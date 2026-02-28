Röplabda: Hollósy László megnyerte csapatával a Német Kupát

Nemzeti Sportrádió

2026.02.28. 18:48
Fotó: Getty Images
Címkék
Suhl férfi röplabda röplabda Hollósy László Német Kupa
A Hollósy László edzette Suhl női röplabdacsapata megnyerte a Német Kupát, miután a szombati mannheimi fináléban öt szettben legyőzte a Stuttgartot.

A Suhl az első két játszmát megnyerte, ám végül csak az ötödik felvonásban tudta eldönteni az összecsapást. A Suhl ezt megelőzően négyszer, legutóbb 2014-ben jutott fináléba a kupasorozatban, az elmúlt öt idényben rendre a negyeddöntő jelentette számára a végállomást.

A klubnak 2008 után ez volt a második kupasikere.

 

