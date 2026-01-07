Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár Euroliga: a Bayern –14-ről fordítva győzött a Baskonia ellen

2026.01.07.
Matteo Spagnolo (labdával) 20 pontjával a Baskonia legeredményesbbje volt (Fotó: Getty Images)
Baskonia Bayern München kosárlabda
Férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 20. fordulójában, a szerdai játéknapon a francia Parios Basketball 84–79-re legyőzte a török Anadolu Efes csapatát, míg a Bayern München óriási csatában a negyedik negyedben 14 pont hátrányból fordítva 96–89-re győzött a Baskonia ellen.

 

KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 20. FORDULÓ
Anadolu Efes (török)–Paris Basketball (francia) 79–84 (21–19, 18–21, 25–25, 15–19)
Bayern München (német)–Baskonia (spanyol) 96–89 (24–19, 14–27, 22–23, 36–20)

 

