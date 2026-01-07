Női kosár MK: nem lesz címvédés, lemarad a négyes döntőről a DVTK

Az MK-negyeddöntő slágermeccsén a bajnokság két legjobb gárdája, a veretlenül éllovas baranyaiak és az NB I-ben eddig egyszer alulmaradt miskolciak csaptak össze. A szövetségi kapitányként is dolgozó Völgyi Péter együttese ráadásul annak a tudatában utazott el Pécsre, hogy ha alulmarad, akkor házigazda létére csak nézőként lehet jelen a márciusi final fourban, amelynek a DVTK Aréna ad otthont. Ebben a szezonban előzőleg a két gárda egyszer találkozott, novemberben Djokics Zseljko tanítványai 62–46-ra nyertek Pécsen.

A szerdai csatában a tavaly MK-bronzérmes házigazdák – akik decemberben a rájátszásban búcsúztak az Európa-kupától – fej fej mellett haladtak az Euroligában is érdekelt Diósgyőrrel. Az idény során odahaza még veretlen Pécs főként a cseh válogatott Julia Reisingerová révén 47–42-es előnyben volt a nagyszünetben, az első félidő a várt nagy küzdelmet hozta, és az összes statisztikai mutatóban szinte egyformán álltak a felek. Térfélcsere után a miskolciak a litván Monika Grigalauskyte, a csapatkapitány Kányási Veronika és a nemrég honosított Kathryn Westbeld kosaraival tartották a lépést az NKA-val, az utolsó negyed viszont pécsi fölénnyel indult, két perccel a vége előtt már 77–66 volt az állás. Innen már nem volt visszaút a címvédő számára, amely így csak a lelátóról követheti a saját csarnokában sorra kerülő final fourt. A házigazdáknál Reisingerová 21 ponttal remekelt, a túloldalon Grigalauskyte és a spanyol Paula Ginzo 10-10 pontig jutott.

A találkozó krónikájához hozzátartozik, hogy a második negyedben egy általa vitatott bírói ítélet után egy néző nagyot lökött Nagy Viktor játékvezetőn. A vétkest a pécsi csarnok biztonsági személyzete azonnal kivezette a létesítményből.

A bajnok Sopron Basket a Csatát fogadta, és a meccs gyakorlatilag az első negyedben eldőlt, amelyet 33–9-re hozott az Euroliga 2022-es győztese. A félidőben már 60–28-ra vezettek a hazaiak, a meccs legjobbja a Sopront erősítő, decemberben igazolt amerikai Sam Fuehring lett 20 ponttal. Az elődöntőben a Sopron a Péccsel száll szembe.

A Magyar Kupában legutóbb negyedik TFSE végig alárendelt szerepet játszott Szekszárdon, ahol a tolnaiak az utolsó negyedben kiengedve is magabiztosan jutottak tovább a négy közé. A Szekszárd az elődöntőben a BEAC-cal csap össze, amely a Vasast verte meg a nap legszorosabb meccsén – 13 ponttal...

Az MK-ban a bajnoki alapszakasz első köre után az első nyolc helyen álló csapat vehet részt. A Magyar Kupa négyes döntőjét március 28–29-én rendezik meg a DVTK Arénában. A Diósgyőr tavaly márciusban ötödször hódította el az MK-serleget, a pécsi fináléban 87–81-re legyőzve a Győrt, amely ezúttal nem vesz részt a kupaküzdelmekben.

KOSÁRLABDA

NŐI MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

TARR KSC SZEKSZÁRD–TFSE 83–67 (22–15, 18–13, 26–17, 17–22)

Szekszárd, 900 néző. V: Kapitány, Nyilas, Téczely

SZEKSZÁRD: RODRIGUES 20/12, DOMBAI 31/12, Holcz 6/3, KARLEN 6, Gakdeng 14. Csere: Theodoreán 2, Baa 4, Szücs G. Edző: Magyar Bianka

TFSE: Dúl T. 7/3, Donarski 8/3, Bernáth 5/3, MÁNYOKY 17/12, TÓTH F. 19/9. Csere: Vladár 4, Vígh B. 3, Gábor L. 4/3. Edző: Hegedűs Péter

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–4. 6. p.: 15–7. 8. p.: 17–10. 13. p.: 27–17. 16. p.: 27–22. 19. p.: 38–28. 22. p.: 43–28. 25. p.: 49–34. 28. p.: 59–39. 30. p.: 66–45. 33. p.: 73–47. 37. p.: 75–63. Kipontozódott: Vladár (39.), Dúl T. (39.), Mányoky (40.)

