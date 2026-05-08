Férfi kézi El: kisorsolták az elődöntőket, elkerülték egymást a „magyaros” csapatok

Elkerülték egymást a magyar játékosokat foglalkoztató csapatok a férfi kézilabda Európa-liga elődöntőjében. A május 30-án, szombaton 12.30-kor kezdődő mérkőzésen a francia Montpellier Handball a magyar válogatott Imre Bence csapatával, a német THW Kiellel mérkőzik meg, míg a második párban 15.30-tól a Bartucz Lászlót, Palasics Kristófot és Sipos Adriánt is foglalkoztató MT Melsungen a legutóbbi két kiírás győztesével méri össze erejét.

Az Európa-liga legutóbbi idényében ugyanez a négy gárda jutott be a négyes döntőbe, akkor a finálét a Flensburg és a Montpellier vívta, amelyben a német csapat 32–25-re győzött.