Nemzeti Sportrádió

Női röplabda MK: izgalmas meccsekre számít a szövetség főtitkára

2026.03.16. 11:40
null
Zalai Dávid (Fotó: Facebook/Hunvolley)
Címkék
négyes döntő Zalai Dávid női röplabda Magyar Kupa
Izgalmas és parázs mérkőzésekre számít a MOL női röplabda Magyar Kupa négyes döntőjében a Magyar Röplabdaszövetség (MRSZ) főtitkára, Zalai Dávid.

Zalai Dávid, a Magyar Röplabdaszövetség főtitkára az M4 Sporton hétfőn a Nemzeti Sporthíradóban úgy fogalmazott: jó döntésnek bizonyult a helyszínválasztás – pénteken és szombaton a Dr. Koltai Jenő Sportközpont ad otthont a női Magyar Kupa végjátékának –, miképp az is, hogy különválasztották a női és a férfi négyes döntőt. A férfiakéra január végén került sor, akkor igazolódtak a várakozások, „izgalmas, parázs mérkőzéseket” láthattunk. A női négyes döntő esetében is hasonlóra lehet számítani.

„Négy rendkívül stabil, Magyar Kupa-tapasztalattal rendelkező csapat jutott be, izgalmas két napnak nézünk elébe” – utalt a főtitkár arra, hogy az elődöntőben Békéscsaba–Kaposvár és Nyíregyháza–Vasas Óbuda mérkőzést rendeznek.

Legutóbb a Vasas Óbuda a Kaposvár ellen diadalmaskodott. A címvédőtől az idény végén távozik Jannisz Atanaszopulosz vezetőedző.

„Utolsó tánca lesz ez a női Magyar Kupában – fogalmazott Zalai Dávid, rámutatva, hogy van esély az előző évi finálé megismétlődésére is. – Ez revanslehetőséget is rejt magában” – jegyezte meg.

„Szokták mondani, hogy a női röplabdában bármi megtörténhet: a bajnoksággal ellentétben, ahol egy teljes versenyszezon tükröződik a tabellán, a kupának megvan az a specifikuma, hogy mindig lehetnek meglepetések, lehet olyan, amikor borul a papírforma” – fejtette ki.

Mint elmondta, még vannak elérhető jegyek, de sok szurkolóra számítanak és bíznak abban, hogy telt ház előtt rendezik majd a találkozókat. A főtitkár kitért rá, hogy igyekeznek a körítéssel is hozzájárulni az esemény minőségéhez, hogy „mérkőzéseken túli élményeket is biztosítsanak a szurkolóknak a hétvégén”, amelynek háziasszonya a pályafutását tavaly befejező Szakmáry Gréta lesz.

Tíz év után visszatér a Röplabdázók Éjszakája: a szombati finálét követően a röplabdázók közösségét erősítő eseményen a négyes döntőre jegyet váltók is részt vehetnek.

 

