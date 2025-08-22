A „sárga tengeralattjáró” célja: mindig elérni a BL-bázist

ELFOGTÁK. Kész csoda, hogy 24.5+5 millióért el tudják hozni a Chelsea-től Renato Veigát, akit topklubok kerestek ezen a nyáron (Etta Eyongért rengeteg csapat érdeklődik, az egyik éppen a Chelsea). Veiga esetében a bónusz nagyon nehezen teljesíthető, bajnoknak és Bajnokok Ligája-győztesnek kell lenni ehhez.

Andrea Pinamontit eladja a másodosztályba süllyedő Sassuolo, vannak olasz kérői, és bőven tízmillió fölötti lesz a vételár.

Kellenek új védők, ugyanis a tavaly 18 millióért megszerzett középhátvéd, Logan Costa a nyáron nagyon súlyos sérülést szenvedett, tavasz végére térhet vissza, a tavaly a Manchester Unitedtől 10 millióért vett Willy Kambwala egy fél évre dőlt ki.

BEMÉRTÉK ŐKET. Az Orlando Cityvel elkezdték a tárgyalásokat a fiatal jobbhátvéd, Alex Freeman ügyében, a Parmával együtt, amit tudni lehet, az olaszok kétmilliós ajánlatát nem fogadták el. Artem Dovbikot árulja az AS Roma, de 30 milliónál többet kell fizetni érte, sokkal olcsóbb a kanadai Tani Oluwaseyi a Minnesota Unitedtől, őt a Marca szerint hatmillióért oda is adják.

Andrij Lunyint nem adta a Real, az új érkező kapusposzton a párizsi Arnau Tenas lehet, őt olcsón el lehet hozni a PSG-től. Nem hosszabbított a Vélezzel a fiatal szélső, Thiago Fernández, a télen ingyen el lehet hozni, most minimális összegért, Barry utódjának a monacói George Ilenikhenát nézték ki, de neki vannak más, sokkal gazdagabb „udvarlói” is. Az As szerint kölcsönkérik az Atlético Madridtól egykori játékosukat, Alexander Sörlothot, ő az első fordulóban csak nyolc percet játszott. Az éket 10 millióért vette 2023-ban a Villarreal, egy év múlva 32 millióért adták el a madridiaknak.

Az egyik legfiatalabb kezdővel álltak ki a nyitó fordulóban (forrás: As)

KOMOLY VESZTESÉGEK JÖNNEK MÉG? A Celta Vigo igen közel áll a 31 éves szélső, a Samsunspor által is csábított Denis Suárez leigazolásához (mintha csak tegnap játszott volna a válogatottban és a Barcelonában…), a Villarreal egyik nagy kincsét, a 15-szörös válogatott szélsőt, Yéremy Pinót kinézte magának a Crystal Palace, és lesz is pénzük rá a londoniaknak. A szenegáli szűrőt, Pape Gueyét a NEOM hívja, és tudjuk, mit jelent ez…

TERVEZETT FELÚJÍTÁS. A vezetőségnek foglalkoznia azzal is, hogy Dani Parejo 36, Gerard Moreno 33, Thomas Partey 32, Ayoze Pérez 32, Nicolas Pépé 30 esztendős, jövőre pedig lejár Parejo, Denis Suárez, Partey, Alfonso Pedraza és Iliasz Ahomas szerződése is.

A LA LIGA ÁTIGAZOLÁSAI, 2025 NYARA

DEPORTIVO ALAVÉS

Érkezett: Jonny Otto (PAOK, ingyen), Pablo Ibánez (Osasuna, ingyen), Jusszef Enríkez (Real Madrid, 3 000 000 euró), Raúl Fernández (Mirandés, ingyen), Carles Alena (Getafe, kölcsön után végleg, 1 000 000 euró), Mariano Díaz (egyesület nélküli)

Kölcsönbe: Calebe (Fortaleza)

Kölcsönből vissza: Nikola Marasz (Gijón), Joaquín Panichelli (Mirandés)

Távozott: Kike García (Espanyol, ingyen), Abdel Abkar (Getafe, ingyen), Tomás Conechny (Racing Club, 3 000 000 euró), Joaquín Panichelli (Strasbourg, 16 500 000 euró), Santiago Mourino (Atlético Madrid, 4 000 000)

