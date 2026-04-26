Serie A: tizenharmadszor ikszelt az idényben a Fiorentina

ROCK PÉTER
2026.04.26. 14:30
Daniele Rugani (balra) és Armand Laurentié vívott néhány csatát (Fotó: Getty Images)
Sassuolo Serie A Fiorentina
Gól nélküli döntetlennel indult az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságs (Serie A) 34. fordulójának vasárnapi programja: a Fiorentina otthonából a Sassuolo vitt el egy pontot.

A Serie A-ra általánosságban is jellemzőek a döntetlenek, de a Fiorentinára különösen: a „violák” a bajnoki idényben tizenharmadszor ikszeltek, ezzel pedig folytaták veretlenségi sorozatukat – közel két hónapja kaptak ki legutóbb, aminek köszönhetően kiesési gondjaik nagy valószínűséggel már nem lesznek.

A Sassuolo folytatta felemás szereplését, ami viszont arra éppen elég, hogy stabil középcsapatnak számítson a tabellán.

OLASZ SERIE A
34. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Fiorentina–Sassuolo 0–0
15.00: Genoa–Como (Tv: Match4)
18.00: Torino–Internazionale (Tv: Match4)
20.45: Milan–Juventus (Tv: Match4)

Szombaton játszották
Parma–Pisa 1–0 (Elphege 82.)
Bologna–Roma 0–2 (Malen 7., El Ajnaui 45+1.)
Hellas Verona–Lecce 0–0
Pénteken játszották
Napoli–Cremonese 4–0 (McTominay 3., Höjlund 45., De Bruyne 45+3., Alisson Santos 52.)
Hétfőn játsszák
18.30: Cagliari–Atalanta (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Udinese (Tv: Arena4)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Internazionale33253578–29+49 78 
2. Napoli34216752–33+19 69 
3. Milan33199548–27+21 66 
4. Juventus33189657–29+28 63 
5. Roma341941148–29+19 61 
6. Como331610757–28+29 58 
7. Atalanta331412745–29+16 54 
8. Bologna341461442–41+1 48 
9. Lazio3312111034–30+4 47 
10. Sassuolo341371441–44–3 46 
11. Udinese331271438–43–5 43 
12. Parma3410121225–40–15 42 
13. Torino331171537–54–17 40 
14. Genoa331091440–46–6 39 
15. Fiorentina348131338–45–7 37 
16. Cagliari33891633–47–14 33 
17. Lecce34781922–46–24 29 
18. Cremonese346101826–51–25 28 
19. Verona343102123–56–33 19 
20. Pisa342122024–61–37 18 

 

 

