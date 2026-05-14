Kiss Gréta: jó, hogy itt vannak a fiatalok, együtt küzdünk a világbajnoki álomért

A 28 éves játékos – a keret korelnöke – az MTI-nek arról beszélt, annak ellenére, hogy a játékostársak felét alig egy hete ismerik, jól sikerültek a múlt heti, franciaországi felkészülési mérkőzések, amelyek közül kettőt meg is tudtak nyerni.

„Látszott, hogy mindenki a bajnoki idényből jött, mindenki jó formában van. A fiatalok képzettek, jót tett nekik, hogy végig tudtak játszani egy teljes idényt a magyar bajnokságban” – utalt Kiss arra, hogy a keretből heten a bajnok Vasas második számú csapatában gyűjthettek extraligás tapasztalatot az elmúlt két idényben.

„Néha én is úgy érzem magam, mintha tavaly még fiatal lettem volna, de tök jó, hogy van utánpótlásunk. A fiatalok figyelnek ránk, mindenki alázattal viseltetik a másik iránt, nekünk, idősebbeknek pedig egyáltalán nem teher, hogy segítsük őket. Más a szerepem, mint néhány évvel ezelőtt, és bár néha jó lenne, ha lennének idősebb csapattársaim, akiktől én is tanulhatok, tetszik ez a szerepkör” – magyarázta. Meglátása szerint a fiatalabbaknak nem is mindig arra van szükségük, hogy technikai vagy taktikai tanácsot adjanak nekik, többször egy-egy megnyugtató, jó szó többet ér.

Az ütőjátékos az idény közben a Vasastól az olasz másodosztályba szerződött. Ennek kapcsán kifejtette, meglepte, hogy ott fizikálisan mindenki erősebb volt nála, ugyanakkor jót tett neki, hogy a többiek hajtották, így ebben a szegmensben előre tudott lépni. „Sok volt a klubban a mozgás, a meccsek egy részén nem is a posztomon, hanem átlóként kellett játszanom, ami nem volt éppen a legideálisabb, ugyanakkor éppen az utolsó meccsemen ütőként teljesítettem jól, így jó szájízzel zártam az idényt” – mondta Kiss, aki az idény második felét a messinai Akademia Sant Anna együttesében töltötte.

A röplabdás hozzátette, örül, hogy kipróbálhatta magát az olasz másodosztályban, ahol csapatonként csak két légiós lehet, így könnyen elképzelhető, hogy ez volt az utolsó esélye arra, hogy odakerüljön.

„A válogatottban való szereplés így is egyre nehezebb a hosszú klubidény után, mert öregszem, érzem, hogy nem regenerálódok már úgy, mint korábban, de szeretünk itt lenni, így nem kérdés, hogy itt vagyunk és küzdünk a címeres mezért. A nagy cél a jövő évi világbajnoki szereplés kivívása, ami a régóta nem volt ennyire elérhető közelségben. Ehhez minél több világranglistapontot kell szereznünk a tétmeccseken, ami ha sikerül, elérhetjük az álmainkat” – mondta Kiss Gréta.

A magyarok – akik legutóbb 1982-ben szerepelhettek vb-n – jelenleg a 31. helyen állnak a nemzetközi szövetség rangsorában, a tavalyi vb-re utolsóként az akkor 30. görög csapat jutott ki. A válogatott jövő héten Mariborban a közép-európai regionális szövetség (MEVZA) által szervezett viadalon kezdi a tétmeccsek sorát, az Európa-liga június első hétvégéjén induló alapszakaszában pedig sorrendben a portugálokkal, az északmacedónokkal, az észtekkel, a horvátokkal, a montenegróiakkal és a koszovóiakkal találkozik. Az augusztusi Eb-n az isztambuli csoportban a lengyelek, a törökök, a németek, a lettek és a szlovénok lesznek az ellenfelek.