Kölcsönbe: Adrián Pica (Mirandés), Asier Villalibre (Santander)

Kölcsönből vissza: Joan Jordán (Sevilla), Carlos Martín (Atlético Madrid), Manu Sánchez (Celta Vigo)

ATLÉTICO MADRID

Érkezett: Álex Baena (Villarreal, 42 000 000 euró), Matteo Ruggeri (Atalanta, 17 000 000 euró), Juan Musso (Atalanta, kölcsön után végleg, 3 000 000), Clément Lenglet (Barcelona, kölcsön után végleg, i.), Thiago Almada (Botafogo, 21 000 000), Johnny Cardoso (Betis, 24 000 000), Dávid Hancko (Feyenoord, 30 000 000), Marc Pubill (Almería, 16 000 000), Giacomo Raspadori (Napoli, 22 000 000), Santiago Mourino (Alavés, 4 000 000)

Kölcsönből vissza: Saúl Níguez (Sevilla), Carlos Martín (Alavés), Horatiu Moldovan (Sassuolo)

Távozott: Arthur Vermeeren (RB Leipzig, k. u. v., 20 000 000), Rodrigo Riquelme (Betis, 8 000 000), Reinildo Mandava (Sunderland, i.), César Azpilicueta (szerződése lejárt), Axel Witsel (Girona, i.), Ángel Correa (Tigres, 8 000 000), Saúl Níguez (Flamengo, i.), Samuel Lino (Flamengo, 22 000 000), Santiago Mourino (Villarreal, 10 000 000)

Kölcsönbe: Horatiu Moldovan (Oviedo), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Thomas Lemar (Girona)

ATHLETIC BILBAO

Érkezett: Robert Navarro (Mallorca, ingyen), Jesús Areso (Osasuna, 12 000 000)

Kölcsönből vissza: Unai Vencedor (Santander), Urko Izeta (Mirandés), Hugo Rincón (Mirandés), Adu Ares (Zaragoza), Álex Padilla (UNAM Pumas), Nico Serrano (Gijón)

Távozott: Óscar de Marcos (visszavonult), Adu Ares (Eibar, i.)

Kölcsönbe: Julen Agirrezabala (Valencia, 1 000 000), Álvaro Djaló (Al-Garafa, 3 000 000), Hugo Rincón (Girona, 200 000), Peio Canales (Santander)

Kölcsönből vissza: Unai Núnez (Celta Vigo)

FC BARCELONA

Érkezett: Joan García (Espanyol, 25 000 000 euró), Inigo Martínez (Al-Nasszr, i.)

Kölcsönbe: Marcus Rashford (Manchester United)

Kölcsönből vissza: Oriol Romeu (Girona)

Távozott: Álex Valle (Como, kölcsön után végleg, 6 000 000), Clément Lenglet (Atlético Madrid, kölcsön után végleg, ingyen), Pablo Torre (Mallorca, 5 000 000), Pau Víctor (Braga, 12 000 000), Inigo Martínez (Al-Nasszr, i.)

Kölcsönbe: Ansu Fati (Monaco)

REAL BETIS

Érkezett: Natan (Napoli, kölcsön után végleg, 9 000 000), Rodrigo Riquelme (Atlético Madrid, 8 000 000), Álvaro Valles (egyesület nélküli), Gonzalo Petit (Nacional, 6 000 000), Junior Firpo (Leeds United, i.), Pau López (Toluca, i.), Valentín Gómez (Vélez Sarsfield, 5 300 000), Nelson Deossa (Monterrey, 11 700 000)

Kölcsönből vissza: Iker Losada (Celta Vigo), Juanmi (Getafe), Álex Collado (Al-Holud), Borja Iglesias (Celta Vigo)

Távozott: Jesús Rodríguez (Como, 22 500 000), Rui Silva (Sporting CP, kölcsön után végleg, 4 700 000), Álex Collado (Al-Samal, 2 500 000), Youssouf Sabaly (Al-Duhail, 2 000 000), Juanmi (Getafe, 1 200 000), William Carvalho (Pachuca, i.), Johnny Cardoso (Atlético Madrid, 24 000 000), Romain Perraud (Lille, 3 000 000), Fran Vieites (szerződését felbontották), Borja Iglesias (Celta Vigo, 2 000 000)

