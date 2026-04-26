Serie A: tizenharmadszor ikszelt az idényben a Fiorentina
A Serie A-ra általánosságban is jellemzőek a döntetlenek, de a Fiorentinára különösen: a „violák” a bajnoki idényben tizenharmadszor ikszeltek, ezzel pedig folytaták veretlenségi sorozatukat – közel két hónapja kaptak ki legutóbb, aminek köszönhetően kiesési gondjaik nagy valószínűséggel már nem lesznek.
A Sassuolo folytatta felemás szereplését, ami viszont arra éppen elég, hogy stabil középcsapatnak számítson a tabellán.
OLASZ SERIE A
34. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Fiorentina–Sassuolo 0–0
15.00: Genoa–Como (Tv: Match4)
18.00: Torino–Internazionale (Tv: Match4)
20.45: Milan–Juventus (Tv: Match4)
Szombaton játszották
Parma–Pisa 1–0 (Elphege 82.)
Bologna–Roma 0–2 (Malen 7., El Ajnaui 45+1.)
Hellas Verona–Lecce 0–0
Pénteken játszották
Napoli–Cremonese 4–0 (McTominay 3., Höjlund 45., De Bruyne 45+3., Alisson Santos 52.)
Hétfőn játsszák
18.30: Cagliari–Atalanta (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Udinese (Tv: Arena4)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|33
|25
|3
|5
|78–29
|+49
|78
|2. Napoli
|34
|21
|6
|7
|52–33
|+19
|69
|3. Milan
|33
|19
|9
|5
|48–27
|+21
|66
|4. Juventus
|33
|18
|9
|6
|57–29
|+28
|63
|5. Roma
|34
|19
|4
|11
|48–29
|+19
|61
|6. Como
|33
|16
|10
|7
|57–28
|+29
|58
|7. Atalanta
|33
|14
|12
|7
|45–29
|+16
|54
|8. Bologna
|34
|14
|6
|14
|42–41
|+1
|48
|9. Lazio
|33
|12
|11
|10
|34–30
|+4
|47
|10. Sassuolo
|34
|13
|7
|14
|41–44
|–3
|46
|11. Udinese
|33
|12
|7
|14
|38–43
|–5
|43
|12. Parma
|34
|10
|12
|12
|25–40
|–15
|42
|13. Torino
|33
|11
|7
|15
|37–54
|–17
|40
|14. Genoa
|33
|10
|9
|14
|40–46
|–6
|39
|15. Fiorentina
|34
|8
|13
|13
|38–45
|–7
|37
|16. Cagliari
|33
|8
|9
|16
|33–47
|–14
|33
|17. Lecce
|34
|7
|8
|19
|22–46
|–24
|29
|18. Cremonese
|34
|6
|10
|18
|26–51
|–25
|28
|19. Verona
|34
|3
|10
|21
|23–56
|–33
|19
|20. Pisa
|34
|2
|12
|20
|24–61
|–37
|18