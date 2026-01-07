Nemzeti Sportrádió

Jégkorong MK: a DVTK is elődöntős

H. Á.H. Á.
2026.01.07. 21:40
null
Hét gólnak és a továbbjutásnak örülhetnek a diósgyőriek (Fotó: Várhegyi Erna/BJAHC)
A jégkorong Magyar Kupában szerdán teljessé vált a legjobb négy mezőnye, miután a DVTK Jegesmedvék az első meccs 2–2-es eredménye után a budapesti visszavágón 7–4-re legyőzte a BJA HC-t.

A miskolciak a hazai pályán elért 2–2-vel várták a Budapest Jégkorong Akadémia HC elleni visszavágót. Bár a második meccs a hajráig szoros volt, a vendégek a végén két üres kapus gólt szerezve eldöntötték a továbbjutást.

A DVTK a január 31-i elődöntőben a címvédő Ferencvárossal találkozik, a másik ágon a két székesfehérvári csapat, a Hydro Fehérvár AV19 és a FEHA19 játszik egymással. A döntőt és a bronzmérkőzést február 1-én rendezik meg.

JÉGKORONG
MAGYAR KUPA 
AZ ELŐDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ
Budapest Jégkorong Akadémia HC–DVTK Jegesmedvék 4–7 (1–3, 1–0, 2–4)
Továbbjutott: a DVTK, 9–6-os összesítéssel
Kedden játszották
FEHA19–DEAC 8–2
Továbbjutott: a FEHA19, 8–6-os összesítéssel

 

Ezek is érdekelhetik