A kemény munka mellett a jó közeg kialakítása is cél a magyar női röplabda-válogatottnál

A tavaly El-ezüstérmes együttes szerdai, telki nyílt edzésén az olasz szakember azt mondta, jó érzés, hogy ismét a nemzeti csapatnál lehet, ahol az egyik fő cél, hogy olyan közegben folyjon a munka, ami mindenkinek hiányzik, amikor épp nem válogatott-időszak van.

„Időnként persze keménynek is kell lenni, de mivel 24 órában össze vagyunk zárva, az is kell, hogy élvezzük, hogy itt vagyunk. Tetszik a játékosok hozzáállása, a munkakedve, ezekben a napokban különösen jó érzés magyar kapitánynak lenni” – mondta Alessandro Chiappini.

A szövetségi kapitány számára a múlt heti, franciaországi felkészülési mérkőzések pozitív csalódások voltak, mert meccsről meccsre fejlődtek, léptek előre.

„Nem tudtunk előtte sokat edzeni, így csak néhány alapdolgot kértünk a lányoktól, de azokat mindenki, még az újoncok is maradéktalanul betartották és követték” – mondta az egy vereség mellett két győzelemmel zárult három napról a tréner.

Chiappini a most bemutatkozott játékosokra – Csereklye Zsófiára, Hollósi Dórára, Horváth Lilire, Nagy-Hegyesi Rékára, Orosz Biankára, Pampuch Grétára, Sziládi Viktóriára és Teleki Annára – vonatkozó kérdésre azt válaszolta, tőlük elsősorban azt kérte, hogy pozitív legyen a hozzáállásuk, mutassák meg magukat, amennyire lehet, és éljenek az adódó lehetőségekkel.

Munkában a szövetségi kapitány, Alessandro Chiappini (Fotó: Kovács Péter)

„Ezt maradéktalanul meg is tették, mi a stábbal pedig igyekeztünk odafigyelni a pályán kívüli dolgaikra is. Abszolút pozitív visszacsatolást kaptunk, jól reagáltak az adódó nehézségekre, látszik, hogy akár már rövid, de főleg hosszú távon számíthatunk majd rájuk” – fogalmazott az 57 éves edző.

A szakember jelenleg több mint 20 fős létszámmal dolgozik úgy is, hogy többen különböző okok miatt – sérülés, iskolai elfoglaltság – nincsenek ott Telkiben. Ennek kapcsán hangsúlyozta, a jövő heti MEVZA-tornára már csak 14 játékossal mennek, illetve mellettük elutazik az együttessel a jelenlegi legmagasabban jegyzett magyar röplabdázó, az alhasi sérvműtétje után még különmunkát végző Németh Anett is, aki várhatóan a jövő héten már bekapcsolódhat a közös munkába.

„Az egy héttel későbbi, görögországi edzőmeccsekre lehet, hogy forgatni fogjuk a keretet, mert az újakat szeretnénk még megnézni meccshelyzetben, és az is elképzelhető, hogy az Európa-ligában is lesznek hétről hétre változások, de nagy forradalomra nem kell számítani” – tekintett előre a következő hetekre az olasz tréner, aki szeretné, ha azok a röplabdázók, akik nem lesznek az utazó keret tagjai, edzésben és formában maradnának, hogy szükség esetén behívhassák őket.

Edzésben a játékosok (Fotó: Kovács Péter)

Az újoncok közül Orosz Bianka az MTI-nek elárulta, megtisztelő volt számára, hogy behívták a keretbe és megmutathatja magát címeres mezben is, célként pedig azt tűzte ki maga elé, hogy a keretszűkítés után is a csapat tagja maradhasson.

„Mindenki kedves, aranyos és befogadó, jó társaság gyűlt össze. Úgy érzem, a kezdeti nehézségek után a klubommal jó idényt zártunk, örülök, hogy fizikálisan és mentálisan is elértem arra a szintre, hogy itt lehetek” – mondta a 23 éves center, aki a Békéscsabával a Magyar Kupában aranyérmet, a bajnokságban pedig bronzot szerzett.

Orosz szerint a nemzeti csapatnál az első naptól fogva nagyon intenzív munka zajlik, de tudja, hogy most kell felépíteniük azt az alapot, amit aztán magukkal visznek a tétmeccsekre.

„Örülök, hogy a klubom után itt másféle impulzus is ér, egy másik edzővel is dolgozhatok, új dolgokat szívhatok magamba. Mindig a szorgalmas játékosok közé tartoztam, ha van lehetőség pluszmunkára, állok elébe. Már az is nagy motivációt adott, amikor Székesfehérváron olyan csapattársaim voltak, akik korábban játszhattak a válogatottban, de most, hogy én is itt lehetek, még elszántabban szeretnék itt is maradni” – fogalmazott Orosz Bianka, aki korábban a MÁV Előrében is röplabdázott.

A válogatott jövő héten Mariborban a közép-európai regionális szövetség (MEVZA) által szervezett viadalon kezdi a tétmeccsek sorát, az Európa-liga június első hétvégéjén induló alapszakaszában pedig sorrendben a portugálokkal, az északmacedónokkal, az észtekkel, a horvátokkal, a montenegróiakkal és a koszovóiakkal találkozik. Az augusztusi Eb-n az isztambuli csoportban a lengyelek, a törökök, a németek, a lettek és a szlovénok lesznek az ellenfelek.