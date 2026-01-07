Nemzeti Sportrádió

Alpesisí-vk: Leitgeb Richard kiesett a vk-versenyen Madonna di Campiglióban

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.07. 20:32
null
Leitgeb Richárd nyert a férfiaknál (Fotó: Imago Images, archív)
Címkék
világkupaverseny Leitgeb Richard Madonna di Campiglio alpesi sí
Az olimpiai szereplésért versenyben lévő Leitgeb Richard az első futamban kiesett az alpesi sízők világkupa-sorozatának Madonna di Campiglióban rendezett szerdai műlesikló-viadalán.

 

A nemzetközi szövetség eredményközlője szerint az osztrák születésű magyar versenyző 63-as rajtszámmal vágott neki a villanyfényes pályának, s ugyan a harmadik ellenőrzőpontig eljutott – ott 1.94 másodperc volt a hátránya a meglepetésre éllovas finn Eduard Hallberghez képest –, de a cél előtt nem sokkal kiesett.

A Madonna di Campiglió-i az egyik legrégebbi, legnehezebb, ezáltal legnagyobb presztízsű szlalomverseny a vk-sorozatban.

(MTI)

 

világkupaverseny Leitgeb Richard Madonna di Campiglio alpesi sí
Legfrissebb hírek

Milánó 2026: sérülés miatt lemarad a játékokról az olimpiai bajnok osztrák alpesi síző

Téli sportok
2026.01.02. 22:45

Alpesisí-vk: Tóth Zita 43. lett Courchevelben

Téli sportok
2025.12.16. 20:32

Milánó 2026: indul az összetett vk-címvédő olasz alpesi síző

Téli sportok
2025.12.12. 15:29

Majdnem nyolc év után világkupafutamot nyert Lindsey Vonn

Téli sportok
2025.12.12. 12:15

Alpesi sí: mentőhelikopterrel vitték kórházba az edzésen bukó kétszeres olimpiai bajnokot

Téli sportok
2025.12.11. 14:54

Alpesisí-vk: Kilde két évvel súlyos sérülése után visszatért

Téli sportok
2025.11.28. 11:18

Leitgeb a 47. lett Gurglben, meglepő francia győzelem

Téli sportok
2025.11.22. 18:24

Tóth Zita elárulta, milyen célokkal készül a téli olimpiára

Téli sportok
2025.10.23. 10:10
Ezek is érdekelhetik