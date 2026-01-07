Bánhidi Bence: Hetven százalék esélyt adok arra, hogy játszom az Európa-bajnokságon

A magyar férfi kézilabda-válogatott felkészülése elkezdődött Felcsúton a jövő héten kezdődő dán, norvég, svéd közös rendezésű Európa-bajnokságra. A kerettel együtt készül, és mindent elkövet, hogy a lehető legjobb állapotba kerüljön az Eb-re Bánhidi Bence. A válogatott csapatkapitánya sérülésből lábadozik, de optimista, jó esélyt lát rá arra, hogy ott legyen a kontinenstornán.

A magyar férfiválogatott 20 fős kerete:

Kapusok: BARTUCZ László (MT Melsungen, német), PALASICS Kristóf (MT Melsungen), ANDÓ Arián (Mol Tatabánya KC)

Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel, német), SZILÁGYI Benjámin (OTP Bank-Pick Szeged), RODRÍGUEZ Pedro (Mol Tatabánya)

Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes Gard, francia)

Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock), HANUSZ Egon (Cesson Rennes, francia), LUKÁCS Péter (Elverum), PERGEL Andrej (La Rioja, spanyol)

Beállók: BÁNHIDI Bence (OTP Bank-Pick Szeged), PAPP Tamás (Mol Tatabánya KC), ROSTA Miklós (Dinamo Bucuresti, román), SIPOS Adrián (MT Melsungen)

Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), LIGETVÁRI Patrik (One Veszprém HC), SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock)

Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya) A válogatott felkészülési programja:

2026. január 9., 19.00: Magyarország–Románia Az Európa-bajnokság csoportjai:

A-csoport (Herning): Németország, Spanyolország, Ausztria, Szerbia

B-csoport (Herning): Dánia, Portugália, Észak-Macedónia, Románia

C-csoport (Oslo): Franciaország, Norvégia, Csehország, Ukrajna

D-csoport (Oslo): Szlovénia, Feröer, Montenegró, Svájc

E-csoport (Malmö): Svédország, Horvátország, Hollandia, Grúzia

F-csoport (Kristianstad): MAGYARORSZÁG, Izland, Lengyelország, Olaszország A magyar válogatott csoportmérkőzései:

2026. január 16., 20.30: Magyarország–Lengyelország

2026. január 18., 20.30: Olaszország–Magyarország

2026. január 20., 20.30: Magyarország–Izland