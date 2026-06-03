Magyarország bronzérmes a minifutball Európa-bajnokságon

Bő 20 percig nem született gól a meccsen, ám az első félidő hajrájában az ukránok kétszer is betaláltak egy percen belül. Vadim Ivanov gólja után Denisz Blank is megzörgette a hálót. Bár a második félidő 8. percében Kész Tibor visszahozta a reményt közeli lövéssel, egy perc múlva a különbség ismét kettőre nőtt, mivel Ivanov újabb gólt szerzett.

Tíz perccel később Olekszandr Kolesnikov a maradék reményt is elvette, góljával háromra nőtt a differencia. S mivel Dmitro Szorokin is gólt szerzett még, a mieink 5–1-es vereséget szenvedtek. Mivel a 3. helyért nem játszanak, két bronzérmese van a tornának – az egyik a magyar válogatott.

A csütörtökön 20.30-kor kezdődő döntőben az ukrán válogatott ellenfele a Szerbia–Azerbajdzsán csata győztese lesz.

MINIFUTBALL

EURÓPA-BAJNOKSÁG, POZSONY

ELŐDÖNTŐ

Magyarország–Ukrajna 1–5 (Kész 33., ill. Ivanov 22., 34., Blank 23.. Kolesnikov 40., Szorokin 47.)