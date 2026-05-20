A nők nyertek, a férfiak döntő szettben kaptak ki a MEVZA-torna rajtján

Két húsz év alatti játékos is bekerült Alessandro Chiappini kezdőcsapatába, míg Kiss Lilla mindössze néhány hete töltötte be éppen, talán ezzel magyarázható, hogy a ciprusi válogatott eleinte tartani tudta a lépést a magyar női válogatottal Mariborban, a MEVZA-torna első fordulójában, sőt, kétszer még vezettek is. Aztán a szett közepén beindultak a mieink, s mire a rivális magához tért, 9:10-ről 16:10-re módosult az eredmény, ezzel pedig gyakorlatilag el is dőlt a játszma sorsa. Ugyanez a forgatókönyv ismétlődött meg a következő két szettben is: eleinte még felnőttek a feladathoz a ciprusiak, de előbb 7:6-ról 20:12, utóbb pedig 20:7-re húzott el, s aztán győzött nagyon simán a magyar csapat, amelynek legeredményesebb játékosa Kiss Lilla és Bozóki-Szedmák Réka lett egyaránt 12 ponttal.

Sokkal kiegyensúlyozottabb és izgalmasabb volt férfiválogatottunk fonyódi mérkőzése az osztrákokkal. Az első játszmában a sógorok „domináltak”, de a fordulás után megtalálta a saját játékát Nagy Péter együttese, amihez a csereként pályára lépő Kecskeméti Bálint is hozzájárult, de a 16 pontig jutó Varga Péter és a csapatkapitány Horváth Kristóf is elemében volt. Sikerült fordítani, de a negyedik szettben a mieink védekezése összeomlott, ezt pedig alaposan ki is használták nyugati szomszédjaink. A játék képe a döntő szettre sem változott, így végül az osztrákok nyertek 3:2-re.

RÖPLABDA KÖZÉP-EURÓPAI LIGA

FÉRFIAK, 1. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–AUSZTRIA 2:3 (20, –22, –18, 13, 7)

Fonyód, 150 néző. V: Schimpl, Kovác (szlovákok)

MAGYARORSZÁG: Mikuláss Koch 6, HORVÁTH K. 13, Cziczlavicz 10, VARGA P. 16, Szalai, Boldizsár 4. Csere: Kiss M. (liberó), Kecskeméti 9, Péter B., Kispál, Tóth K. Szövetségi kapitány: Nagy Péter

AUSZTRIA: Sablatnig 8, BUCGHEGGER 17, WILLIMEK 17, Jurkovics 8, Kremser 2, GLATZ 19. Csere: Kitzinger (liberó), Thaller 1, Schlöglhofer, Reinstadler, Nusterer. Szövetségi kapitány: Adam Swaczyna

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:1, 5:2, 8:5, 10:8, 12:11, 17:14, 19:15, 22:16, 24:18. 2. játszma: 1:2, 5:4, 6:12, 10:13, 11:17, 18:18, 19:20, 21:24. 3. játszma: 0:2, 2:3, 4:7, 6:8, 8:12, 9:15, 12:15, 14:19, 18:21. 4. játszma: 1:2, 4:3, 11:7, 14:8, 17:10, 24:12. 5. játszma: 4:1, 4:3, 8:4, 14:6

MESTERMÉRLEG

Nagy Péter: – A negyedik szettben ritmust és taktikát is váltottak az osztrákok, amire nem volt válaszunk. Egy idő után próbáltam a döntő szettre pihentetni a kulcsjátékosokat, de sajnos ez sem hozott eredményt. A támadásbefejezés nem ment igazán ezen a meccsen, de amivel még inkább elégedetlen vagyok, hogy sajnos nem úgy védekezett a csapat, ahogyan azt előzetesen megbeszéltük.

NŐK, 1. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–CIPRUS 3:0 (16, 16, 14)

Maribor, 20 néző. V: Miklosic (szlovén), Szimonovics (szerb)

MAGYARORSZÁG: Petrenkó 1, BOZÓKI-SZEDMÁK 12, Kump 3, ZSOMBÓK E. 11, KISS L. 12, Csereklye 4. Csere: Kertész, Szalai (liberók), Kiss N. 1, Pampuch 5, Kiss G. 1, Orosz 5, Horváth L. Szövetségi kapitány: Alessandro Chiappini

CIPRUS: M. Siapani 1, K. Siapani 3, Pechlivani 1, Prokopiou 5, Chatzikonstanta 6, Stavrinides 6.Csere: A. Ioannou, Ivanova (liberók), Leonidou, MARKARI 4, E. Ioannou, Christoforou, Loizou. Szövetségi kapitány: Stylianos Masias

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:0, 4:4, 6:4, 7:7, 8:9, 16:10, 17:13, 22:14, 24:15. 2. játszma: 1:3, 5:5, 7:6, 11:8, 16:9, 20:12, 24:16. 3. játszma: 2:0, 2:3, 7:4, 7:6, 20:7, 24:14

MESTERMÉRLEG

Alessandro Chiappini: – Jó kezdés volt ez a csapat számára. Több fiatal játékos most mutatkozott be tétmérkőzésen a csapatban, és jó volt látni, hogy ugyanolyan jól reagáltak, koncentráltak voltak, mint a korábbi felkészülési meccseken. Ez a rajt egy fajta stabilitást is ad nekünk a további MEVZA-mérkőzésekre és később az Európa-ligára is.