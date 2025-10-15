Férfi kézi BL: négy magyar góllal verte meg a Wisla Plock a PSG-t
A lengyel Wisla Plock félidei háromgólos hátrányát ledolgozva 35–32-re nyert a francia Paris Saint-Germain ellen. A mérkőzés legjobbja a vendégek balátlövője, Elohim Prandi volt 12 góllal, míg hazai oldalon Melvyn Richardson 11 találatig jutott. Fazekas Gergő három, Szita Zoltán egy góllal járult hozzá a Plock sikeréhez.
Mindeközben a Rosta Miklóssal a soraiban felálló Dinamo Bucuresti hatgólos vereséget szenvedett a dán Aalborg vendégeként. A magyar válogatott beálló két gólt szerzett a mérkőzésen.
A késő esti meccseken a Kielce egy félidőn át tartotta magát a Nantes ellen, s a szünetben döntetlen volt még az állás. A fordulás után viszont a francia együttes a 13 gólos Aymeric Minne vezérletével bedarálta lengyel ellenfelét, s nyolcgólos sikert könyvelhetett el.
A Barcelonának csak az első percekben gyűlt meg a baja a Peliszter otthonában – még úgy is, hogy az északmacedón csapatban Dejan Manaszkov és Nik Henigman is nyolc gólt dobott. A katalánoknál Domen Makuc és Dika Mem hat-hat, míg Aleix Gómez öt gólt jegyzett, s végül könnyedén érvényesítette a papírformát.
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
5. FORDULÓ
B-CSOPORT
OTP Bank-Pick Szeged–SC Magdeburg (német) 30–34 (15–18)
Plock (lengyel)–PSG (francia) 35–32 (13–16)
Peliszter (északmacedón)–Barca (spanyol) 30–34 (13–17)
|B-CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Magdeburg
|5
|5
|–
|–
|159–138
|+21
|10
|2. Barca
|5
|4
|–
|1
|155–137
|+18
|8
|3. Wisla Plock
|5
|4
|–
|1
|161–144
|+17
|8
|4. SZEGED
|5
|2
|–
|3
|158–159
|–1
|4
|5. Paris SG
|5
|2
|–
|3
|160–162
|–2
|4
|6. GOG
|4
|1
|–
|3
|124–140
|–16
|2
|7. Peliszter
|5
|1
|–
|4
|135–157
|–22
|2
|8. Zagreb
|4
|–
|–
|4
|107–122
|–15
|0
A-CSOPORT
Aalborg (dán)–Dinamo Bucuresti (román) 34–28 (18–14)
Kielce (lengyel)–Nantes (francia) 27–35 (15–15)
|A-CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Aalborg
|5
|4
|–
|1
|164–143
|+21
|8
|2. Füchse Berlin
|4
|4
|–
|–
|140–125
|+15
|8
|3. Nantes
|5
|3
|–
|2
|172–149
|+23
|6
|4. VESZPRÉM
|4
|3
|–
|1
|123–117
|+6
|6
|5. Sporting
|4
|2
|–
|2
|132–141
|–9
|4
|6. Kielce
|5
|1
|–
|4
|167–175
|–8
|2
|7. Kolstad
|4
|1
|–
|3
|108–140
|–32
|2
|8. Dinamo Bucuresti
|5
|–
|–
|5
|144–160
|–16
|0