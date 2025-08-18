Nem minden a pénz: ilyen csapatot lehet összehozni ingyen a La Ligában

Igazából adhattuk volna azt a címet is sorozatunknak, hogy Nincs mindenkinek sok pénze: ilyen csapatot hoztak össze majdnem ingyen a La Ligában; hiszen ne feledkezzünk meg az aláírási és ügynöki díjakról. A LA LIGÁT anyagilag és minden értelemben a Real Madrid, az FC Barcelona és az Atlético Madrid dominálja, 2012 óta csak a Girona fért oda a dobogóra a három nagy mellé, így aztán nehéz anyagilag felnőni a gigászokhoz.

Igaz, a legkisebbek is komoly veszélyt jelentenek olykor a nagycsapatokra, ez is adja meg egy bajnokság varázsát. De amióta véget ért a Deportivo La Coruna és Valencia aranykora (2012-ben még odafért utóbbi azért a dobogó aljára), a Villarreal, a Betis, a Sevilla és az Athletic Bilbao sem tudott megerősödni anyagilag, de a Girona tündérmeséje is hamar véget ért, tavaly egyetlen ponttal előzte meg a legjobb kiesőt.

A KAPUS: PAU LÓPEZ. Ezen a nyáron tíz kapus váltott ingyen klubot a La Ligában, pontosabban ennyi kapust igazoltak ingyen az élvonalbeli csapatok, közülük kiemelkedik Pau López. A kétszeres spanyol válogatott kapuvédő a Girona neveltje, az Espanyolban futott be. Kölcsönkérte a Tottenham, majd 2018-ban ingyen a Betishez igazolt, innen egy évre rá 23.5 millióért vette meg az AS Roma! A nagy áttörés sem ott, sem az érte 12 milliót adó Olympique Marseille-nél nem jött össze neki, részt vett néhány mérkőzésen a Girona pocsék idényében, védett az Arsenal ellen a Bajnokok Ligájában, majd egy huszárvágással Mexikóba igazolt (miután már bemutatták a Lens-ban, de ehhez a transzferhez, pontosabban annak az időpontjához a spanyol csapat nem járult hozzá). A Deportivo Toluca opciós kölcsön után 4.8 milliót fizetett érte, néhány napra rá elengedték a Betishez… ingyen! Három évre írt alá.

Apropó, Betis! A sevillai csapat példája mutatja, hogy a mai topfutballban a bevételeknek milyen kis részét alkotják a mérkőzésnapi jövedelmek: a Betis 57 ezer bérletet adott el az új idényre, de a költségvetése nagyon messze így is a nemzetközi élvonaltól. A mesés nézőszámokat hozó Bilbao 2024-ben 124.5 millió eurós bevételre tett szert, ebből 32.7 milliót hoztak mindenestől a hazai mérkőzések, de sorozatunk olvasói tudják, mire elég a mai futballban egy ekkora éves költségvetés. A Betis ezen a nyáron egyezett meg egy nagy bankkal a 125 millió eurós adósságának átütemezéséről, de a Sevilla sincs jobb helyzetben, a Valenciáról és a Villarreallól nem is beszélve. Igaz, a Betisnél a stadion felújítására elköltött 150 millió euró megtérül szép lassan, az évi 30 milliós, innen befolyó bevétel megduplázódik.

A kispadon: a 33 éves Marko Dmitrovics (Leganés–Espanyol).

A VÉDELEM. És annak a jobb szélén a háromszoros válogatott Jonny Otto. El is felejtette már az ember, Otto 2018-ban játszott a walesiek, az angolok és a bosnyákok ellen is a La Furia Rojában, akkor adott érte nevelőegyesületének, a Celta Vigónak hétmillió eurót az Atlético. Üzleti célú befektetésként, mert hatéves szerződése ellenére azonnal (!) kölcsönadták a Wolverhamptonnak, amely gyorsan meg is vette végleg 21 millióért. Csakhogy Otto a bosnyákok elleni mérkőzésen az 51. percben lesérült, majd egymás után háromszor is súlyos sérülést szenvedett. A védelem összes posztján bevethető, mindkét lábát egyformán használó játékos 2023-ra kikopott a csapatból, majd amikor egy edzésen balhézott, kirúgták. Másfél évet eltöltött a PAOK-ban, most, 31 évesen hazaért az Alavéshez, és két évre írt alá. Az édesanyja egyébként német.

