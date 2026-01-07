Négy magyar dartsos küzdhet meg a PDC Tour-kártyáért csütörtöktől vasárnapig

Az úgynevezett Q-school selejtezős szakaszában 20 magyar indult – 19 játékos Kalkarban, egy játékos az angliai Milton Keynesben –, és végül négyen jutottak tovább: Székely Pál, Major Nándor, Kelemen Péter és Balogh Richárd, mindannyian a kalkari helyszínen.

A csütörtöktől vasárnapig tartó döntő szakaszban mindennap egy-egy, kieséses rendszerű minitornát rendeznek. Mind a négy alkalommal a két döntős azonnal megkapja a Pro Tour-kártyát. Ez a németországi és az angliai helyszínen összesen 16 kártyát jelent. Ugyanakkor az utolsó négy nap eredményeinek ranglistája alapján még 13 versenyző szerez majd versenyengedélyt.

A selejtező célja, hogy a Tour-kártyájukat az előző évről megtartók mellé feltöltsék az állandó mezőnyt 128 főre – ez a 128 versenyző lesz jogosult arra, hogy az idény összes (azaz 30) Players Championship-versenyén elinduljon, valamint részt vegyen a European Tour-versenyek és a világbajnokság profik számára kiírt selejtezőin.