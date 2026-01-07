Nemzeti Sportrádió

Négy magyar dartsos küzdhet meg a PDC Tour-kártyáért csütörtöktől vasárnapig

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.07. 21:23
null
Major Nándor és Székely Pál
Címkék
Székely Pál Kelemen Péter Balogh Richárd PDC Tour-kártya Major Nándor darts
A németországi Kalkarban négy magyar dartsos vívta ki a lehetőséget, hogy a csütörtöktől vasárnapi tartó tornákon megszerezze a PDC Tour-kártyát.

 

Az úgynevezett Q-school selejtezős szakaszában 20 magyar indult – 19 játékos Kalkarban, egy játékos az angliai Milton Keynesben –, és végül négyen jutottak tovább: Székely Pál, Major Nándor, Kelemen Péter és Balogh Richárd, mindannyian a kalkari helyszínen.

A csütörtöktől vasárnapig tartó döntő szakaszban mindennap egy-egy, kieséses rendszerű minitornát rendeznek. Mind a négy alkalommal a két döntős azonnal megkapja a Pro Tour-kártyát. Ez a németországi és az angliai helyszínen összesen 16 kártyát jelent. Ugyanakkor az utolsó négy nap eredményeinek ranglistája alapján még 13 versenyző szerez majd versenyengedélyt.

A selejtező célja, hogy a Tour-kártyájukat az előző évről megtartók mellé feltöltsék az állandó mezőnyt 128 főre – ez a 128 versenyző lesz jogosult arra, hogy az idény összes (azaz 30) Players Championship-versenyén elinduljon, valamint részt vegyen a European Tour-versenyek és a világbajnokság profik számára kiírt selejtezőin.

 

Székely Pál Kelemen Péter Balogh Richárd PDC Tour-kártya Major Nándor darts
Legfrissebb hírek

Megvan a darts Premier League mezőnye; elkezdődött a PDC pro tour selejtezője 20 magyarral

Egyéb egyéni
2026.01.05. 16:55

Van, ami (egyelőre) változatlan – Szeleczki Róbert jegyzete

Egyéb egyéni
2026.01.04. 23:41

A dartitis után csak magáért küzd – Gian van Veen-portré

Egyéb egyéni
2026.01.04. 14:14

„Az autómat még nem cserélhetem le...” – Luke Littler a pénzdíjáról

Egyéb egyéni
2026.01.03. 23:07

Littler nagyon simán megvédte a dartsvilágbajnoki címét

Egyéb egyéni
2026.01.03. 22:45

A színpad a tiétek! – Van Gerwen üzent a darts-vb döntője előtt

Egyéb egyéni
2026.01.03. 19:28

Rejtett mikrofonok, hi-tech kamerák – így kerül képernyőre a darts-vb

Egyéb egyéni
2026.01.03. 19:22

Van Veen még időben abbahagyta Anderson játékának csodálatát

Egyéb egyéni
2026.01.03. 10:14
Ezek is érdekelhetik