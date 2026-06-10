Nemzeti Sportrádió

A Crvena zvezdától érkezett a Topolya új edzője

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.10. 19:56
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Nenad Milijas érkezését bejelentette a Topolya (Fotó: FK TSC)
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FK TSC Nenad Milijas Topolya
A szerb labdarúgó-bajnokság élvonalából (Szuperliga) kieső Topolya hivatalos felületein számolt be róla, hogy Nenad Milijas lesz a csapat új vezetőedzője.

A Topolya szerda kora este jelentette be, hogy Nenad Milijas lett a csapat új vezetőedzője.

A szakember a Crvena zvezdától érkezett, amelynél az elmúlt három évben az U19-es csapat edzője volt. Korábban a belgrádiak felnőttcsapatánál és a szerb U21-es válogatottnál is dolgozott másodedzőként.

A 43 éves Milijas játékosként 25-ször szerepelt a szerb felnőttválogatottban, a Wolverhampton színeiben pedig 62 Premier League-mérkőzésen négyszer volt eredményes.

A Topolya a 2025–2026-os bajnokságban a 13. helyen végzett, így búcsúzott az élvonaltól, a vezetőség ezt követően megköszönte Tomiszlav Szivics munkáját.

FK TSC Nenad Milijas Topolya
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