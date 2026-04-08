A második elődöntőt játssza a Dijonnal az Esztergom a női kézilabda El-ben

A második elődöntőben lép pályára a Mol Esztergom a házigazda Dijon ellen a női kézilabda Európa-liga franciaországi négyes döntőjében – hozta nyilvánosságra az Európai Kézilabda-szövetség (EHF). Az EHF szerdán azt is közölte, hogy a torna mindkét napján 15 és 18 órakor kezdődnek a mérkőzések. Az első elődöntőt a Szabó Annát, Faragó Lucát és az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csengét foglalkoztató, címvédő német Thüringer HC játssza a dán Viborg HK együttesével.

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA

NÉGYES DÖNTŐ

MÁJUS 16., SZOMBAT

Elődöntők

15.00: Thüringer HC (német)–Viborg HK (dán)

18:00 JDA Bourgogne Dijon HB (francia)–Mol Esztergom

MÁJUS 17., VASÁRNAP

Helyosztók

15.00: A 3. helyért

18.00: Döntő