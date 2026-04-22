Hollósy László kupasiker után bajnoki címet ünnepelt a Suhl női röplabdacsapatával

2026.04.22. 21:13
Hollósy László a magasba emelte a trófeát (Fotó: Getty Images)
Suhl német röplabda Hollósy László női röplabda
A Hollósy László edzette VfB 91 Suhl női röplabdacsapata a Német Kupa februári elhódítása után szerdán a bajnokságot is megnyerte, mivel a finálé harmadik felvonásában harmadszor is felülmúlta a Dresdner SC-t.

A Suhl – akárcsak a döntő első hazai meccsén – 3:0-ra (20, 16, 22) múlta felül drezdai vendégét, így története során először lett bajnok, korábban még csak résztvevője sem volt az aranycsatának.

A magyar szakember irányította klub az újabb sikerének köszönhetően a következő szezonban a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhet, ahogy a magyar bajnok Vasas Óbuda is.

Röplabda: Hollósy László megnyerte csapatával a Német Kupát

A Suhl női röplabdacsapata a szombati mannheimi döntőben öt szettben legyőzte a Stuttgartot.

Hollósy László: Mesébe illő a történetünk

A női röplabdázók Német Kupáját a korábbi magyar szövetségi kapitány irányította Suhl nyerte szombaton, a tréner a Nemzeti Sportrádiónak mesélt a sikerről.

 

 

Legfrissebb hírek

Női röplabda: Glemboczki Zóra mellett négy légiós távozik a Vasastól

Röplabda
2026.04.20. 16:55

Jannisz Athanaszopulosz: Minden egyes napot magammal viszek

Röplabda
2026.04.13. 11:53

Kétszettes hátrányból fordított a TFSE a Vasas otthonában a női röplabda Extraligában

Röplabda
2026.04.01. 21:39

Balatonfüreden győzött a TFSE a női röplabda Extraligában

Röplabda
2026.03.08. 20:10

Női röplabda Extraliga: előnyben a Kaposvár az elődöntőben

Röplabda
2026.03.05. 16:25

Hollósy László: Mesébe illő a történetünk

Röplabda
2026.03.02. 20:29

A Kaposvár is a négy között a női röplabda Magyar Kupában

Röplabda
2026.03.01. 20:23

Röplabda: Hollósy László megnyerte csapatával a Német Kupát

Röplabda
2026.02.28. 18:48
Ezek is érdekelhetik