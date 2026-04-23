Hollósy László megismételhetetlennek tartja a Suhl röplabdacsapatának duplázását

„Nem tagadom, fergeteges ünneplés volt szerda este, de ez azt gondolom, érthető, hiszen a Suhl története első bajnoki címét nyerte. Óriási buli volt, már a mérkőzés előtt egy órával tele volt a csarnok. Nehéz leírni a történteket, mert ez egy kisváros, Thüringia sem a legnagyobb tartomány, így a szurkolóknak és a szponzoroknak is felfoghatatlan volt az egész” – mesélte az MTI-nek Hollósy László a Dresden ellen 3–0-s összesítéssel megnyert finálé másnapján.

A 49 éves szakember – aki idén a Német Kupát is megnyerte együttesével – elmondta, ő akkor érezte először, hogy ez egy minden eddiginél sikeresebb szezon lehet, amikor a januári-februári tárgyalásoknál szembesült vele, hogy több kulcsjátékosukat is elveszítik a nyáron, azaz most vannak így együtt utoljára.

„Kicsit szomorú lettem, de a feleségem azt mondta, nincsen semmi baj, csak annyi történt, hogy akkor ez az a szezon, amikor mindent meg kell nyerni. Ez egyszerűnek hangzik, de akkor kicsit bennem is átfordult valami” – elevenítette fel a történteket a tréner, kiemelve, hogy már a kupagyőzelem „csodálatos dolog volt”, ami után pedig a bajnoki rájátszásban mérkőzést sem veszítve szereztek aranyérmet.

„Ha van valami kulcs, amit ki tudnék emelni a sikereink titkaként, az a csapat. Sablonosan hangzik, de olyan erős kohézió alakult ki a lányok között, aminek köszönhetően többször is vert helyzetből tudtunk talpra állni. A játékosok képesek voltak küzdeni egymásért, az pedig bennem is most tudatosult igazán, hogy a csapategység mennyire fontos” – fejtegette a sikerek titkát Hollósy.

A korábban magyar szövetségi kapitányként is dolgozó szakember szerint ez a küzdés a játékosok belső késztetése kell, hogy legyen, mert bár vannak olyan pszichológiai eszközök, melyeket edzőként ő is tud alkalmazni, megfelelő szellemiség és hozzáállás nélkül az nem elég.

„Szerencsés csillagállásunk volt, a lányok készek voltak arra, hogy kialakítsák ezt a légkört. Különösen nagy szerepe volt ebben finn csapatkapitányomnak, Roosa Laakkonennek, valamint belga feladómnak, Lara Nagelsnek. Előbbi amolyan tyúkanyóként maga köré gyűjtötte a többieket, utóbbi pedig amellett, hogy hihetetlenül győztes mentalitású, a pályán is irányította a csapatot” – magyarázta Hollósy.