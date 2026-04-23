Hollósy László megismételhetetlennek tartja a Suhl röplabdacsapatának duplázását

„Nem tagadom, fergeteges ünneplés volt szerda este, de ez azt gondolom, érthető, hiszen a Suhl története első bajnoki címét nyerte. Óriási buli volt, már a mérkőzés előtt egy órával tele volt a csarnok. Nehéz leírni a történteket, mert ez egy kisváros, Thüringia sem a legnagyobb tartomány, így a szurkolóknak és a szponzoroknak is felfoghatatlan volt az egész” – mesélte az MTI-nek Hollósy László a Dresden ellen 3–0-s összesítéssel megnyert finálé másnapján.
A 49 éves szakember – aki idén a Német Kupát is megnyerte együttesével – elmondta, ő akkor érezte először, hogy ez egy minden eddiginél sikeresebb szezon lehet, amikor a januári-februári tárgyalásoknál szembesült vele, hogy több kulcsjátékosukat is elveszítik a nyáron, azaz most vannak így együtt utoljára.
„Kicsit szomorú lettem, de a feleségem azt mondta, nincsen semmi baj, csak annyi történt, hogy akkor ez az a szezon, amikor mindent meg kell nyerni. Ez egyszerűnek hangzik, de akkor kicsit bennem is átfordult valami” – elevenítette fel a történteket a tréner, kiemelve, hogy már a kupagyőzelem „csodálatos dolog volt”, ami után pedig a bajnoki rájátszásban mérkőzést sem veszítve szereztek aranyérmet.
„Ha van valami kulcs, amit ki tudnék emelni a sikereink titkaként, az a csapat. Sablonosan hangzik, de olyan erős kohézió alakult ki a lányok között, aminek köszönhetően többször is vert helyzetből tudtunk talpra állni. A játékosok képesek voltak küzdeni egymásért, az pedig bennem is most tudatosult igazán, hogy a csapategység mennyire fontos” – fejtegette a sikerek titkát Hollósy.
A korábban magyar szövetségi kapitányként is dolgozó szakember szerint ez a küzdés a játékosok belső késztetése kell, hogy legyen, mert bár vannak olyan pszichológiai eszközök, melyeket edzőként ő is tud alkalmazni, megfelelő szellemiség és hozzáállás nélkül az nem elég.
„Szerencsés csillagállásunk volt, a lányok készek voltak arra, hogy kialakítsák ezt a légkört. Különösen nagy szerepe volt ebben finn csapatkapitányomnak, Roosa Laakkonennek, valamint belga feladómnak, Lara Nagelsnek. Előbbi amolyan tyúkanyóként maga köré gyűjtötte a többieket, utóbbi pedig amellett, hogy hihetetlenül győztes mentalitású, a pályán is irányította a csapatot” – magyarázta Hollósy.
A Suhl sikerének értékét növeli, hogy az elődöntő másik három csapata, a Dresdner, a Schwerin és a Stuttgart költségvetése jóval nagyobb. Hollósyék ugyanakkor évek óta remekül választják ki a játékosokat: előbb ők érnek el velük sikereket, majd – a klubot amolyan ugródeszkaként használva – nagyobb, erősebb, jobb anyagi helyzetben működő együttesekhez tudnak eligazolni.
„Én itt nemcsak vezetőedző, de menedzser is vagyok, a játékoskiválasztásban – az anyagi lehetőségeinket figyelembe véve – szabad kezem van. Emiatt bár a szokásosnál kicsit nagyobb teher hárul rám, abból a szempontból ez nagy előny, hogy tudom, a rendszeremhez és a filozófiámhoz milyen röplabdázókra van szükségem” – árulta el Hollósy.
A vezetőedző kiemelte: az utóbbi években olyan renoméja lett a Suhlnak, hogy a menedzserek tudják, ha a játékosok ide igazolnak, akkor egy-két szezon alatt feljebb lépnek és onnan már nagyobb klubokhoz tudnak szerződni.
„Limitált a költségvetésünk, de mindenki látja a munkát, amit elvégzünk, ráadásul mindezt egy erős bajnokságban. Sok fiatal, vagy alulértékelt játékosnak voltunk már ugródeszkája, így az esetek nagy többségében mindkét félnek előnyös, ha valaki hozzánk igazol” – elemezte játékospolitikájukat Hollósy.
A Suhl már a bajnoki döntőbe jutással indulási jogot szerzett a Bajnokok Ligája következő idényére, a tréner pedig az erre vonatkozó kérdésre kijelentette: a főszponzoruk már jelezte, ott lesznek az elitsorozat csoportkörében.
„A tulajdonosunk olyan ember, aki mindig szeret újabb és újabb csúcsokra törni, számunkra pedig hatalmas dolog, hogy támogatja a törekvéseinket. Nyilván a BL egy óriási anyagi teher, főleg, hogy a saját csarnokunk nem alkalmas arra a sorozatra, így várhatóan az innen 35 percre található Coburgban fogunk majd játszani. Ugyanakkor pont a Vasas példája mutatja, hogy az ebben történő szerepléshez szükség van áldozathozatalra, ugyanakkor rengeteg pozitív hozadéka is van a részvételnek” – utalt a vezetőedző arra, hogy nem megfelelő csarnoka miatt a magyar bajnok is érdi albérletben játssza BL-mérkőzéseit.
„Beszéltük a lányokkal, hogy csodálatos lesz a világ legjobb csapatait idehozni, ez nekik, valamint a szponzorainknak is óriási motivációt jelent majd. Persze ha egy csapat ilyen jól szerepel, van bizonyos elszívó erő, így lesz néhány fontos távozónk, akiknek, bár örülünk, hogy mások felfigyeltek rájuk, nem lesz könnyű a pótlásuk” – tekintett előre Hollósy a következő idényre.
A tréner elmondta, nyilván nagyszerű lenne "megint megugraniuk" a bajnoki címet és a kupagyőzelmet, de meglátása szerint a realitás talaján kell maradniuk, így jövő tavasszal ismét a legjobb négyben szeretnének zárni.
„Azt gondolom, ez valami olyan volt, ami megismételhetetlen. Tudjuk, hogy a BL miatt bővebb keretre lesz szükségünk, ezekről is fogunk beszélgetni a vezetőkkel a következő napokban, de most egyelőre élvezni szeretnénk, hogy megnyertük a bajnokságot” – zárta összegzését Hollósy László.
A Suhl a Bundesligát története során először nyerte meg, míg a kupasorozatban 2008 után másodszor ért fel a csúcsra.
Hollósy korábban a BSE-vel magyar bajnokságot és Magyar Kupát is nyert, míg Nyíregyházán az utóbbi sorozatban diadalmaskodott.