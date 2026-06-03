Imre Bence öt gólja ellenére kikapott a THW Kiel – kézilabdakörkép

A Minden legutóbb több mint 20 évvel ezelőtt, 2006 februárjában tudta legyőzni a Kielt, amely már 24 pontot veszített a mostani évadban, és a 2002–2003-as óta ez a legrosszabb idénye.

Ónodi-Jánoskúti Máté hat gólja ellenére az USAM Nimes Gard 33–31-re kikapott a Chartres Métropole otthonában a francia élvonalban. Szeitl Erik két találattal, Hanusz Egon pedig három gólpasszal zárt a Cesson-Rennes-ben, amely hazai pályán 35–26-ra kikapott a HBC Nantes-tól.