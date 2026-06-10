Nemzeti Sportrádió

Módosítani kellett a haiti válogatott mezén

M. B.M. B.
2026.06.10. 19:35
A kérdéses ábra (Fotó: Getty Images)
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FIFA foci vb 2026 vb 2026 mez haiti labdarúgó-válogatott Haiti haiti válogatott
Politikai áthallásokra hivatkozva kérte a haiti labdarúgó-válogatott első számú mezének módosítását a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) – írja az AS.

A spanyol lap szerint a mezek alján található illusztrációval akadt gond – a kérdéses ábra az 1803-ban vívott vertieres-i csatát ábrázolta, amely döntő jelentőségű volt az ország függetlenségi háborújában.

A haitiak mezeit szállító Saeta közleménye szerint a FIFA által kért (de a kolumbiai cég által nem részletezett) módosításokat végrehajtották, így a karibi együttes mezek szempontjából is készen áll a viadalra.

Június 14., vasárnap, 0.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Brazília–Marokkó
Június 14., vasárnap, 3.00
Boston, Boston Stadion		Haiti–Skócia
Június 20., szombat, 0.00
Boston, Boston Stadion		Skócia–Marokkó
Június 20., szombat, 3.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Brazília–Haiti
Június 25., péntek, 0.00
Miami, Miami Stadion		Skócia–Brazília
Június 25., péntek, 0.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Marokkó–Haiti
c-csoport

 

 

FIFA foci vb 2026 vb 2026 mez haiti labdarúgó-válogatott Haiti haiti válogatott
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