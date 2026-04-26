Serie A: tizenharmadszor ikszelt az idényben a Fiorentina

A Serie A-ra általánosságban is jellemzőek a döntetlenek, de a Fiorentinára különösen: a „violák” a bajnoki idényben tizenharmadszor ikszeltek, ezzel pedig folytaták veretlenségi sorozatukat – közel két hónapja kaptak ki legutóbb, aminek köszönhetően kiesési gondjaik nagy valószínűséggel már nem lesznek.

A Sassuolo folytatta felemás szereplését, ami viszont arra éppen elég, hogy stabil középcsapatnak számítson a tabellán.

OLASZ SERIE A

34. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Fiorentina–Sassuolo 0–0

15.00: Genoa–Como (Tv: Match4)

18.00: Torino–Internazionale (Tv: Match4)

20.45: Milan–Juventus (Tv: Match4)

Szombaton játszották

Parma–Pisa 1–0 (Elphege 82.)

Bologna–Roma 0–2 (Malen 7., El Ajnaui 45+1.)

Hellas Verona–Lecce 0–0

Pénteken játszották

Napoli–Cremonese 4–0 (McTominay 3., Höjlund 45., De Bruyne 45+3., Alisson Santos 52.)

Hétfőn játsszák

18.30: Cagliari–Atalanta (Tv: Match4)

20.45: Lazio–Udinese (Tv: Arena4)