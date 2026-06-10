Módosítani kellett a haiti válogatott mezén
Politikai áthallásokra hivatkozva kérte a haiti labdarúgó-válogatott első számú mezének módosítását a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) – írja az AS.
A spanyol lap szerint a mezek alján található illusztrációval akadt gond – a kérdéses ábra az 1803-ban vívott vertieres-i csatát ábrázolta, amely döntő jelentőségű volt az ország függetlenségi háborújában.
A haitiak mezeit szállító Saeta közleménye szerint a FIFA által kért (de a kolumbiai cég által nem részletezett) módosításokat végrehajtották, így a karibi együttes mezek szempontjából is készen áll a viadalra.
|Június 14., vasárnap, 0.00
New York, New York/New Jersey Stadion
|Brazília–Marokkó
|Június 14., vasárnap, 3.00
Boston, Boston Stadion
|Haiti–Skócia
|Június 20., szombat, 0.00
Boston, Boston Stadion
|Skócia–Marokkó
|Június 20., szombat, 3.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion
|Brazília–Haiti
|Június 25., péntek, 0.00
Miami, Miami Stadion
|Skócia–Brazília
|Június 25., péntek, 0.00
Atlanta, Atlanta Stadion
|Marokkó–Haiti
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