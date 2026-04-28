Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

BL: PSG–Bayern 5–3

Hollósy László: Gyémántokat találtunk

M. B.M. B.
2026.04.28. 20:24
Fotó: Getty Images
Címkék
Suhl Hollósy László női röplabda
Félt, hogy taktikailag fel tudják-e venni a versenyt a címvédővel, de aztán sikerült történelmet írniuk. A Hollósy László edzette Suhl női röplabdacsapata a Német Kupa februári elhódítása után most a bajnokságot is megnyerte, mivel a finálé harmadik felvonásában harmadszor is felülmúlta a Dresdner SC-t. Ezzel a klub első bajnoki címét ünnepelhette. A suhli bravúrról Hollósy László Szilágyi Dórának nyilatkozott a Nemzeti Sportrádióban.

„Először nem voltam biztos a dologban, hogy egy utolsó helyezett csapattal mit tudunk kezdeni, de szépen apránként, lépésről lépésre haladtunk. (...) Itt türelemmel dolgoznak, nem egyik napról a másikra. Soha nem merült fel bennünk, hogy bajnokságot vagy kupát kellene nyerni, de úgy alakult, hogy a menedzserek is észrevették, hogy érdemes ide fiatal, tehetséges játékosokat küldeni, hiszen tudjuk fejleszteni őket. Idén abszolút szerencsés csillagalakzat alatt játszottunk, hiszen olyan gyémántokat találtunk, mint Monika Brancuská, akit Csehországból hoztunk, és egy év alatt odáig fejlődött, hogy jövőre Olaszországban fog játszani” – mondta Hollósy László.

 

Legfrissebb hírek

Bodó Richárd a szegedi távozásról: Az edző szólt, hogy nem igazán számít rám

Kézilabda
2026.04.24. 09:25

Hollósy László megismételhetetlennek tartja a Suhl röplabdacsapatának duplázását

Röplabda
2026.04.23. 16:59

Hollósy László kupasiker után bajnoki címet ünnepelt a Suhl női röplabdacsapatával

Röplabda
2026.04.22. 21:13

Női röplabda: Glemboczki Zóra mellett négy légiós távozik a Vasastól

Röplabda
2026.04.20. 16:55

„Hollywoodi volt a koreográfia” – a Gyergyói HK vezetőedzője az Erste Liga-győzelem után

Jégkorong
2026.04.17. 09:44

A belga élvonalban is bizonyítani akar a Kortrijkkal frissen feljutó Dénes Vilmos

Minden más foci
2026.04.13. 16:14

Jannisz Athanaszopulosz: Minden egyes napot magammal viszek

Röplabda
2026.04.13. 11:53

Kolbenheyer Zsuzsanna: Ha valaki élvezi a játékot, annak ösztönző ereje van

Jégkorong
2026.04.08. 20:10
Ezek is érdekelhetik