Hollósy László kupasiker után bajnoki címet ünnepelt a Suhl női röplabdacsapatával

A Hollósy László edzette VfB 91 Suhl női röplabdacsapata a Német Kupa februári elhódítása után szerdán a bajnokságot is megnyerte, mivel a finálé harmadik felvonásában harmadszor is felülmúlta a Dresdner SC-t.
A Suhl – akárcsak a döntő első hazai meccsén – 3:0-ra (20, 16, 22) múlta felül drezdai vendégét, így története során először lett bajnok, korábban még csak résztvevője sem volt az aranycsatának.
A magyar szakember irányította klub az újabb sikerének köszönhetően a következő szezonban a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhet, ahogy a magyar bajnok Vasas Óbuda is.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik