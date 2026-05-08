Férfi kézi El: kisorsolták az elődöntőket, elkerülték egymást a „magyaros” csapatok
Kisorsolták a férfi kézilabda Európa-liga elődöntőjének párosításait: május 30-án a francia Montpellier Handball az Imre Bencét is foglalkoztató német THW Kiellel mérkőzik meg, míg a másik párban a Bartucz Lászlót, Palasics Kristófot és Sipos Adriánt soraiban tudó MT Melsungen a Flensburggal csap össze a hamburgi Barclays Arénában.
Az Európa-liga legutóbbi idényében ugyanez a négy gárda jutott be a négyes döntőbe, akkor a finálét a Flensburg és a Montpellier vívta, amelyben a német csapat 32–25-re győzött.