A védelem közepe Clément Lenglet-é: a 16-szoros francia válogatott bekkért a Sevilla 5.4 milliót fizetett a Nancynak, az FC Barcelona 35.9 milliót adott érte 2018-ban, a katalánoknál 160-szor szerepelt, tíz kanadai pontot szerezve. Évi 16 millió eurós bruttó bérét 2022-ig tudták csak fizetni, de sem a Tottenham, sem az Aston Villa nem vette meg a kölcsön után. Az Atlético Madrid sem, nem élt a tízmilliós lehetőséggel… de ingyen megkapta, mert még volt hátra két év a játékos szerződéséből, összesen 21.2 milliós bruttó bérrel. Sőt egy spanyol lap szerint Lenglet kapott egy kis pénzt, 1.5 milliót a Barcától, hogy távozzon, és nyilván kapott legalább egyévi bérnek megfelelő aláírási pénzt Madridban, és az ügynöke is ennyit keresett. Az Atléticóhoz három évre írt alá, 3+1 milliós bérért.

A Lenglet melletti hely a szintén 7.5 milliós játékjoggal bíró Abdel Abkaré: a marokkói játékos nem túl ismert, 26 esztendős, háromszoros válogatott. A Málaga hozta át Európában, de 2023-ban már az Alavésben futott be, most a Getafe csapott le rá, és 2028-ig kötött vele szerződést. Tavaly azzal került be a hírekbe, hogy a félidőben elkérte Kylian Mbappé mezét, ezért a mestere azonnal lecserélte, de később tagadta, hogy a mez miatt.

A balhátvéd Charlie, akarjuk írni Junior Firpo, a 28 éves, spanyol korosztályos, de már dominikai felnőtt válogatott játékos 8 milliót ér, de nem hosszabbított vele a Leeds United, ahol 122 fellépésén szerzett 6 gólt, és adott 22 gólpasszt – ez azért nem rossz statisztika! Firpo nem ismeretlen név, a Barca 20 millióért vette meg a Betistől 2019-ben, azon a nyáron lett U21-es Európa-bajnok a spanyolokkal! Két év és 41 mérkőzés után 15 millióért eladták a Leedsnek, ahol a másodosztály bajnoka lett.

A kispadon: Valentin Rosier (Leganés–Osasuna), Miguel Rubio (Granada–Espanyol), Axel Witsel (Atlético Madrid–Girona), Gabriel Suazo (Toulouse–Sevilla)

VÉDEKEZŐ KÖZÉPPÁLYÁSOK. A 32 éves őserő szűrő 14 millió eurót ér, az Almeríában, az Arsenalban és az Atléticóban is játszott, 53-szoros válogatott, volt spanyol bajnok és Európa-liga-győztes, az angolok 50 millió eurót fizettek érte – mégis, nagyon bátor volt a Villarreal Thomas Partey átigazolásával. A klub drukkerei is tiltakoztak, ugyanis Parteyt öt rendbeli nemi erőszakkal és egy szexuális zaklatással vádolják. A Villarreal bízik az ártatlanság védelmében, egy évre kötöttek vele szerződést, nyilván alaposan megfontolva minden mondatát. Partey óvadékkal, de szabadlábon maradt.

Yvan Neyout nem fenyegeti börtön, a 11-szeres kameruni válogatott játékos a Leganést váltotta a Getafére, korábban a Bragában és a St.-Étienne-ben is játszott, egyébként van francia útlevele is. Annak idején a PSG is tárgyalt vele, 28 évesen a játékjoga már csak hárommilliót ér.

