A Napoli fontos pontokat bukott a kiesőjelölt ellen
A Napoli az udinei veresége után egymást követő két bajnokit is megnyert, és a kiesés elől menekülő Hellas Verona ellen is toronymagas esélyesnek tűnt.
Azonban a vendégek meglepték Antonio csapatát, az első félidőben kétgólos előnyre tettek szert. A 16. percben Cheikh Niasse beadása után Martin Frese sarokkal vette be Vanja Milinkovics-Szavics kapuját, majd bő tíz perccel később videózás után jutott tizenegyeshez a Verona, miután egy lehulló labda Alessandro Buongiorno kezén csattant. Gift Orban végezte el a büntetőt, és némi toporgás után kilőtte a jobb sarkot.
Az 54. percben hatalmas kapushiba után szépített a Napoli, Lorenzo Montipó elkésett egy szögletnél, így Scott McTominay a kapuba fejelhetett. A hazaiak ezután fokozták a nyomást, két érvénytelen gólig is eljutottak, Rasmus Höjlund találatát kezezés miatt nem adta meg Matteo Marchetti, míg McTominay lesről talált be.
A 82. percben azonban már semmi sem mentette meg a Veronát, Luca Marianucci labdája megtalálta a szélről középre húzódó Giovanni Di Lorenzót, a rutinos védő pedig szép mozdulattal a bal sarokba lőtt. Újabb gól viszont már nem érkezett, a Napoli fájó pontokat veszített a kiesőjelölt ellen. 2–2
Az Atalanta az első félidőben nagy fölényben játszott a már öt meccse nyeretlen Bologna otthonában, és a 37. percben Nikola Krsztovics középről meg is szerezte a vezetést. A szünet után ismét a montenegrói támadó talált be a kapuba, lerázta magáról Torbjörn Lysager Heggemet, majd ballal a jobb sarokba lőtt. A bergamóiak ezzel a győzelemmel megelőzték az egy meccsel kevesebbet játszó riválisukat. 0–2
OLASZ SERIE A
19. forduló, szerdai mérkőzések
Bologna–Atalanta 0–2 (Krsztovics 37., 60.)
Napoli–Hellas Verona 2–2 (McTominay 54., Di Lorenzo 82., ill. Frese 16., G. Orban 27. – 11-esből)
Később
20.45: Lazio–Fiorentina
20.45: Parma–Internazionale (Tv: Match4)
20.45: Torino–Udinese
Csütörtökön játsszák
18.30: Cremonese–Cagliari (Tv: Match4)
20.45: Milan–Genoa (Tv: Match4)
Kedden játszották
Sassuolo–Juventus 0–3 (Muharemovic 16. – öngól, Miretti 62., J. David 63.)
Pisa–Como 0–3 (Perrone 69., Duvikasz 75., 90+5. – a másodikat 11-esből)
Lecce–Roma 0–2 (Ferguson 14., Dovbik 71.)
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|17
|13
|–
|4
|38–15
|+23
|39
|2. Milan
|17
|11
|5
|1
|28–13
|+15
|38
|3. Napoli
|18
|12
|2
|4
|28–15
|+13
|38
|4. Juventus
|19
|10
|6
|3
|27–16
|+11
|36
|5. Roma
|19
|12
|–
|7
|22–12
|+10
|36
|6. Como
|18
|9
|6
|3
|26–12
|+14
|33
|7. Atalanta
|19
|7
|7
|5
|23–19
|+4
|28
|8. Bologna
|18
|7
|5
|6
|25–19
|+6
|26
|9. Lazio
|18
|6
|6
|6
|18–14
|+4
|24
|10. Sassuolo
|19
|6
|5
|8
|23–25
|–2
|23
|11. Torino
|18
|6
|5
|7
|20–28
|–8
|23
|12. Udinese
|18
|6
|4
|8
|18–29
|–11
|22
|13. Cremonese
|18
|5
|6
|7
|18–21
|–3
|21
|14. Cagliari
|18
|4
|6
|8
|19–25
|–6
|18
|15. Parma
|17
|4
|6
|7
|12–19
|–7
|18
|16. Lecce
|18
|4
|5
|9
|12–25
|–13
|17
|17. Genoa
|18
|3
|6
|9
|18–28
|–10
|15
|18. Verona
|18
|2
|7
|9
|15–30
|–15
|13
|19. Fiorentina
|18
|2
|6
|10
|18–28
|–10
|12
|20. Pisa
|19
|1
|9
|9
|13–28
|–15
|12