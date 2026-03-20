Bombameglepetés: a Fatum Nyíregyháza legyőzte a Vasast a női röplabda Magyar Kupa elődöntőjében

Bár a meccs első pontját a szabolcsiak szerezték, 5:2-es Vasas-vezetésnél mégis Pampuch Csabának kellett időt kérnie. Hogy mit mondott lányainak (az egyik játékos, Gréta a szó szoros értelmében a lánya), azt nem tudni, mindenesetre ezt követően sorozatban öt pontot szereztek. 12:9-nél aztán Janisz Athanaszopulosz is kénytelen volt magához rendelnie játékosait, de ez sem segített, 16:11-nél pedig már a második időkérését is elhasználta. De vajon végig bírja ezt a tempót a nyíregyházi csapat? A szett végéig sikerült, négy játszmalabdájukból a másodikat kihasználták Lara Davidovic bombájával.

A második felvonástól azonban helyre állt a világ rendje, a fővárosiak villámgyorsan elhúztak és kényelmesen tartották öt-hat pontos előnyüket, majd Tyrah Ariail is nyitott három ászt, így szurkolóik 19-nél számolhattak tízet az ellenfélre: a második szettet fölényesen nyerte a Vasas.

Ha valaki azt gondolta, hogy innentől sétagalopp lesz számukra a döntőbe jutás, az nagyot tévedett: a szabolcsiak feltámadtak. A szett közepén hárommal, a végjátékban néggyel is vezetett már a Nyíregyháza és négy szettlabdája volt a 2:1-es vezetéshez. A másodikat Daniela Öhman váltotta játszmagyőzelemre.

A Vasas innentől kezdve nem veszthetett játszmát, ha kupadöntőbe akart jutni. Márpedig akart, de ehhez a negyedik szett közepéig minden labdamenetben vért kellett izzadnia, még ha végig a fővárosi gárda vezetett is. A vége ugyan sima lett, ám még mindig volt egy játszma.

És ezt a szabolcsiak kezdték jobban: ugyan kétpontos előnyüket kiegyenlítette a Vasas, de a vezetést nem tudta átvenni. A térfélcserénél még mindig kettő volt a nyírségiek előnye. 10:7-nél pedig Janisz Athanaszopulosz is kénytelen volt időt kérni. Hősiesen küzdöttek a nyíregyháziak, a fővárosiaknak pedig megremegett a keze. A Fatum idővel már közelebb volt a győzelemhez, mint a Vasashoz, azonban négypontos hátrányt is behoztak a fővárosiak. De így is a szabolcsiak jutottak meccslabdához és Öhman ejtésével egyből ki is használták. Így aztán bombameglepetés született a második elődöntőben.