Kölcsönbe: Mateo Flores (Arouca), Gonzalo Petit (Mirandés), Iker Losada (Levante)

Kölcsönből vissza: Antony (Manchester United)

CELTA VIGO

Érkezett: Ilaix Moriba (RB Leipzig, k. u. v., 6 000 000), Ferran Jutgla (Club Bruges, 5 000 000), Ionut Radu (Venezia, i.), Borja Iglesias (Betis, 2 000 000)

Kölcsönbe: Bryan Zaragoza (Bayern München, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Joseph Aidoo (Valladolid), Carlos Dotor (Gijón), Unai Núnez (Bilbao), Carles Pérez (Getafe), Manu Sánchez (Alavés)

Távozott: Jörgen Strand Larsen (Wolverhampton, 27 000 000), Fer López (Wolverhampton, 23 000 000), Miguel Rodríguez (Utrecht, k. u. v., 1 250 000), Alfon González (Sevilla, i.), Jailson (szl.), Javier Manquillo (szl.), Vicente Guaita (szl.)

Kölcsönbe: Carles Pérez (Arisz Szalonoki), Carlos Dotor (Málaga), Unai Núnez (Hellas Verona), Manu Sánchez (Levante)

Kölcsönből vissza: Iker Losada (Betis), Borja Iglesias (Betis)

FC ELCHE

Érkezett: Germán Valera (Valencia, k. u. v., i.), Álvaro Rodríguez (Real Madrid, 2 000 000), Martim Neto (Benfica, 1 500 000), Federico Redondo (Inter Miami, 2 150 000), André Silva (Leipzig, 1 000 000)

Kölcsönbe: Alejandro Iturbe (Atlético Madrileno), Víctor Chust (Cádiz), Rafa Mir (Sevilla)

Távozott: Nicolás Castro (Toluca, 5 000 000), José Salinas (Espanyol, i.), Mario Gaspar (szl.), Nicolás Fernández Mercau (New York City, 8 000 000)

Kölcsönből vissza: Agustín Álvarez (Sassuolo), Sory Kaba (Las Palmas)

ESPANYOL BARCELONA

Érkezett: Roberto Fernández (Braga, 6 200 000), José Salinas (Elche, i.), Kike García (Alavés, i.), Miguel Rubio (Granada, i.), Marko Dmitrovics (Leganés, i.), Tyrhys Dolan (Blackburn, i.)

Kölcsönbe: Ramón Terrats (Villarreal), Luca Koleosho (Burnley)

Kölcsönből vissza: Rubén Sánchez (Granada)

Távozott: Joan García (Barcelona, 25 000 000), Brian Oliván (szl.), Álvaro Aguado (szl.), Álvaro Tejero (Arisz Szaloniki, i.)

Kölcsönbe: José Gragera (Deportivo La Coruna)

Kölcsönből vissza: Urko González de Zárate (Sociedad), Valid Cseddira (Napoli), Marash Kumbulla (Roma), Alejo Veliz (Tottenham), Alex Král (Union Berlin)

FC GETAFE

Érkezett: Juanmi (Betis, k. u. v., 1 200 000), Javi Munoz (Las Palmas, i.), Álex Sancris (Burgos, i.), Kiko Femenía (Villarreal, i.), Yvan Neyou (Leganés, i.), bdel Abkar (Alevés, i.)

Kölcsönbe: Adrián Liso (Zaragoza), Mario Martín (Real Madrid), Vitor Reis (Manchester City)

Távozott: Juan Bernat (szl.), Allan Nyom (szl.), Carles Alena (Alavés, k. u. v., 1 000 000), Omar Alderete (Sunderland, 11 600 000)

Kölcsönbe: Juan Berrocal (Atlanta United)

Kölcsönből vissza: Carles Pérez (Celta Vigo), Ramón Terrats (Villarreal), Álvaro Rodríguez (Real Madrid), Bertug Yildirim (Rennes)

FC GIRONA

Érkezett: Axel Witsel (Atlético Madrid, i.)

