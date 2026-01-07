Alpesisí-vk: Leitgeb Richard kiesett a vk-versenyen Madonna di Campiglióban
Az olimpiai szereplésért versenyben lévő Leitgeb Richard az első futamban kiesett az alpesi sízők világkupa-sorozatának Madonna di Campiglióban rendezett szerdai műlesikló-viadalán.
A nemzetközi szövetség eredményközlője szerint az osztrák születésű magyar versenyző 63-as rajtszámmal vágott neki a villanyfényes pályának, s ugyan a harmadik ellenőrzőpontig eljutott – ott 1.94 másodperc volt a hátránya a meglepetésre éllovas finn Eduard Hallberghez képest –, de a cél előtt nem sokkal kiesett.
A Madonna di Campiglió-i az egyik legrégebbi, legnehezebb, ezáltal legnagyobb presztízsű szlalomverseny a vk-sorozatban.
(MTI)
