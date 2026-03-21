Harmadszor nyerte meg a Békéscsaba a női röplabda Magyar Kupát

NŐI RÖPLABDA MAGYAR KUPA

DÖNTŐ

MBH-BÉKÉSCSABA–FATUM NYÍREGYHÁZA 3–0 (17, 19, 12)

Csörsz u., 1600 néző. V: Bátkai-Katona, Takács Á.

BÉKÉSCSABA: ISANOVIC 17, Orosz 6, ROBINSON 22, Schlegel Mosegui 12, Kump 5, Allard 3. Csere: KERTÉSZ, Nánási (liberók), Németh L. 1, Krivosijszka, Mikus, Gajdács, Hermeczi. Edző: Nagy Péter

FATUM: Del Burgo, Petrovics 2, Földi 2, Davidovic 10, Pampuch 7, ÖHMAN 12. Csere: Tóth F., Farkas G. (liberók), Wafek, Antivero Salinas 2, Rufin-Martínez. Edző: Pampuch Csaba

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 4:2, 7:3, 11:5, 13:9, 16:10, 19:15, 24:17. 2. játszma: 0:3, 4:4, 6:5, 10:6, 13:8, 14:11, 16:14, 21:16, 24:18. 3. játszma: 1:2, 7:2, 11:3, 11:5, 16:6, 19:8, 21:12

A pénteki elődöntőjét kifejezetten magabiztos játékkal nyerő békéscsabaiak a késő este befejeződött, ráadásul ötszettes meccs után nyilvánvalóan még fáradt nyíregyházaiak ellen is jól kezdtek és 2:2 után fokozatosan elhúztak. 11:5-nél Pampuch Csaba időt is kért, azonban a pénteki meccsel ellentétben most nem sikerült „varázsolnia”. A különbség ugyan nem nőtt, de nem is csökkent jelentősen, s a viharsarkiak a végén magabiztosan nyerték az első felvonást.

A másodikat ugyan a szabolcsiak kezdték három ponttal, de mielőtt még jobban belelendülhettek volna, a csabaiak csírájában elfojtották „szökési kísérletüket” és villámgyorsan ledolgozták a hátrányt, sőt azonnal fordítottak is. Innentől kezdve a forgatókönyv ugyanaz volt, mint az első játszmában: a csabaiak tartották a különbséget és így elmeneteltek a szettgyőzelemig.

A harmadik játszmában már kétség sem fért a békéscsabaiak végső sikeréhez, ugyan 2:1-re még a szabolcsiak vezettek, de ezt sorozatban hat csabai pont követte és innentől kezdve már nem volt megállás: a nyírségiek játéka szétesett, ellenfelük pedig tetszés szerint szerezte pontjait. 16-nál már tíz pont volt a különbség, s ugyan a Fatum végül kijött a tízből, de a szett vége már ellenfelük diadalmenetéről szólt.

A BRSE 2016 és 2017 után megszerezte a klub történetének harmadik Magyar Kupa sikerét.