A második elődöntőt játssza a Dijonnal az Esztergom a női kézilabda El-ben

A második elődöntőt játssza a Mol Esztergom a házigazda Dijon csapatával a női kézilabda Európa-liga franciaországi négyes döntőjében.
A második elődöntőben lép pályára a Mol Esztergom a házigazda Dijon ellen a női kézilabda Európa-liga franciaországi négyes döntőjében – hozta nyilvánosságra az Európai Kézilabda-szövetség (EHF). Az EHF szerdán azt is közölte, hogy a torna mindkét napján 15 és 18 órakor kezdődnek a mérkőzések. Az első elődöntőt a Szabó Annát, Faragó Lucát és az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csengét foglalkoztató, címvédő német Thüringer HC játssza a dán Viborg HK együttesével.
NŐI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA
NÉGYES DÖNTŐ
MÁJUS 16., SZOMBAT
Elődöntők
15.00: Thüringer HC (német)–Viborg HK (dán)
18:00 JDA Bourgogne Dijon HB (francia)–Mol Esztergom
MÁJUS 17., VASÁRNAP
Helyosztók
15.00: A 3. helyért
18.00: Döntő
Legfrissebb hírek
Női kézilabda El: négyes döntőben a címvédő Thüringer HC
Kézilabda
2026.03.29. 19:55
Kézilabda
2026.03.22. 20:19