MESTERMÉRLEG

Magyar Bianka: – Annak ellenére, hogy vezettünk már több, mint húsz ponttal, nem volt ez egy egyszerű mérkőzés. Főleg mentálisan volt nehéz, de kezelni tudták a lányok a nyomást, hittek magukban és a munkában, amit augusztus óta végzünk. Örülünk, hogy három év után ismét ott vagyunk a négy között a Magyar Kupában.

Hegedűs Péter: – Nem volt egy súlycsoportban a két csapat, a végén tudtunk valamelyest kozmetikázni az eredményen, de végig a Szekszárd irányított. Voltak kitűnő egyéni teljesítmények hazai oldalon, mi néha képesek voltunk dobóhelyzetet kialakítani kintről, de a célzással adódtak problémák. Reális eredmény született, teljes mértékben megérdemelt a hazai siker.

NKA UNIVERSITAS PÉCS–DVTK HUNTHERM 83–66 (24–24, 23–18, 12–15, 24–9)

Pécs, 1000 néző. V: Benczur, Goda, Nagy V.

PÉCS: DÚL P. 11/3, Rátkai 7/3, Török 4, Varga Zs. 11/3, REISINGEROVÁ 21/3. Csere: HELD 15/9, Studer 6, Tóth O., Josepovits 3, Olawuyi 5, Szamilbegovics. Edző: Djokics Zseljko

DVTK: AHO N. 9/3, Lelik 8/6, Takács B. 2, Westbeld 7/6, GRIGOLAUSKYTE 10. Csere: Kányási 8/3, GINZO 10, Miklós M. 4, Smuda 2, Toman 6/6, Aho T. Edző: Völgyi Péter

Az eredmény alakulása. 2. perc: 7–3. 7. p.: 16–15. 13. p.: 28–30. 18. p.: 40–39. 23. p.: 50–48. 28. p.: 56–55. 32. p.: 59–57. 37. p.: 72–64. Kipontozódott: Aho N. (39. p.)

MESTERMÉRLEG

Djokics Zseljko: – Akadtak kisebb sérüléseink, de teljes csapattal tudtunk felállni. Sajnos a kupa olyan műfaj, ahol csak az egyik fél juthat tovább, pedig a vendégek nagyon erős kerettel jöttek hozzánk. A végén olyan szinergia alakult ki, ami belekergetett minket a sikerbe.

Völgyi Péter: – A pécsiek sok eladott labdába kergettek bele minket. Ráadásul a második félidőben a hármasaink sem jöttek be. Ezek voltak a kiesésünk legfőbb szakmai okai. A pécsiek megérdemelten jutottak a négyes döntőbe.

SOPRON BASKET–CSATA TKK 89–64 (33–9, 27–19, 16–19, 13–17)

Sopron, 400 néző. V: Györfy R., Dr. Popgyákunik, Földesi Á.

