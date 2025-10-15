Férfi kézi BL: négy magyar góllal verte meg a Wisla Plock a PSG-t

A lengyel Wisla Plock félidei háromgólos hátrányát ledolgozva 35–32-re nyert a francia Paris Saint-Germain ellen. A mérkőzés legjobbja a vendégek balátlövője, Elohim Prandi volt 12 góllal, míg hazai oldalon Melvyn Richardson 11 találatig jutott. Fazekas Gergő három, Szita Zoltán egy góllal járult hozzá a Plock sikeréhez.

Mindeközben a Rosta Miklóssal a soraiban felálló Dinamo Bucuresti hatgólos vereséget szenvedett a dán Aalborg vendégeként. A magyar válogatott beálló két gólt szerzett a mérkőzésen.

A késő esti meccseken a Kielce egy félidőn át tartotta magát a Nantes ellen, s a szünetben döntetlen volt még az állás. A fordulás után viszont a francia együttes a 13 gólos Aymeric Minne vezérletével bedarálta lengyel ellenfelét, s nyolcgólos sikert könyvelhetett el.

A Barcelonának csak az első percekben gyűlt meg a baja a Peliszter otthonában – még úgy is, hogy az északmacedón csapatban Dejan Manaszkov és Nik Henigman is nyolc gólt dobott. A katalánoknál Domen Makuc és Dika Mem hat-hat, míg Aleix Gómez öt gólt jegyzett, s végül könnyedén érvényesítette a papírformát.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

B-CSOPORT

OTP Bank-Pick Szeged–SC Magdeburg (német) 30–34 (15–18)

Plock (lengyel)–PSG (francia) 35–32 (13–16)

Peliszter (északmacedón)–Barca (spanyol) 30–34 (13–17)

B-CSOPORT M Gy D V L-K Gk P 1. Magdeburg 5 5 – – 159–138 +21 10 2. Barca 5 4 – 1 155–137 +18 8 3. Wisla Plock 5 4 – 1 161–144 +17 8 4. SZEGED 5 2 – 3 158–159 –1 4 5. Paris SG 5 2 – 3 160–162 –2 4 6. GOG 4 1 – 3 124–140 –16 2 7. Peliszter 5 1 – 4 135–157 –22 2 8. Zagreb 4 – – 4 107–122 –15 0



A-CSOPORT

Aalborg (dán)–Dinamo Bucuresti (román) 34–28 (18–14)

Kielce (lengyel)–Nantes (francia) 27–35 (15–15)