A kispadon: Pablo Ibánez (Osasuna–Alavés), Alberto Reina (Mirandés–Oviedo)

TÁMADÓ KÖZÉPPÁLYÁSOK. A jobbszélsőnk sem szupersztár, sőt igen kevesen ismerik Tyrhys Dolant, noha játszott a Manchester Cityben, párszor az angol U21-es válogatottban, a németeknek még gólt is lőtt. A játékjoga 7 millióra rúg, euróban, a Blackburn Roversnek mégsem kellett, az előző idényben pedig alapember volt, 44 mérkőzésen 13 kanadai ponttal, a gárda legjobb fiataljának járó díjat is megkapta. A középpálya és a csatársor összes posztján bevethető, jó vásárt csapott vele az Espanyol. Dolan egy jótékonysági szervezet nagykövete, ami az akadémiákról elengedett fiatalok mentális egészségével foglalkozik (egy barátja öngyilkossága után szeretne segíteni másokon, őt magát is nagyon megviselte, amikor elküldték a Citytől, majd a Prestontól).

A karmesterünk Robert Navarro, 23 éves, és nem sokkal ér kevesebbet: a Mallorca után Bilbao tökéletes lépésnek tűnik a karrierjében. A korosztályos válogatottak igen gólerős alaptagja, a széleken is bevethető: az Osasuna és az FC Barcelona után Monacóban teljesedett ki a tehetsége, de sem az érte hatmilliót fizető Real Sociedadban, sem az őt 850 ezer euróért megvásárló RCD-ben nem villogott, legalábbis nem úgy, mint címeres mezben: tavaly a magyarok ellen győztes gólt szerzett. A spanyol futball ismerőiben máris felötlik a kérdés, és máris megválaszoljuk: ugyan Katalóniában született, de a Bilbao úgy döntött, hogy mivel „Robertinho” éveket töltött a pamplonai akadémián, bátran leigazolhatják, ha nem is baszk származású, de baszk nevelés. Apja, a most 55 éves Roberto Navarro szintén játszott az Osasunában, és volt Barca-akadémista is; a kis tehetséget 11 éves korában hívta a Real Madrid és a Bilbao is, de akkor a Barcelona mellett döntött.

Nem ebben az évben arattak a spanyol klubok a Bosman-szabály alapján, Alfon González lett a csapatunk balszellője, a Sevilla új támadója. Játékjoga ötmillió euróra rúg, utoljára 2017-ben volt U-válogatott, most 26 éves. Az Albacetében és a Getafében sem csillogott, a Celta tartalékjai négy éve 250 ezer euróért megvették, de onnan sem emelkedett ki – ellenben tavasszal az élvonalban lőtt négy gólt, adott egy gólpasszt, ezzel máris kiérdemelt egy jobb csapatot és egy sokkal jobb szerződést.

A kispadon: Álex Sancris (Burgos–Getafe), Kiko Femenía (Villarreal–Getafe), Javi Munoz (Las Palmas–Getafe), Jeremy Toljan (Sassuolo–Levante)

KÖZÉPCSATÁR. Nagy meglepetés számunkra, hogy a hatszoros holland válogatott Arnaut Danjumát ingyen átadta a Villarreal a Valenciának. A karrierje során 49 millió eurót fizettek már érte, a PSV-ben, a Club Bruges-ben, az AFC Bournemouthban, a Tottenhamben, az Evertonban és a Gironában is játszott. Speciel a Villarrealban nem sokat: 23.5 milliót fizettek érte, ezzel máig klubrekorder, ezt 54 meccsen 24 góllal és 4 gólpasszal hálálta meg, de háromszor is kölcsönadták. Egyre gyengébben játszott, most, 28 évesen kapott még egy esélyt.

A kispadon: Dani Raba (Leganés–Valencia), Mariano Díaz (egyesület nélküli–Alavés), Kike García (Alavés–Espanyol)

2012: Valencia, Málaga

2013: Real Sociedad

2014: Athletic Bilbao

2015: Valencia, Sevilla

2016: Villarreal, Sevilla

2017: Sevilla

2018: Valencia

2019: Valencia

2020: Sevilla

2021: Sevilla, Villarreal

2022: Sevilla

2023: Real Sociedad, Sevilla

2024: Girona

2025: Athletic Bilbao, Villarreal A La Liga három gigászon kívüli BL-indulói 2012 óta

