Női röplabda: olasz vezetőedzővel folytatja a bajnok Vasas Óbuda

A fővárosiak honlapjának pénteki bejelentése kiemeli: a kettő plusz egy idényre aláíró szakembernek ez lesz az első vezetőedzői megbízatása, az elmúlt kilenc idényben az olasz Vero Volley Milano másodedzője volt.

„Úgy éreztem, hogy eljött az idő a váltásra. A Milano szakmailag és emberileg is rengeteget adott nekem, de ki kell lépnem a komfortzónámból és új kihívásokat kell keresnem, ezúttal vezetőedzőként. Már játékospályafutásom során is szerettem az előrelépést, edzőként most jött el a pillanat” – mondta a klubhonlapnak Luca Bucaioni.

A 43 éves tréner előző együttesével a többi között a Bajnokok Ligájában ezüst- és bronzérmet is szerzett, a CEV Kupát és Challenge Kupát megnyerte, a világ egyik legerősebb ligájának tartott olasz bajnokságban pedig ezüst- és bronzérmet is ünnepelhetett.

„Ehhez képest nyilván más lesz a Vasasnál zajló munka, hiszen míg Milánóban kész játékosokkal, világsztárokkal dolgozhattam és az volt az elsődleges feladatunk, hogy őket menedzseljük, most lépésről lépésre kell majd felépíteni a röplabdázóinkat. A cél azonban itt is ugyanaz lesz, mint ott volt: megnyerni minden mérkőzést” – fogalmazta meg a célokat Bucaioni. Az olasz edző kiemelte: tudja, hogy a Vasasnál stabil alapokra építkezhet, és biztos abban, hogy a játékosokkal hamar megtalálja majd a közös hangot.

„A munkában hiszek, mert az minden fejlődés alapja. Ahhoz, hogy egy jó csapatot tudjunk építeni, bizalomra, felelősségvállalásra és saját identitásra van szükség. Tudom, hogy ezek a Vasasnál adottak, így én is ezen az úton szeretnék majd tovább menni a stábommal és a játékosokkal. Jól nyitó, gyors, modern röplabdát játszó együttest szeretnénk felépíteni, ennek megfelelően alakítottuk ki a játékoskeretet is” – nyilatkozta Bucaioni.

Sarlós Márton, a Vasas Röplabda Kft. ügyvezetője hangsúlyozta, az elmúlt évek munkájának köszönhetően népszerű volt megüresedő vezetőedzői pozíciójuk, rengeteg szakember jelezte, hogy örömmel venné át a csapat irányítását.

„A kiválasztási folyamat során egyértelműen kitűnt a jelöltek közül Luca, aki szakmai és emberi kvalitásai miatt is maximálisan illik a Vasasba, meggyőződésem, hogy a legmegfelelőbb jelölttel sikerült megállapodnunk. Intelligens, nyugodt és rendkívül ambiciózus szakember, akinek nagyon határozott elképzelései vannak arról, hogy mit is szeretne megvalósítani klubunknál a következő években” – mondta a sportvezető. Hozzátette, biztos abban, hogy a játékosaik sokat tanulhatnak majd Bucaionitól és a korábbi évekhez hasonló, eredményes időszak előtt állnak.

A Vasastól öt idény után távozott a görög Jannisz Atanaszopulosz, akivel az együttes öt bajnoki címet és négy Magyar Kupát-diadalt ünnepelhetett, emellett megnyerte a Közép-európai Ligát, a Közép-európai Szuperkupát, míg az MK-ban és a CEV Kupában is szerzett egy-egy bronzérmet. A Bajnokok Ligája főtábláján összesen háromszor szerepelt a klubbal, a magyar csapatokkal szembeni összesített mérlege pedig 137 győzelem mellett mindössze nyolc vereség volt. A Vasas a magyar sorozatok mellett a következő idényben újra a BL főtábláján szerepelhet.