Serena Williamsék párosa visszalépett a londoni tenisztornától

Mboko szerdán egyesben volt érdekelt a cseh Karolina Plísková ellen, ám a második játszmában egy irányváltásnál megsérült, majd feladni kényszerült a meccset. Így aztán párosban is – ahol minden idők egyik legjobb női teniszezőjével indult – visszalépett.

Az amerikai, kanadai kettős a negyeddöntőben a Leylah Fernandez, Laura Siegemund kanadai, német párossal találkozott volna. A 44 esztendős, egyesben 23-szoros Grand Slam-győztes legendás amerikai játékos 2022 szeptembere után lépett újra pályára, és az egyéni világranglistán kilencedik, 19 éves partnerével jó teljesítményt nyújtott a Queen's Clubban zajló torna nyolcaddöntőjében.