A LA LIGA ÁTIGAZOLÁSAI, 2025 NYARA

DEPORTIVO ALAVÉS

Érkezett: Jonny Otto (PAOK, ingyen), Pablo Ibánez (Osasuna, ingyen), Jusszef Enríkez (Real Madrid, 3 000 000 euró), Raúl Fernández (Mirandés, ingyen), Carles Alena (Getafe, kölcsön után végleg, 1 000 000 euró), Mariano Díaz (egyesület nélküli)

Kölcsönbe: Calebe (Fortaleza)

Kölcsönből vissza: Nikola Marasz (Gijón), Joaquín Panichelli (Mirandés)

Távozott: Kike García (Espanyol, ingyen), Abdel Abkar (Getafe, ingyen), Tomás Conechny (Racing Club, 3 000 000 euró), Joaquín Panichelli (Strasbourg, 16 500 000 euró), Santiago Mourino (Atlético Madrid, 4 000 000)

Kölcsönbe: Adrián Pica (Mirandés), Asier Villalibre (Santander)

Kölcsönből vissza: Joan Jordán (Sevilla), Carlos Martín (Atlético Madrid), Manu Sánchez (Celta Vigo)

ATLÉTICO MADRID

Érkezett: Álex Baena (Villarreal, 42 000 000 euró), Matteo Ruggeri (Atalanta, 17 000 000 euró), Juan Musso (Atalanta, kölcsön után végleg, 3 000 000), Clément Lenglet (Barcelona, kölcsön után végleg, i.), Thiago Almada (Botafogo, 21 000 000), Johnny Cardoso (Betis, 24 000 000), Dávid Hancko (Feyenoord, 30 000 000), Marc Pubill (Almería, 16 000 000), Giacomo Raspadori (Napoli, 22 000 000), Santiago Mourino (Alavés, 4 000 000)

Kölcsönből vissza: Saúl Níguez (Sevilla), Carlos Martín (Alavés), Horatiu Moldovan (Sassuolo)

Távozott: Arthur Vermeeren (RB Leipzig, k. u. v., 20 000 000), Rodrigo Riquelme (Betis, 8 000 000), Reinildo Mandava (Sunderland, i.), César Azpilicueta (szerződése lejárt), Axel Witsel (Girona, i.), Ángel Correa (Tigres, 8 000 000), Saúl Níguez (Flamengo, i.), Samuel Lino (Flamengo, 22 000 000), Santiago Mourino (Villarreal, 10 000 000)

Kölcsönbe: Horatiu Moldovan (Oviedo), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Thomas Lemar (Girona)

ATHLETIC BILBAO

Érkezett: Robert Navarro (Mallorca, ingyen), Jesús Areso (Osasuna, 12 000 000)

Kölcsönből vissza: Unai Vencedor (Santander), Urko Izeta (Mirandés), Hugo Rincón (Mirandés), Adu Ares (Zaragoza), Álex Padilla (UNAM Pumas), Nico Serrano (Gijón)

Távozott: Óscar de Marcos (visszavonult), Adu Ares (Eibar, i.)

Kölcsönbe: Julen Agirrezabala (Valencia, 1 000 000), Álvaro Djaló (Al-Garafa, 3 000 000), Hugo Rincón (Girona, 200 000), Peio Canales (Santander)

Kölcsönből vissza: Unai Núnez (Celta Vigo)

FC BARCELONA

Érkezett: Joan García (Espanyol, 25 000 000 euró), Inigo Martínez (Al-Nasszr, i.)

Kölcsönbe: Marcus Rashford (Manchester United)

Kölcsönből vissza: Oriol Romeu (Girona)

Távozott: Álex Valle (Como, kölcsön után végleg, 6 000 000), Clément Lenglet (Atlético Madrid, kölcsön után végleg, ingyen), Pablo Torre (Mallorca, 5 000 000), Pau Víctor (Braga, 12 000 000), Inigo Martínez (Al-Nasszr, i.)

