Nemzeti Sportrádió

Hollósy László: Mesébe illő a történetünk

H. Á.H. Á.
2026.03.02. 20:29
null
Az öröm pillanatai (Fotó: volleyball-suhl.de)
Címkék
Nemzeti Sportrádió röplabda Hollósy László
Egy 35 000 lakót számláló kisváros női röplabdacsapata – élén a magyar Hollósy Lászlóval – nyerte meg a Német Kupát. A korábbi magyar szövetségi kapitány hat évvel ezelőtt vette át a Suhl irányítását, akkor az élvonalban kieső helyen állt, tavaly bronzérmet nyert.

Az idei Német Kupa fináléját Mannheimben rendezték szombaton és a VfB Suhl LOTTO Thüringen 3:2-re győzte le az MTV Stuttgartot, ezzel 2008 után aratott újabb kupasikert. Hollósy László vezetőedzőt Szilágyi Dóra érte el telefonon.

„A siker a klubnak és a lányoknak is óriási dolog, hiszen a Stuttgart volt az esélyese ennek a döntőnek. Talán annyi előszele azért lehetett ennek az eredménynek, hogy a sorsolás szeszélyéből fakadóan a döntő előtti héten játszottunk velük, és akkor is sikerült legyőzni őket 3:2-re. De mindenki azt mondta, hogy az csak egy egyszeri alkalom volt, de megmutattuk, hogy mégsem. Tényleg hatalmas a boldogság, ez egy nem várt eredmény. A meccset megelőzően, délelőtt mondtam a lányoknak, hogy élvezzék csak a pillanatot, hogy 12 500 ember előtt játszhatnak, próbáltam levenni róluk a terhet, és azt gondolom, ez sikerült is. Az első két játszmában domináltunk és meglepő módon ők is idegesek voltak, mi pedig szenzációsan védekeztünk. Mindenkinek meglepő volt a meccs ilyen alakulása, aztán jött egy tízperces szünet a tévéközvetítés miatt, ami nem jött jól számunkra, és 2:0-ról visszajött az ellenfél, és végül óriási dolgot sikerült véghez vinnünk, így lett igazán mesébe illő a történetünk” – idézte fel a szombati döntőt Hollósy László.

 

Nemzeti Sportrádió röplabda Hollósy László
Legfrissebb hírek

Illovszky Dominik: „ Ha van benne jobb, van benne több, akkor azt érjük el"

Atlétika
2 órája

Férfi röplabda Extraliga: a Kaposvár három szettben győzött Debrecenben

Röplabda
Tegnap, 19:41

„Azt éreztem, hogy saját magammal kell küzdeni” – Major Veronika az Eb-arany után

Egyéb egyéni
Tegnap, 19:30

Röplabda: Hollósy László megnyerte csapatával a Német Kupát

Röplabda
2026.02.28. 18:48

Nem jött össze a kaposvári bravúr a Challenge-kupában

Röplabda
2026.02.25. 22:00

„Egy görög tragédiát látunk” – dr. Kovács Emőke a sportban elkövetett kommunista bűnökről

Egyéb egyéni
2026.02.25. 21:23

Pavlova Maria: Múlt héten volt pár szabadnapunk Milánóban, de most folytatni kell a felkészülést

Téli olimpia 2026
2026.02.25. 16:28

A hónap utánpótlásedzője: Kőnig Gábor röplabdatréneré a januári díj

Utánpótlássport
2026.02.25. 16:13
Ezek is érdekelhetik