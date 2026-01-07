A Napoli fontos pontokat bukott a kiesőjelölt ellen

A Napoli az udinei veresége után egymást követő két bajnokit is megnyert, és a kiesés elől menekülő Hellas Verona ellen is toronymagas esélyesnek tűnt.

Azonban a vendégek meglepték Antonio csapatát, az első félidőben kétgólos előnyre tettek szert. A 16. percben Cheikh Niasse beadása után Martin Frese sarokkal vette be Vanja Milinkovics-Szavics kapuját, majd bő tíz perccel később videózás után jutott tizenegyeshez a Verona, miután egy lehulló labda Alessandro Buongiorno kezén csattant. Gift Orban végezte el a büntetőt, és némi toporgás után kilőtte a jobb sarkot.

Az 54. percben hatalmas kapushiba után szépített a Napoli, Lorenzo Montipó elkésett egy szögletnél, így Scott McTominay a kapuba fejelhetett. A hazaiak ezután fokozták a nyomást, két érvénytelen gólig is eljutottak, Rasmus Höjlund találatát kezezés miatt nem adta meg Matteo Marchetti, míg McTominay lesről talált be.

A 82. percben azonban már semmi sem mentette meg a Veronát, Luca Marianucci labdája megtalálta a szélről középre húzódó Giovanni Di Lorenzót, a rutinos védő pedig szép mozdulattal a bal sarokba lőtt. Újabb gól viszont már nem érkezett, a Napoli fájó pontokat veszített a kiesőjelölt ellen. 2–2

Az Atalanta az első félidőben nagy fölényben játszott a már öt meccse nyeretlen Bologna otthonában, és a 37. percben Nikola Krsztovics középről meg is szerezte a vezetést. A szünet után ismét a montenegrói támadó talált be a kapuba, lerázta magáról Torbjörn Lysager Heggemet, majd ballal a jobb sarokba lőtt. A bergamóiak ezzel a győzelemmel megelőzték az egy meccsel kevesebbet játszó riválisukat. 0–2

OLASZ SERIE A

19. forduló, szerdai mérkőzések

Bologna–Atalanta 0–2 (Krsztovics 37., 60.)

Napoli–Hellas Verona 2–2 (McTominay 54., Di Lorenzo 82., ill. Frese 16., G. Orban 27. – 11-esből)

Később

20.45: Lazio–Fiorentina

20.45: Parma–Internazionale (Tv: Match4)

20.45: Torino–Udinese

Csütörtökön játsszák

18.30: Cremonese–Cagliari (Tv: Match4)

20.45: Milan–Genoa (Tv: Match4)

Kedden játszották

Sassuolo–Juventus 0–3 (Muharemovic 16. – öngól, Miretti 62., J. David 63.)

Pisa–Como 0–3 (Perrone 69., Duvikasz 75., 90+5. – a másodikat 11-esből)

Lecce–Roma 0–2 (Ferguson 14., Dovbik 71.)