Kölcsönbe: Hugo Rincón (Bilbao, 200 000), Thomas Lemar (Atlético Madrid)

Kölcsönből vissza: Joel Roca (Mirandés), Valery Fernández (Mallorca)

Távozott: Iljasz Csaira (Oviedo, k. u. v., 1 500 000), Juanpe (szl.), Valery Fernández (Zaragoza, i.), Miguel Gutiérrez (Napoli, 18 000 000)

Kölcsönbe: Gabriel Misehouy (Arisz Szalonoki), Toni Fuidias (Gimnastic), Yaakobishvili Antal (FC Andorra)

Kölcsönből vissza: Bryan Gil (Tottenham), Oriol Romeu (Barcelona), Arnaut Danjuma (Villarreal), Arthur Melo (Juventus)

UD LEVANTE

Érkezett: Kervin Arriaga (Partizan Beograd, 500 000), Jeremy Toljan (Sassuolo, i.)

Kölcsönbe: Matías Moreno (Fiorentina, 500 000), Alan Matturro (Genoa, 500 000), Goduine Koyalipou (Lens), Iker Losada (Betis)

Kölcsönből vissza: Pablo Campos (Cartagena)

Távozott: Giorgi Kocsorasvili (Sporting CP, 5 500 000), Andrés Fernández (Almería, i.), Vicente Iborra (visszavonult)

RCD MALLORCA

Érkezett: Pablo Torre (Barcelona, 5 000 000)

Kölcsönbe: Mateo Joseph (Leeds United), Marash Kumbulla (Roma)

Kölcsönből vissza: Siebe Van der Heyden (St. Pauli)

Távozott: Robert Navarro (Bilbao, i.), José Copete (Valencia, 3 600 000), Siebe Van der Heyden (Gent, 2 000 000), Dominik Greif (Lyon, 4 000 000)

Kölcsönből vissza: Valery Fernández (Girona), Chiquinho (Wolverhampton)

CA OSASUNA

Érkezett: Valentin Rosier (Leganés, i.), Víctor Munoz (Real Madrid, 5 000 000)

Kölcsönből vissza: Iker Benito (Mirandés)

Távozott: Unai García (Panetolikosz, i.), Pablo Ibánez (Alavés, i.), Rubén Pena (Leganés, i.), José Manuel Arnáiz (Granada, i.), Jesús Areso (Bilbao, 12 000 000)

Kölcsönből vissza: Bryan Zaragoza (Bayern München)

REAL MADRID

Érkezett: Dean Huijsen (Bournemouth, 62 500 000), Franco Mastantuono (River Plate, 45 000 000), Trent Alexander-Arnold (Liverpool, 10 000 000), Álvaro Carreras (Benfica, 50 000 000)

Kölcsönből vissza: Álvaro Rodríguez (Getafe), Reinier (Granada)

Távozott: Jesús Vallejo (Albacete, i.), Luka Modric (Milan, i.), Lucas Vázquez (szl.), Jusszef Enríkez (Alavés, 3 000 000), Víctor Munoz (Osasuna, 5 000 000), Álvaro Rodríguez (Elche, 2 000 000), Reinier (Atlético Mineiro, i.)

Kölcsönbe: Mario Martín (Getafe)

REAL OVIEDO

Érkezett: Iljasz Csaira (Girona, k. u. v., 1 500 000), Brandon Domingues (Debrecen), Alberto Reina (Mirandés, i.), Luka Ilics (Crvena zvezda, 2 000 000), Josip Brekalo (Fiorentina, i.), Leander Dendoncker (Aston Villa, i.), Eric Bailly (Villarreal, i.)

Kölcsönbe: Salomón Rondón (Pachuca), Horatiu Moldovan (Atlético Madrid)

Kölcsönből vissza: Borja Sánchez (Burgos)

Távozott: Sebas Moyano (szl.), Alemao (Internacional), Santiago Colombatto (Club León), Federico Vinas (Club León), Jaime Seoane (Pachuca), Sebas Moyano (Zaragoza, i.), Paulino de la Fuente (Zaragoza, i.)

