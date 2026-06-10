Serena Williamsék párosa visszalépett a londoni tenisztornától

Párja, a kanadai Victoria Mboko térdsérülése miatt visszalépett Serena Williams a londoni füves pályás női torna második fordulójában.
Mboko szerdán egyesben volt érdekelt a cseh Karolina Plísková ellen, ám a második játszmában egy irányváltásnál megsérült, majd feladni kényszerült a meccset. Így aztán párosban is – ahol minden idők egyik legjobb női teniszezőjével indult – visszalépett.
Az amerikai, kanadai kettős a negyeddöntőben a Leylah Fernandez, Laura Siegemund kanadai, német párossal találkozott volna. A 44 esztendős, egyesben 23-szoros Grand Slam-győztes legendás amerikai játékos 2022 szeptembere után lépett újra pályára, és az egyéni világranglistán kilencedik, 19 éves partnerével jó teljesítményt nyújtott a Queen's Clubban zajló torna nyolcaddöntőjében.
Legfrissebb hírek
Udvardy Panna kiejtette az első kiemeltet
Tenisz
2026.06.08. 12:55
Udvardy Panna a legjobb magyar női teniszező
Tenisz
2026.06.08. 09:52
Serena Williams 25 évvel fiatalabb játékos oldalán tér vissza
Tenisz
2026.06.04. 17:34
Serena Williams Londonban és Berlinben is pályára léphet
Tenisz
2026.06.01. 13:55
Udvardy Panna az elődöntőben búcsúzott a rabati tenisztornán
Tenisz
2026.05.22. 15:24
Bondár Anna is a nyolc közé került Rabatban
Tenisz
2026.05.20. 19:17
Udvardy Panna negyeddöntős Rabatban
Tenisz
2026.05.20. 16:49
Ezek is érdekelhetik