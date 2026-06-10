Nemzeti Sportrádió

Serena Williamsék párosa visszalépett a londoni tenisztornától

2026.06.10. 19:43
Serena Williams (balra) és Victoria Mboko visszalépett a londoni tornától (Fotó: Getty Images)
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Serena Williams tenisz Victoria Mboko WTA
Párja, a kanadai Victoria Mboko térdsérülése miatt visszalépett Serena Williams a londoni füves pályás női torna második fordulójában.

Mboko szerdán egyesben volt érdekelt a cseh Karolina Plísková ellen, ám a második játszmában egy irányváltásnál megsérült, majd feladni kényszerült a meccset. Így aztán párosban is – ahol minden idők egyik legjobb női teniszezőjével indult – visszalépett.

Az amerikai, kanadai kettős a negyeddöntőben a Leylah Fernandez, Laura Siegemund kanadai, német párossal találkozott volna. A 44 esztendős, egyesben 23-szoros Grand Slam-győztes legendás amerikai játékos 2022 szeptembere után lépett újra pályára, és az egyéni világranglistán kilencedik, 19 éves partnerével jó teljesítményt nyújtott a Queen's Clubban zajló torna nyolcaddöntőjében.

 

Serena Williams tenisz Victoria Mboko WTA
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