Kölcsönbe: Ansu Fati (Monaco)

REAL BETIS

Érkezett: Natan (Napoli, kölcsön után végleg, 9 000 000), Rodrigo Riquelme (Atlético Madrid, 8 000 000), Álvaro Valles (egyesület nélküli), Gonzalo Petit (Nacional, 6 000 000), Junior Firpo (Leeds United, i.), Pau López (Toluca, i.), Valentín Gómez (Vélez Sarsfield, 5 300 000), Nelson Deossa (Monterrey, 11 700 000)

Kölcsönből vissza: Iker Losada (Celta Vigo), Juanmi (Getafe), Álex Collado (Al-Holud), Borja Iglesias (Celta Vigo)

Távozott: Jesús Rodríguez (Como, 22 500 000), Rui Silva (Sporting CP, kölcsön után végleg, 4 700 000), Álex Collado (Al-Samal, 2 500 000), Youssouf Sabaly (Al-Duhail, 2 000 000), Juanmi (Getafe, 1 200 000), William Carvalho (Pachuca, i.), Johnny Cardoso (Atlético Madrid, 24 000 000), Romain Perraud (Lille, 3 000 000), Fran Vieites (szerződését felbontották), Borja Iglesias (Celta Vigo, 2 000 000)

Kölcsönbe: Mateo Flores (Arouca), Gonzalo Petit (Mirandés)

Kölcsönből vissza: Antony (Manchester United)

CELTA VIGO

Érkezett: Ilaix Moriba (RB Leipzig, k. u. v., 6 000 000), Ferran Jutgla (Club Bruges, 5 000 000), Ionut Radu (Venezia, i.), Borja Iglesias (Betis, 2 000 000)

Kölcsönbe: Bryan Zaragoza (Bayern München, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Joseph Aidoo (Valladolid), Carlos Dotor (Gijón), Unai Núnez (Bilbao), Carles Pérez (Getafe), Manu Sánchez (Alavés)

Távozott: Jörgen Strand Larsen (Wolverhampton, 27 000 000), Fer López (Wolverhampton, 23 000 000), Miguel Rodríguez (Utrecht, k. u. v., 1 250 000), Alfon González (Sevilla, i.), Jailson (szl.), Javier Manquillo (szl.), Vicente Guaita (szl.)

Kölcsönbe: Carles Pérez (Arisz Szalonoki), Carlos Dotor (Málaga), Unai Núnez (Hellas Verona), Manu Sánchez (Levante)

Kölcsönből vissza: Iker Losada (Betis), Borja Iglesias (Betis)

FC ELCHE

Érkezett: Germán Valera (Valencia, k. u. v., i.), Álvaro Rodríguez (Real Madrid, 2 000 000), Martim Neto (Benfica, 1 500 000), Federico Redondo (Inter Miami, 2 150 000)

Kölcsönbe: Alejandro Iturbe (Atlético Madrileno), Víctor Chust (Cádiz), Rafa Mir (Sevilla)

Távozott: Nicolás Castro (Toluca, 5 000 000), José Salinas (Espanyol, i.), Mario Gaspar (szl.), Nicolás Fernández Mercau (New York City, 8 000 000)

Kölcsönből vissza: Agustín Álvarez (Sassuolo), Sory Kaba (Las Palmas)

ESPANYOL BARCELONA

Érkezett: Roberto Fernández (Braga, 6 200 000), José Salinas (Elche, i.), Kike García (Alavés, i.), Miguel Rubio (Granada, i.), Marko Dmitrovics (Leganés, i.), Tyrhys Dolan (Blackburn, i.)

Kölcsönbe: Ramón Terrats (Villarreal)

Kölcsönből vissza: Rubén Sánchez (Granada)

Távozott: Joan García (Barcelona, 25 000 000), Brian Oliván (szl.), Álvaro Aguado (szl.), Álvaro Tejero (Arisz Szaloniki, i.)

Kölcsönbe: José Gragera (Deportivo La Coruna)

Kölcsönből vissza: Urko González de Zárate (Sociedad), Valid Cseddira (Napoli), Marash Kumbulla (Roma), Alejo Veliz (Tottenham), Alex Král (Union Berlin)

FC GETAFE

Érkezett: Juanmi (Betis, k. u. v., 1 200 000), Javi Munoz (Las Palmas, i.), Álex Sancris (Burgos, i.), Kiko Femenía (Villarreal, i.), Yvan Neyou (Leganés, i.), bdel Abkar (Alevés, i.)

