Zalánki Gergő: Extra teljesítményre lesz szükségünk a Fradi ellen

IGYEKEZETT A HÁTÁRA VENNI az Olym­piakoszt Zalánki Gergő a Pro Recco elleni Bajnokok Ligája-elődöntőben csütörtökön: nyolc perc után három góllal állt, összesen néggyel zárt. Ám az olasz csapat gyorsan elhúzott, és 19–13-ra nyert, ezzel bejutott 20. BL-döntőjébe. Zalánkiék ellenfele a bronzéremért a legutóbbi két BL-kiírást megnyerő, de az újabb címvédéstől eleső FTC lesz szombaton, amely 9–9 után szétlövésben maradt alul a Burián Gergellyel felálló Barceloneta ellen.

„Szuper csapat a Fradié, talán még a Reccóénál is jobb – fogalmazott Zalánki Gergő, aki 2019-ben európai Szuperkupát nyert az FTC-vel, majd a Pro Reccóval (amellyel két BL-sikere van) többször játszott az FTC ellen, például a 2024-es BL-döntőben is. Azt a meccset a zöld-fehérek 12–11-re nyerték meg. – Nagyon hosszú a padja, ügyes, fiatal játékosai vannak, nagyon jó napot kell kifognunk. Azt láttuk, hogy a Barcelonetában olyan játékosok váltak vezérré a Fradi ellen, akikre talán nem is számított, nekünk is az kell, hogy mindannyian odategyünk magunkat, odaérjünk, ahova kell, ne maradjunk le, de a ferencvárosiaknak nagyon komplett együttese van. Bár úgy gondolom, címvédőként most csalódottabbak, mert inkább benne volt a pakliban, hogy ők nyernek, mint hogy mi győzünk a Recco ellen, ha reálisan tekintünk a dolgokra. Arra számíthattak, hogy ismét döntőbe jutnak. De ettől még extra teljesítményt kell nyújtanunk, hogy legyen esélyünk a bronzéremre. Rengeteg szurkoló kísért el minket, mindent megteszünk értük, a csapatért, többek családjáért, akik szintén kiutaztak Máltára.”

Ami a Pro Recco elleni elődöntőt illeti: „Nem volt egyszerű a négyes döntőig vezető út, az első és a második csoportkörben is szinte végig harcban álltunk a továbbjutásért. Tudtuk, hogy a Recco ellen talán nem mi vagyunk az esélyesek, mindent bele akartunk adni, de valami elcsúszott. Elsősorban a védekezésünk volt nagyon gyenge, és egy Recco-szintű csapat ezt keményen ki is használja. A támadással nem is volt akkora baj, de több könnyű gólt kaptunk. Egy helyben álltunk a blokkokkal, a kapusainkat többször igen nehéz helyzetbe hoztuk.”

Januárban médiafigyelmet kapott Zalánki kimaradása a válogatottból a belgrádi Európa-bajnokság idején, és az áprilisi alexandrupoli világkupa-selejtezőn sem volt még ott, ám már az akkori kerethirdetéskor úgy fogalmazott Varga Zsolt szövetségi kapitány rá vonatkozóan, hogy megbeszéltek mindent, a válogatott ajtaja nyitva áll előtte. A júliusi sydney-i vk-döntőre készülő csapatba pedig valóban vissza is került. „Ennek igazán hosszú a története, ebbe most nem szeretnék belemenni, főleg, hogy még előttünk áll a bronzmeccs a klubbal. Örülök, hogy újra válogatott lehetek, teszem majd a dolgom a legjobb tudásom szerint, játszom a nemzeti csapatért, ahogy eddig. Jól alakultak a dolgok.”

FÉRFI VÍZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ (MÁLTA)

A 3. HELYÉRT

19.00: FTC-Telekom Waterpolo–Olympiakosz (görög) (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

DÖNTŐ

21.00: Barceloneta (spanyol)–Pro Recco (olasz) (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!