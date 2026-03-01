Nemzeti Sportrádió

A Kaposvár is a négy között a női röplabda Magyar Kupában

K. Z.K. Z.
2026.03.01. 20:23
Kaposvári öröm és továbbjutás (Fotó: Facebook/knrcvolley)
Utolsóként a tavalyi döntős Kaposvár biztosította a helyét a MOL Női Magyar Kupa négyes döntőjében, miután a negyeddöntő visszavágóját is 3:0-ra nyerte meg a Vasas SC ellen.

A címvédő Vasas Óbuda, a tavalyi bronzérmes MBH-Békéscsaba és a negyedik Fatum Nyíregyháza után a KHG Kaposvári NRC is bejutott a Magyar Kupa négyes döntőjébe, miután kettős győzelemmel búcsúztatta a Vasas fiókcsapatát. A hazaiak már a második szett megnyerésével biztosították a továbbjutásukat, így a harmadikban Vincent Lacombe a cserejátékosoknak is lehetőséget adott. A mérkőzés legeredményesebb játékosa a kaposváriak argentin centere, Maria Giorgi lett 12 ponttal, míg a túloldalon Zsombók Eszter 6-ig jutott.

„Nem ilyen mérkőzésre számítottam, de a realitás arcon csapott ma bennünket. Gratulálok a Kaposvárnak, mi pedig igyekszünk tisztességesen felkészülni az előttünk álló feladatokra. Köszönjük szurkolóinknak, hogy a lélektelen játékunk ellenére is ilyen sokan eljöttek és biztattak bennünket” – értékelt Kőnig Gábor, a Vasas SC vezetőedzője.

Mindez egyben azt is jelenti, hogy ugyanaz a négy csapat került az elődöntőbe, amely az előző három évben is. Az előző négy évben a fővárosiak emelhették magasba a trófeát, a tavalyi miskolci fináléban a Kaposvárt győzték le 3:1-re.

Az idei döntőbe jutásért március 20-án a Vasas Óbuda a nyíregyháziakkal, a Békéscsaba pedig a kaposváriakkal csap majd össze a budapesti Dr. Koltai Jenő Sportközpontban. Az utóbbi mérkőzést 17 órától, az előbbit pedig a tervek szerint 19.30-tól rendezik meg, a két vesztes másnap 16 órakor a bronzéremért, a két győztes pedig 18.30-tól az aranyért mérkőzik meg ugyanezen a helyszínen.

NŐI RÖPLABDA MAGYAR KUPA
Negyeddöntő, visszavágó
KHG Kaposvári NRC–Vasas SC 3:0 (14, 18, 18)
Továbbjutott: a Kaposvár, kettős győzelemmel

 

