Jégkorong MK: a DVTK is elődöntős

A miskolciak a hazai pályán elért 2–2-vel várták a Budapest Jégkorong Akadémia HC elleni visszavágót. Bár a második meccs a hajráig szoros volt, a vendégek a végén két üres kapus gólt szerezve eldöntötték a továbbjutást.

A DVTK a január 31-i elődöntőben a címvédő Ferencvárossal találkozik, a másik ágon a két székesfehérvári csapat, a Hydro Fehérvár AV19 és a FEHA19 játszik egymással. A döntőt és a bronzmérkőzést február 1-én rendezik meg.

JÉGKORONG

MAGYAR KUPA

AZ ELŐDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

Budapest Jégkorong Akadémia HC–DVTK Jegesmedvék 4–7 (1–3, 1–0, 2–4)

Továbbjutott: a DVTK, 9–6-os összesítéssel

Kedden játszották

FEHA19–DEAC 8–2

Továbbjutott: a FEHA19, 8–6-os összesítéssel