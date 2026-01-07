Így válasszunk megfelelő téli túracipőt

Túracipőt vásárolni mindig izgalmas feladat, például a tavasszal és nyáron előszeretettel használt darabok a téli havas, latyakos idővel nem igazán kompatibilisek. Mire figyeljünk, amikor kifejezetten téli túracipőt, bakancsot nézegetünk a boltok polcain?

1. Minden szinten megfelelő védelem

A jó túracipő akkor is szárazon tartja lábunkat, amikor szűzhóban, latyakos, sáros terepen, esetleg kisebb patakon keresztül vezet utunk. Ennek érdekében mindenképp fontos, hogy cipőnk legyen vízálló. A Gore-Tex réteg hatékonyan segít ebben, de ha keveselljük a védelmet, nyugodtan fújjunk cipőnkre impregnáló sprayt. A kezelést érdemes legalább 24 órával indulás előtt megejteni, ellenkező esetben nem alakul ki a megfelelő védelem. Ugyancsak hasznos, ha cipőnk kivehető talpbetéttel rendelkezik, ebben az esetben ugyanis túra után sokkal gyorsabban szárad. Sokszor felvetődő kérdés még, hogy milyen magas legyen a cipőnk. Mivel a téli terep általában nehéz és csúszós, kiemelten fontos a boka védelme. Olyan cipőt válasszunk tehát, amely ezt a feladatot megfelelően ellátja: részesítsük előnyben a bakancsokat.

2. Melegen tartó, de jól szellőző belső

A jó téli túracipő belseje olyan anyagból készül, amely úgy tart melegen, hogy közben nem túl vastag. A bélés súlya a cipőben lehetőleg 400 és 800 gramm között legyen. A könnyebb téli sétákhoz tökéletesen elég a vékonyabb bélés, ha azonban hosszabb távra és fagyosabb terepre megyünk, nyugodtan válasszuk a valamivel vastagabb bélésű cipőket.

3. Csúszásgátló-csatlakoztatási lehetőség

Ha havasabb, jegesebb terepre megyünk, mindenképpen olyan cipőt válasszunk, amelyre csúszásgátlót lehet csatlakoztatni. Néhány bakancson van erre kialakított pont, amely segít a megfelelő rögzítésben, de az sem baj, ha nincsen. Ilyenkor a túraboltban a cipő vásárlásával egy időben érdemes felpróbálni a csúszásgátlót is.

4. Hely a vastagabb zokninak

Nem feltétlenül szükséges, hogy télen vastag zokniban túrázzunk, az viszont mindenképp fontos, hogy ha így döntünk, a cipő belsejében legyen elég hely hozzá, azaz sehol se nyomjon, ne érezzük kényelmetlennek a cipő viselését. Ha van jól bejáratott túrazoknink, amelyet túráinkra használunk, vigyük magunkkal a cipővásárláshoz, és próbáljuk fel abban a kiszemelt lábbelit. A túl szűk cipők amellett, hogy kényelmetlenek, nem szellőznek olyan jól, a túl nagy cipőben pedig megfájdulhat a lábfejünk, arról nem is beszélve, hogy sokkal több hó és egyéb csapadék találhat utat magának felülről (ennek kivédésére használhatunk kamáslit is!).

5. Megfelelő szellőzés

A vízhatlanság és a szellőzés egymásnak kissé ellentmondó fogalmak, sok cipő „küzd” a problémával, hogy mindkettőt megfelelő szinten biztosítsa. A lábfejen keletkező izzadtság elvezetése márpedig fontos, ennek hiányában sokkal nagyobb az esély többek között a vízhólyagok kialakulására is. A Gore-Tex cipők jó választások lehetnek, ahogy a bőrből készült cipőknek egy része is rendelkezik ezzel a képességgel. Annak érdekében, hogy biztosra menjünk, érdemes olyan üzletben túracipőt vásárolni, ahol az eladók szakszerűen tudják megválaszolni kérdéseinket.