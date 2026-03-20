A Békéscsaba jutott elsőként a női röplabda MK döntőjébe

A bajnokságban a KNRC már kiharcolta a fináléba jutást, a BRSE ott csak a bronzért küzdhet, így utóbbinak a Magyar Kupa maradt az egyetlen lehetőség, hogy döntőt játszhasson.

A tét súlyának megfelelően kissé idegesen kezdtek a csapatok, eleinte a csabaiaknál volt az előny egy-két ponttal, de 5:4 után játékba lendültek a kaposváriak, s 9:6-ra már ők vezettek. Egy időkérés után azonban visszazárkóztak egy pontra a viharsarkiak, egyenlíteniük azonban már nem sikerült. Főleg Roberta Rabelo kapta el a fonalat, aki a szett közepén 13 kaposvári pontból hetet jegyzett. Ekkor egy érdekes szituáció is történt: nem valamelyik csapat, hanem Adler László játékvezető kért ugyanis challenge-et, mert nem tudta eldönteni egy kaposvári támadásról, hogy bent volt-e vagy kint. Pedig a csabaiak edzője, Nagy Péter sportszerűen jelezte, hogy az ellenfélé a pont – így is volt, s ezzel már öttel vezettek a somogyiak. Ez azonban a végjátékhoz közeledve kettőre apadt, így Vincent Lacombe is időt kért. Mindhiába, mert 19-nél utolérték őket a csabaiak, 21:20-ra pedig már ők vezettek. Két szettlabdához is jutottak és a másodikat Devyn Robinson ki is használta.

Ez aztán meg is zavarta a somogyi együttest, mert ugyan 5:3-ra még vezetett, ezt követően könnyedén fordítottak a csabaiak és a szett közepén öttel is elhúztak. Robinson és Iman Isanovic felváltva szerezték a pontjaikat, s a túloldalon nem találták az ellenszert. Amikor elkezdtek volna felzárkózni, akkor meg egy hálón átcsorgó nyitással szerencséjük is volt a kékeknek, míg az ellenfél a hálóba nyitott, így három szettlabdájuk is volt a 2:0-hoz, amelyből a másodikat Isanovic bombájával értékesíteni is tudták a békéscsabaiak.

Hogy aztán a harmadik szettet sorozatban öt ponttal kezdjék (Isanovic kétszer is ászt nyitott). A kaposváriak viszont nem omlottak össze és 9:9-nél egyenlítettek, majd feljavuló blokkjuknak köszönhetően a vezetést is átvették, így megint nyílt lett a játszma. Sőt, a közepén néggyel is jobban álltak, azonban ekkor a csabaiak kaptak erőre, s dolgozták le a hátrányt a végjátékra. Egy-egy ponttal rendre ők vezettek, és a végén két meccslabdájuk volt. Az elsőt sikerült hárítani, de a másodiknál Adler játékvezető kért megint challenge-et kaposvári sáncérintésre, ez pedig a csabaiak sikerét és kupadöntőbe jutását jelentette.

NŐI RÖPLABDA MAGYAR KUPA

ELŐDÖNTŐ

MBH-BÉKÉSCSABA–KHG KAPOSVÁRI NRC 3:0 (23, 22, 23)

Csörsz u., 806 néző. V: Adler, Villás

BÉKÉSCSABA: ISANOVIC 19, Orosz 5, ROBINSON 16, SCHLEGEL MOSEGUI 19, Kump 2, Allard 2. Csere: Kertész (liberó), Krivosijszka. Edző: Nagy Péter

KAPOSVÁR: Bagyinka 5, RABELO 14, Horváth L. 8, Da Silva 4, Fegyik 10, GIORGI 12. Csere: Szerencsés, Guimares (liberók), Kalmár, Szerényi. Edző: Vincent Lacombe

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:0, 5:6, 6:9, 11:16, 19:19, 21:20, 24:22. 2. játszma: 2:1, 3:5, 10:6, 13:8, 15:12, 16:15, 19:16, 21:20, 24:21. 3. játszma: 5:0, 7:5, 9:10, 10:13, 13:13, 13:17, 19:18, 20:20, 22:20, 24:22

MESTERMÉRLEG

Nagy Péter: – Azzal, hogy két magyar centerrel léptünk pályára, több volt a variációs lehetőségünk a szélső ütőknél, akik remekül játszottak és így sikerült kiharcolnunk a döntőbe jutást. Levontuk a bajnoki elődöntő tanulságait, s várhatóan a döntőben majd megint a Vasassal találkozunk. A bajnokságban minden meccsen túlságosan görcsösen játszottunk, remélem, hogy ezen szombaton sikerül túllépnünk, de hogy ez mire lehet elég…

Vincent Lacombe: – Nincs mit szépíteni, most a minden poszton jobb Békéscsaba győzött, teljesen megérdemelten. Sajnos a kulcspillanatokban nem koncentráltunk eléggé, ám nem hibáztatom a lányokat. Akárki is lesz az ellenfelünk a bronzmeccsen, fel kell szívnunk magunkat.

KÉSŐBB

19.30: Fatum Nyíregyháza–Vasas Óbuda