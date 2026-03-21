Vért izzadva lett bronzérmes a Vasas a női röplabda Magyar Kupában

KARÁDI ZOLTÁN
2026.03.21. 18:49
Fotó: Földi Imre
Vasas női röplabda Magyar Kupa Kaposvár
A Vasas Óbuda szerezte meg a Mol női röplabda Magyar Kupa bronzérmét, miután 3:1-re legyőzte a KHG Kaposvári NRC-t a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban.

 

A kérdés az volt, hogy melyik csapat tette magát túl könnyebben a pénteki vereségen, s eleinte úgy tűnt, hogy ez a Kaposvár lesz. Roberta Rabelo megint elemében volt, s rendre a somogyiak vezettek, egészen 10:10-ig. Ekkor azonban a fővárosiak fordítottak és azonnal két-három pontos előnybe is kerültek. Idővel aztán ez ötre is megugrott, s éppen ennyi szettlabdájuk is adódott, ebből azonban hármat is hárítottak a sárga mezesek, mielőtt Karin Sunderlíková lezárta ezt a felvonást (1:0).

A kaposváriak nem adták fel, s bár a második játszmát a Vasas kezdte valamivel jobban, 10:10 után most ők húztak el néggyel. Ez azonban, úgy tűnt, hogy a piros-kékekre hatott ébresztőleg, akik gyorsan ledolgozták a hátrányt, azonban így is a somogyiak kezdték előnyből a végjátékot és Marta Fedik bombájával ki is egyenlítették a játszmaarányt (1:1).

A harmadik szett is fordulatos játékot hozott, s bár nagyrészt ebben is a kaposváriak vezettek, 16-hoz érve hullámvölgybe kerültek és ez sorozatban öt Vasas-pontot hozott. Ha kövér előnyük nem is lett a fővárosiaknak, arra elég volt, hogy elaraszoljanak vele a szettlabdáig, amelyet egy jó blokkal egyből értékesítettek is (2:1). 

Bár a negyedik felvonás elején is vért kellett izzadniuk, de miután sikerült fordítaniuk, már nem engedték ki a kezükből a vezetést. Hétpontos hátrányból ugyan még visszajöttek kettőre a sárga-kékek, de végül a négy meccslabdájukból már az elsőt kihasználták Glemboczki Zóra ütésével, így megszerezték a bronzérmet (3:1).


MOL NŐI RÖPLABDA MAGYAR KUPA
A 3. HELYÉRT
VASAS ÓBUDA–KHG KAPOSVÁRI NRC 3:1 (22, –22, 21, 20)
Budapest, Csörsz utca, 1200 néző. Vezette: Szarka, Mezőffy Zs.
VASAS ÓBUDA: ARIAIL 14, Leite 4, OHWOBETE 18, Papp 6, SUNDERLÍKOVÁ 24, Glemboczki 7. Csere: Juhár (liberó), Zsombók E., Fekete F., Boskó. Edző: Janisz Athanaszopulosz
KAPOSVÁR: Bagyinka 3, RABELO 18, Horváth L. 7, Sztekovics, FEGYIK 19, Giorgi 10. Csere: Szerencsés, Guimares (liberók), Da Silva 12, Kalmár. Edző: Vincent Lacombe
Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:34:5, 7:711:10, 15:12, 18:13, 21:18, 24:19. 2. játszma: 1:25:3, 7:8, 11:1412:1616:16, 17:22, 20:24. 3. játszma: 0:1, 4:25:5, 5:88:9, 8:11, 11:12, 12:1517:16, 22:19, 24:21. 4. játszma: 1:45:5, 8:6, 11:8, 11:10, 15:11, 17:1221:14, 21:19, 24:20
MESTERMÉRLEG
Janisz Athanaszopulosz: – Keveset aludtak a játékosaim, mert komoly fejmosást kaptak az elődöntő után, amin volt idejük gondolkozni. A bronzérem keserédes siker, de siker. A bajnoki döntő előtt időben jött a pofon.
Vincent Lacombe: – Ha két meccsből két vereséget szenvedünk, akkor nincs ok örömre, nem ezért jöttünk. De ha van egy minimális pozitívum is ebben a hétvégében, akkor az az, hogy most jobban játszottunk, mint az elődöntőben. De a két meccsen mutatott játék nem lesz elég a bajnoki döntőben.

 

