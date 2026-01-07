Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: hat magyar góllal nyert a Thüring

2026.01.07. 22:33
Fotó: Facebook/Thüringer Handball Club
Vámos Petra Faragó Luca Szabó Anna Albek Anna
Faragó Luca öt, Szabó Anna egy góllal járult hozzá az Európa Liga-címvédő Thüringer HC 43–36-os győzelméhez az SV Union Halle-Neustadt otthonában a német női kézilabda-bajnokság szerdai játéknapján.


A liga honlapja szerint a vendégek harmadik magyar játékosa, az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csenge ezúttal nem talált a hálóba.

Albek Anna kettő, Vámos Petra egy találattal vette ki részét a címvédő és listavezető Metz HB 43–30-as hazai győzelméből a JDA Bourgogne Dijon HB ellen a francia női élvonalban. Szabó Edina vezetőedző együttese, a Saint-Amand HB Porte du Hainaut házigazdaként 25–25-ös döntetlent játszott a Paris 92-vel.

Fazekas Virág két gólt lőtt a Sönderjyskében, amely 28–26-ra nyert a Bjerringbro FH otthonában a dán női bajnokságban.

(MTI)

 

