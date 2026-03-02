Hollósy László: Mesébe illő a történetünk

Az idei Német Kupa fináléját Mannheimben rendezték szombaton és a VfB Suhl LOTTO Thüringen 3:2-re győzte le az MTV Stuttgartot, ezzel 2008 után aratott újabb kupasikert. Hollósy László vezetőedzőt Szilágyi Dóra érte el telefonon.

„A siker a klubnak és a lányoknak is óriási dolog, hiszen a Stuttgart volt az esélyese ennek a döntőnek. Talán annyi előszele azért lehetett ennek az eredménynek, hogy a sorsolás szeszélyéből fakadóan a döntő előtti héten játszottunk velük, és akkor is sikerült legyőzni őket 3:2-re. De mindenki azt mondta, hogy az csak egy egyszeri alkalom volt, de megmutattuk, hogy mégsem. Tényleg hatalmas a boldogság, ez egy nem várt eredmény. A meccset megelőzően, délelőtt mondtam a lányoknak, hogy élvezzék csak a pillanatot, hogy 12 500 ember előtt játszhatnak, próbáltam levenni róluk a terhet, és azt gondolom, ez sikerült is. Az első két játszmában domináltunk és meglepő módon ők is idegesek voltak, mi pedig szenzációsan védekeztünk. Mindenkinek meglepő volt a meccs ilyen alakulása, aztán jött egy tízperces szünet a tévéközvetítés miatt, ami nem jött jól számunkra, és 2:0-ról visszajött az ellenfél, és végül óriási dolgot sikerült véghez vinnünk, így lett igazán mesébe illő a történetünk” – idézte fel a szombati döntőt Hollósy László.