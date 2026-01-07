A Napoli fontos pontokat bukott a kiesőjelölt ellen

Nemzeti Sportrádió

2026.01.07. 20:30
Höjlund csak érvénytelen gólig jutott a Verona ellen (Fotó: Getty Images)
Serie A Bologna Hellas Verona Napoli Atalanta
A Napoli meglepetésre csak 2–2-t ért el a kiesés ellen küzdő Hellas Verona ellen az olasz labdarúgó-bajnokság (Serie A) 19. fordulójában, szerda este. Az Atalanta Bolognában szerzett három pontot.

A Napoli az udinei veresége után egymást követő két bajnokit is megnyert, és a kiesés elől menekülő Hellas Verona ellen is toronymagas esélyesnek tűnt.

Azonban a vendégek meglepték Antonio csapatát, az első félidőben kétgólos előnyre tettek szert. A 16. percben Cheikh Niasse beadása után Martin Frese sarokkal vette be Vanja Milinkovics-Szavics kapuját, majd bő tíz perccel később videózás után jutott tizenegyeshez a Verona, miután egy lehulló labda Alessandro Buongiorno kezén csattant. Gift Orban végezte el a büntetőt, és némi toporgás után kilőtte a jobb sarkot.

Az 54. percben hatalmas kapushiba után szépített a Napoli, Lorenzo Montipó elkésett egy szögletnél, így Scott McTominay a kapuba fejelhetett. A hazaiak ezután fokozták a nyomást, két érvénytelen gólig is eljutottak, Rasmus Höjlund találatát kezezés miatt nem adta meg Matteo Marchetti, míg McTominay lesről talált be.

A 82. percben azonban már semmi sem mentette meg a Veronát, Luca Marianucci labdája megtalálta a szélről középre húzódó Giovanni Di Lorenzót, a rutinos védő pedig szép mozdulattal a bal sarokba lőtt. Újabb gól viszont már nem érkezett, a Napoli fájó pontokat veszített a kiesőjelölt ellen. 2–2

Az Atalanta az első félidőben nagy fölényben játszott a már öt meccse nyeretlen Bologna otthonában, és a 37. percben Nikola Krsztovics középről meg is szerezte a vezetést. A szünet után ismét a montenegrói támadó talált be a kapuba, lerázta magáról Torbjörn Lysager Heggemet, majd ballal a jobb sarokba lőtt. A bergamóiak ezzel a győzelemmel megelőzték az egy meccsel kevesebbet játszó riválisukat. 0–2

OLASZ SERIE A
19. forduló, szerdai mérkőzések
Bologna–Atalanta 0–2 (Krsztovics 37., 60.)
Napoli–Hellas Verona 2–2 (McTominay 54., Di Lorenzo 82., ill. Frese 16., G. Orban 27. – 11-esből)
Később
20.45: Lazio–Fiorentina
20.45: Parma–Internazionale (Tv: Match4)
20.45: Torino–Udinese

Csütörtökön játsszák
18.30: Cremonese–Cagliari (Tv: Match4)
20.45: Milan–Genoa (Tv: Match4)
Kedden játszották
Sassuolo–Juventus 0–3 (Muharemovic 16. – öngól, Miretti 62., J. David 63.)
Pisa–Como 0–3 (Perrone 69., Duvikasz 75., 90+5. – a másodikat 11-esből)
Lecce–Roma 0–2 (Ferguson 14., Dovbik 71.)

   
 MGyDVL–KGkP
1. Internazionale1713438–15+2339
2. Milan17115128–13+1538
3. Napoli18122428–15+1338
4. Juventus19106327–16+1136
5. Roma1912722–12+1036
6. Como1896326–12+1433
7. Atalanta1977523–19+428
8. Bologna1875625–19+626
9. Lazio1866618–14+424
10. Sassuolo1965823–25–223
11. Torino1865720–28–823
12. Udinese1864818–29–1122
13. Cremonese1856718–21–321
14. Cagliari1846819–25–618
15. Parma1746712–19–718
16. Lecce1845912–25–1317
17. Genoa1836918–28–1015
18. Verona1827915–30–1513
19. Fiorentina18261018–28–1012
20. Pisa1919913–28–1512
AZ ÁLLÁS

 

Ezek is érdekelhetik