajnok csatárnak enyhén zúzódott a jobb bokája, de csatlakozhat a válogatotthoz az októberi világbajnoki selejtezőkön. Franciaország otthon játszik pénteken Azerbajdzsánnal, 13-án pedig idegenben Izlanddal.

Mint arról korábban már írtunk, a „királyiak” hazai pályán 3–1-re legyőzték a Villarrealt, a 26 éves francia játékos a mérkőzés hajrájában szerezte a csapat harmadik gólját, néhány perccel később lecserélték.

Mbappé vezeti a góllövőlistát a spanyol bajnokságban kilenc, a Bajnokok Ligája alapszakaszában öt góllal. Szeptemberben Mbappé a második helyre lépett előre a francia válogatott örök-góllistáján 52 találattal, megelőzve Thierry Henryt (51). A Real Madrid játékosa előtt hazájában most már csak az 57 gólos Olivier Giroud áll.