Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi BL: négy magyar góllal verte meg a Wisla Plock a PSG-t

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.15. 22:20
Fotó: Imago Images
Címkék
Kielce Peliszter Barcelona Kielce férfi kézilabda Dinamo Bucuresti kézilabda Aalborg HB Paris Saint-Germain Rosta Miklós Nantes férfi kézilabda Barcelona kézilabda Nantes Szita Zoltán Wisla Plock PSG Handball Dinamo Bucuresti PSG férfi kézilabda Fazekas Gergő Orlen Wisla Plock Eurofarm Peliszter férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Felemás eredményt hoztak a magyar légiósok mérkőzései szerda kora este a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, a sorozat ötödik fordulójában. A késő esti meccseken a Nantes és a Barcelona is nyerni tudott idegenben.

A lengyel Wisla Plock félidei háromgólos hátrányát ledolgozva 35–32-re nyert a francia Paris Saint-Germain ellen. A mérkőzés legjobbja a vendégek balátlövője, Elohim Prandi volt 12 góllal, míg hazai oldalon Melvyn Richardson 11 találatig jutott. Fazekas Gergő három, Szita Zoltán egy góllal járult hozzá a Plock sikeréhez.

Mindeközben a Rosta Miklóssal a soraiban felálló Dinamo Bucuresti hatgólos vereséget szenvedett a dán Aalborg vendégeként.  A magyar válogatott beálló két gólt szerzett a mérkőzésen.

A késő esti meccseken a Kielce egy félidőn át tartotta magát a Nantes ellen, s a szünetben döntetlen volt még az állás. A fordulás után viszont a francia együttes a 13 gólos Aymeric Minne vezérletével bedarálta lengyel ellenfelét, s nyolcgólos sikert könyvelhetett el.

A Barcelonának csak az első percekben gyűlt meg a baja a Peliszter otthonában – még úgy is, hogy az északmacedón csapatban Dejan Manaszkov és Nik Henigman is nyolc gólt dobott. A katalánoknál Domen Makuc és Dika Mem hat-hat, míg Aleix Gómez öt gólt jegyzett, s végül könnyedén érvényesítette a papírformát.

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
5. FORDULÓ
B-CSOPORT
OTP Bank-Pick Szeged–SC Magdeburg (német) 30–34 (15–18)
Plock (lengyel)–PSG (francia) 35–32 (13–16)
Peliszter (északmacedón)–Barca (spanyol) 30–34 (13–17)

    
B-CSOPORTMGyDVL-KGkP
1. Magdeburg55159–138+2110
2. Barca541155–137+188
3. Wisla Plock541161–144+178
4. SZEGED523158–159–14
5. Paris SG523160–162–24
6. GOG413124–140–162
7. Peliszter514135–157–222
8. Zagreb44107–122–150


A-CSOPORT
Aalborg (dán)–Dinamo Bucuresti (román) 34–28 (18–14)
Kielce (lengyel)–Nantes (francia) 27–35 (15–15)

    
A-CSOPORTMGyDVL-KGkP
1. Aalborg541164–143+218
2. Füchse Berlin44140–125+158
3. Nantes532172–149+236
4. VESZPRÉM431123–117+66
5. Sporting422132–141–94
6. Kielce514167–175–82
7. Kolstad413108–140–322
8. Dinamo Bucuresti55144–160–160

 

 

Kielce Peliszter Barcelona Kielce férfi kézilabda Dinamo Bucuresti kézilabda Aalborg HB Paris Saint-Germain Rosta Miklós Nantes férfi kézilabda Barcelona kézilabda Nantes Szita Zoltán Wisla Plock PSG Handball Dinamo Bucuresti PSG férfi kézilabda Fazekas Gergő Orlen Wisla Plock Eurofarm Peliszter férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Legfrissebb hírek

Ezúttal nem sikerült a Szegednek meglepnie a Magdeburgot a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda
2 órája

Frenkie de Jong hosszabbított a Barcelonával – hivatalos

Spanyol labdarúgás
8 órája

Jim Gottfridsson: Tudom, hogyan nyerhetünk a Magdeburg ellen

Kézilabda
16 órája

Kézilabda: Rosta volt a mezőny legeredményesebb játékosa Bukarestben – körkép

Kézilabda
2025.10.12. 20:01

Véget ért Marcus Rashford nyolc meccsig tartó sorozata

Foci vb 2026
2025.10.11. 11:41

Spanyol csatát nyert meg a Barca; már csak a Zalgiris hibátlan a férfi kosár Euroligában

Kosárlabda
2025.10.10. 23:19

Rostáék hiába küzdöttek nagyot, kikaptak Berlinben a férfi kézi BL-ben

Kézilabda
2025.10.09. 22:25

Férfi kézi: nagy rangadókkal folytatódik a BL a Veszprémnek és a Szegednek

Kézilabda
2025.10.09. 10:49
Ezek is érdekelhetik