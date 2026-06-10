Módosítani kellett a haiti válogatott mezén

A spanyol lap szerint a mezek alján található illusztrációval akadt gond – a kérdéses ábra az 1803-ban vívott vertieres-i csatát ábrázolta, amely döntő jelentőségű volt az ország függetlenségi háborújában.

A haitiak mezeit szállító Saeta közleménye szerint a FIFA által kért (de a kolumbiai cég által nem részletezett) módosításokat végrehajtották, így a karibi együttes mezek szempontjából is készen áll a viadalra.