SOPRON: Papp K. 5/3, BÖRÖNDY 17, Friskovec 9/9, Wallack 5, FUEHRING 20/3. Csere: Laczkó 8/6, Sitku 10/3, Sinka-Pálinkás 5/3, JEVTOVICS 8, Rokob 2, Völgyi. Edző: Gáspár Dávid

CSATA: WALKER 16/3, Rimdal 9/3, Tózer Nemes 2, Karlócai 5/3, WILLIAMS 10. Csere: Boricsics 7/3, Biczó 1, Vári 7, Varga-Aradi 2, Németh L. 5/3, Hegedűs. Edző: Tursics Krisztián

Az eredmény alakulása. 4. perc: 8–4. 8. p.: 26–9. 12. p.: 36–15. 15. p.: 47–17. 18. p.: 55–24. 22. p.: 64–32. 25. p.: 66–39. 28. p.: 70–39. 32. p.: 80–51. 35. p.: 82–53. 38. p.: 85–61

MESTERMÉRLEG

Gáspár Dávid: – Jó tempóban és iramban játszottunk. Voltak hullámvölgyek, de ez természetes. Bő rotációval, többféle összeállításban játszottunk, amelyben volt némi ritmusvesztés, de próbáltunk mindenkinek sok játéklehetőséget biztosítani. Igyekszünk a játék minőségén javítani minden felállásban, ez cél lesz a következő periódusban is. Köszönjük a szurkolást!

Tursics Krisztián: – A Sopron gyakorlatilag az első félidőben eldöntötte a mérkőzést. Olyan érzésem volt, mintha egy első divíziós csapat játszana egy másodosztályúval, akkora volt a különbség. Az az energia, hozzáállás, amellyel némely játékosok az első félidőben dolgoztak, nem méltó egy profi kosárlabdázóhoz. Az, hogy ekkor hatvan pontot kapunk, elfogadhatatlan. Lényegében ott minden eldőlt.

ELTE BEAC ÚJBUDA–VASAS AKADÉMIA 86–73 (15–19, 26–22, 22–18, 23–14)

Gabányi-sportcsarnok, 300 néző. V: Földházi, Rózsavölgyi, Varga-Záray

BEAC: M. MOORE 33/15, VARGA S. 9/3, Drahos 3/3, FÁRBÁS ELIZA 16, OZOLA 15/6. Csere: Dobó 6, Vég-Dudás, Szauter, Dalce 4. Edző: Mészárosné Kovács Andrea

VASAS: Angyal B. 17/12, Szerencsés 5/3, GYÖNGYÖSI 10/3, MADÁR E. 4, KISS A. 21/9. Csere: Jáhni 10/6, Szirony 6/3, Czirkos, Molnár-Budácsik. Edző: Nenad Markovics

Az eredmény alakulása. 2. perc: 0–5. 5. p.: 7–8. 9. p.: 12–14. 13. p.: 25–27. 17. p.: 29–35. 19. p.: 36–37. 24. p.: 51–43. 27. p.: 58–52. 32. p.: 69–64. 35. p.: 75–69. 38. p.: 82–73

MESTERMÉRLEG

Mészárosné Kovács Andrea: – Fejet hajtok a csapatom előtt, óriási elismerés a játékosaimnak! Olyan edzésmunkát kellett végeznünk az elmúlt hetekben, ami messze nem ideális egy négybe kerülésért vívott találkozó előtt. Mindent megtettek, amit megbeszéltünk, volt mellette egy extra kiemelkedő teljesítmény Marshay Moore-tól, de a csapat védekezésben is maximálisan odatette magát, betartva az utasításokat. Bízom benne, hogy meglépjük azt a szintet, amit már egy ideje szeretnénk és ki tudunk törni abból, ahová eddig sorolták a BEAC-ot. Úgy érzem, nagyon jó úton járunk, 24 asszisztot adtunk, 21 labdát szereztünk, ezek jelentették a kulcsot.

Nenad Markovics: – Kemény mérkőzést vártunk és az is lett. Hiszek a csapatomban és abban, hogy minden meccset megnyerhetünk, de a mai találkozón több dolog is a BEAC mellett szólt. Ők játszottak hazai pályán, és Shay Moore személyében egy jól dobó, rutinos emberük van, a rutin pedig ilyen szituációkban döntő lehet. Mi még tanuljuk azt, hogy kell ilyen éles helyzetekben előlépni. A csapat fiatal, 21.2 év az átlagéletkorunk. Szeretem az ilyen mérkőzéseket, ezek hasznosabbak, mint a harminc-negyven pontos győzelmek vagy vereségek.