Kölcsönbe: Adrián Liso (Zaragoza), Mario Martín (Real Madrid), Vitor Reis (Manchester City)

Távozott: Juan Bernat (szl.), Allan Nyom (szl.), Carles Alena (Alavés, k. u. v., 1 000 000), Omar Alderete (Sunderland, 11 600 000)

Kölcsönbe: Juan Berrocal (Atlanta United)

Kölcsönből vissza: Carles Pérez (Celta Vigo), Ramón Terrats (Villarreal), Álvaro Rodríguez (Real Madrid), Bertug Yildirim (Rennes)

FC GIRONA

Érkezett: Axel Witsel (Atlético Madrid, i.)

Kölcsönbe: Hugo Rincón (Bilbao, 200 000), Thomas Lemar (Atlético Madrid)

Kölcsönből vissza: Joel Roca (Mirandés), Valery Fernández (Mallorca)

Távozott: Iljasz Csaira (Oviedo, k. u. v., 1 500 000), Juanpe (szl.), Valery Fernández (Zaragoza, i.)

Kölcsönbe: Gabriel Misehouy (Arisz Szalonoki), Toni Fuidias (Gimnastic), Yaakobishvili Antal (Andorra)

Kölcsönből vissza: Bryan Gil (Tottenham), Oriol Romeu (Barcelona), Arnaut Danjuma (Villarreal), Arthur Melo (Juventus)

UD LEVANTE

Érkezett: Kervin Arriaga (Partizan Beograd, 500 000), Jeremy Toljan (Sassuolo, i.)

Kölcsönbe: Matías Moreno (Fiorentina, 500 000), Alan Matturro (Genoa, 500 000), Goduine Koyalipou (Lens)

Kölcsönből vissza: Pablo Campos (Cartagena)

Távozott: Giorgi Kocsorasvili (Sporting CP, 5 500 000), Andrés Fernández (Almería, i.), Vicente Iborra (visszavonult)

RCD MALLORCA

Érkezett: Pablo Torre (Barcelona, 5 000 000)

Kölcsönbe: Mateo Joseph (Leeds United)

Kölcsönből vissza: Siebe Van der Heyden (St. Pauli)

Távozott: Robert Navarro (Bilbao, i.), José Copete (Valencia, 3 600 000), Siebe Van der Heyden (Gent, 2 000 000)

Kölcsönből vissza: Valery Fernández (Girona), Chiquinho (Wolverhampton)

CA OSASUNA

Érkezett: Valentin Rosier (Leganés, i.), Víctor Munoz (Real Madrid, 5 000 000)

Kölcsönből vissza: Iker Benito (Mirandés)

Távozott: Unai García (Panetolikosz, i.), Pablo Ibánez (Alavés, i.), Rubén Pena (Leganés, i.), José Manuel Arnáiz (Granada, i.), Jesús Areso (Bilbao, 12 000 000)

Kölcsönből vissza: Bryan Zaragoza (Bayern München)

REAL MADRID

Érkezett: Dean Huijsen (Bournemouth, 62 500 000), Franco Mastantuono (River Plate, 45 000 000), Trent Alexander-Arnold (Liverpool, 10 000 000), Álvaro Carreras (Benfica, 50 000 000)

Kölcsönből vissza: Álvaro Rodríguez (Getafe), Reinier (Granada)

Távozott: Jesús Vallejo (Albacete, i.), Luka Modric (Milan, i.), Lucas Vázquez (szl.), Jusszef Enríkez (Alavés, 3 000 000), Víctor Munoz (Osasuna, 5 000 000), Álvaro Rodríguez (Elche, 2 000 000), Reinier (Atlético Mineiro, i.)

Kölcsönbe: Mario Martín (Getafe)

REAL OVIEDO

Érkezett: Iljasz Csaira (Girona, k. u. v., 1 500 000), Brandon Domingues (Debrecen), Alberto Reina (Mirandés, i.), Luka Ilics (Crvena zvezda, 2 000 000)

Kölcsönbe: Salomón Rondón (Pachuca), Horatiu Moldovan (Atlético Madrid)

Kölcsönből vissza: Borja Sánchez (Burgos)

Távozott: Sebas Moyano (szl.), Alemao (Internacional), Santiago Colombatto (Club León), Federico Vinas (Club León), Jaime Seoane (Pachuca), Sebas Moyano (Zaragoza, i.), Paulino de la Fuente (Zaragoza, i.)

