Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi El: kisorsolták az elődöntőket, elkerülték egymást a „magyaros” csapatok

V. H. L.V. H. L.
2026.05.08. 14:38
Imre Bencéék a Montpellier-vel játszanak az elődöntőben (Fotó: Getty Images)
Címkék
négyes döntő Montpellier HB Melsungen Flensburg Hamburg THW Kiel férfi kézilabda Európa-liga
Kisorsolták a férfi kézilabda Európa-liga elődöntőjének párosításait: május 30-án a francia Montpellier Handball az Imre Bencét is foglalkoztató német THW Kiellel mérkőzik meg, míg a másik párban a Bartucz Lászlót, Palasics Kristófot és Sipos Adriánt soraiban tudó MT Melsungen a Flensburggal csap össze a hamburgi Barclays Arénában.

Elkerülték egymást a magyar játékosokat foglalkoztató csapatok a férfi kézilabda Európa-liga elődöntőjében. A május 30-án, szombaton 12.30-kor kezdődő mérkőzésen a francia Montpellier Handball a magyar válogatott Imre Bence csapatával, a német THW Kiellel mérkőzik meg, míg a második párban 15.30-tól a Bartucz Lászlót, Palasics Kristófot és Sipos Adriánt is foglalkoztató MT Melsungen a legutóbbi két kiírás győztesével méri össze erejét.

Az Európa-liga legutóbbi idényében ugyanez a négy gárda jutott be a négyes döntőbe, akkor a finálét a Flensburg és a Montpellier vívta, amelyben a német csapat 32–25-re győzött.

 

 

 

négyes döntő Montpellier HB Melsungen Flensburg Hamburg THW Kiel férfi kézilabda Európa-liga
Legfrissebb hírek

Zivzivadze és Goretzka is duplázott, őrült meccsen ikszelt a Bayern a Heidenheimmel

Német labdarúgás
2026.05.02. 17:53

Imre Bence nélkül kapott ki a Kiel; Sipos Adriánék magabiztos előnyt szereztek a férfi kézilabda El-ben

Kézilabda
2026.04.28. 22:28

Klubot vált Németországban a magyar férfi kéziválogatott kapusa, kiesőjelölthöz igazol – hivatalos

Kézilabda
2026.04.21. 14:42

Európai kézilabdaligák: kilenc magyar góllal nyert a Cesson-Rennes

Kézilabda
2026.04.12. 22:03

Fontos pontokat szerzett a Köln, a HSV kiütésével dobogós helyen a Stuttgart

Német labdarúgás
2026.04.12. 19:35

A második elődöntőt játssza a Dijonnal az Esztergom a női kézilabda El-ben

Kézilabda
2026.04.08. 15:03

Férfi kézilabda El: az Elverum kiesett, a Melsungen továbbjutott

Kézilabda
2026.04.07. 22:55

Rosszul öregedtek Imre Bence két évvel ezelőtti szavai, de a Fradi továbbra is a szíve csücske

Kézilabda
2026.04.05. 14:18
Ezek is érdekelhetik