Kölcsönbe: Daniel Paraschiv (Leonesa)

FC SEVILLA

Érkezett: Gabriel Suazo (Toulouse, i.)

Kölcsönbe: Odisszeasz Vlahodimosz (Newcastle United)

Kölcsönből vissza: Alfon González (Valencia), Adnan Januzaj (Las Palmas), Joan Jordán (Alavés), Kelechi Iheanacho (Middlesbrough)

Távozott: Suso (Cádiz, i.), Loic Badé (Leverkusen, 25 000 000)

Kölcsönbe: Rafa Mir (Elche), Nobel Mendy (Vallecano)

Kölcsönből vissza: Albert Sambi Lokonga (Arsenal), Saúl Níguez (Atlético Madrid)

REAL SOCIEDAD SAN SEBASTIÁN

Érkezett: Goncalo Guedes (Wolverhampton, 4 000 000)

Kölcsönbe: Duje Caleta-Car (Lyon, 500 000)

Kölcsönből vissza: Jon Karrikaburu (Santander), Jon Gorrotxategi (Mirandés), Carlos Fernández (Cádiz), Umar Sadiq (Valencia), Urko González de Zárate (Espanyol)

Távozott: Martín Zubimendi (Arsenal, 70 000 000), Jon Ander Olasagasti (Levante, 500 000)

Kölcsönbe: Carlos Fernández (Mirandés)

Kölcsönből vissza: Najef Aguerd (West Ham)

FC VALENCIA

Érkezett: Dani Raba (Leganés, i.), José Copete (Mallorca, 3 600 000), Arnaut Danjuma (Villarreal, i.), Filip Ugrinic (Young Boys, 4 000 000), Baptiste Santamaria (Rennes, 2 000 000)

Kölcsönbe: Julen Agirrezabala (Bilbao, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Alberto Marí (Zaragoza), Cenk Özkacar (Valladolid), Eray Cömert (Valladolid)

Távozott: Germán Valera (Elche, i.), Jaume Doménech (szl.), Yarek Gasiorowski (PSV, 9 800 000), Cristhian Mosquera (Arsenal, 15 000 000), Fran Pérez (Vallecano, 1 000 000)

Kölcsönbe: Cenk Özkacar (1. FC Köln, 225 000)

Kölcsönből vissza: Max Aarons (Bournemouth), Iván Jaime (Porto), Umar Sadiq (Sociedad), Enzo Barrenechea (Aston Villa), Giorgi Mamardasvili (Liverpool), Rafa Mir (Sevilla)

RAYO VALLECANO

Érkezett: Augusto Batalla (River Plate, k. u. v., 1 600 000), Luiz Felipe (Marseille, i.), Fran Pérez (Valencia, 1 000 000)

Kölcsönbe: Gerard Gumbau (Granada), Jozhua Vertrouwd (Castellón), Nobel Mendy (Sevilla)

Távozott: Sergi Guardiola (Córdoba, i.), Aridane Hernández (szl.)

Kölcsönbe: Raúl de Tomás (Al-Vakrah)

Kölcsönből vissza: Gerard Gumbau (Granada), Adrián Embarba (Almería)

FC VILLARREAL

Érkezett: Alberto Moleiro (Las Palmas, 16 000 000), Tajon Buchanan (Inter, 9 000 000), Thomas Partey (Arsenal, i.), Santiago Mourino (Atlético Madrid, 10 000 000)

Kölcsönbe: Rafa Marín (Napoli, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Jorge Pascual (Eibar), Adra Altimira (Leganés), Andrés Ferrari (St. Truiden), Arnaut Danjuma (Girona), Ramón Terrats (Getafe)

Távozott: Álex Baena (Atlético Madrid, 42 000 000), Andrés Ferrari (St. Truiden, 2 500 000), Kiko Femenía (Getafe, i.), Eric Bailly (Oviedo, i.), Raúl Albiol (szl.), Thierno Barry (Everton, 30 000 000), Arnaut Danjuma (Valencia, i.), Jorge Pascual (Granada, 500 000)

Kölcsönbe: Ramón Terrats (Espanyol)

Kölcsönből vissza: Tajon Buchanan (Inter)

Vastaggal az elmúlt hét átigazolásai, lezárva pénteken délben.