Kölcsönbe: Daniel Paraschiv (Leonesa)

FC SEVILLA

Érkezett: Gabriel Suazo (Toulouse, i.)

Kölcsönbe: Odisszeasz Vlahodimosz (Newcastle United)

Kölcsönből vissza: Alfon González (Valencia), Adnan Januzaj (Las Palmas), Joan Jordán (Alavés), Kelechi Iheanacho (Middlesbrough)

Távozott: Suso (Cádiz, i.)

Kölcsönbe: Rafa Mir (Elche)

Kölcsönből vissza: Albert Sambi Lokonga (Arsenal), Saúl Níguez (Atlético Madrid)

REAL SOCIEDAD SAN SEBASTIÁN

Érkezett: Goncalo Guedes (Wolverhampton, 4 000 000)

Kölcsönbe: Duje Caleta-Car (Lyon, 500 000)

Kölcsönből vissza: Jon Karrikaburu (Santander), Jon Gorrotxategi (Mirandés), Carlos Fernández (Cádiz), Umar Sadiq (Valencia), Urko González de Zárate (Espanyol)

Távozott: Martín Zubimendi (Arsenal, 70 000 000), Jon Ander Olasagasti (Levante, 500 000)

Kölcsönből vissza: Najef Aguerd (West Ham)

FC VALENCIA

Érkezett: Dani Raba (Leganés, i.), José Copete (Mallorca, 3 600 000), Arnaut Danjuma (Villarreal, i.), Filip Ugrinic (Young Boys, 4 000 000), Baptiste Santamaria (Rennes, 2 000 000)

Kölcsönbe: Julen Agirrezabala (Bilbao, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Alberto Marí (Zaragoza), Cenk Özkacar (Valladolid), Eray Cömert (Valladolid)

Távozott: Germán Valera (Elche, i.), Jaume Doménech (szl.), Yarek Gasiorowski (PSV, 9 800 000), Cristhian Mosquera (Arsenal, 15 000 000), Fran Pérez (Vallecano, 1 000 000)

Kölcsönbe: Cenk Özkacar (1. FC Köln, 225 000)

Kölcsönből vissza: Max Aarons (Bournemouth), Iván Jaime (Porto), Umar Sadiq (Sociedad), Enzo Barrenechea (Aston Villa), Giorgi Mamardasvili (Liverpool), Rafa Mir (Sevilla)

RAYO VALLECANO

Érkezett: Augusto Batalla (River Plate, k. u. v., 1 600 000), Luiz Felipe (Marseille, i.), Fran Pérez (Valencia, 1 000 000)

Kölcsönbe: Gerard Gumbau (Granada), Jozhua Vertrouwd (Castellón)

Távozott: Sergi Guardiola (Córdoba, i.), Aridane Hernández (szl.)

Kölcsönbe: Raúl de Tomás (Al-Vakrah)

Kölcsönből vissza: Gerard Gumbau (Granada), Adrián Embarba (Almería)

FC VILLARREAL

Érkezett: Alberto Moleiro (Las Palmas, 16 000 000), Tajon Buchanan (Inter, 9 000 000), Thomas Partey (Arsenal, i.), Santiago Mourino (Atlético Madrid, 10 000 000)

Kölcsönbe: Rafa Marín (Napoli, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Jorge Pascual (Eibar), Adra Altimira (Leganés), Andrés Ferrari (St. Truiden), Arnaut Danjuma (Girona), Ramón Terrats (Getafe)

Távozott: Álex Baena (Atlético Madrid, 42 000 000), Andrés Ferrari (St. Truiden, 2 500 000), Kiko Femenía (Getafe, i.), Eric Bailly (szl.), Raúl Albiol (szl.), Thierno Barry (Everton, 30 000 000), Arnaut Danjuma (Valencia, i.), Jorge Pascual (Granada, 500 000)

Kölcsönbe: Ramón Terrats (Espanyol)

Kölcsönből vissza: Tajon Buchanan (Inter)

Vastaggal az elmúlt hét átigazolásai, lezárva hétfő reggel.