A Crvena zvezdától érkezett a Topolya új edzője

A Topolya szerda kora este jelentette be, hogy Nenad Milijas lett a csapat új vezetőedzője.

A szakember a Crvena zvezdától érkezett, amelynél az elmúlt három évben az U19-es csapat edzője volt. Korábban a belgrádiak felnőttcsapatánál és a szerb U21-es válogatottnál is dolgozott másodedzőként.

A 43 éves Milijas játékosként 25-ször szerepelt a szerb felnőttválogatottban, a Wolverhampton színeiben pedig 62 Premier League-mérkőzésen négyszer volt eredményes.

A Topolya a 2025–2026-os bajnokságban a 13. helyen végzett, így búcsúzott az élvonaltól, a vezetőség ezt követően megköszönte Tomiszlav Szivics munkáját.