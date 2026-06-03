Nemzeti Sportrádió

Magyarország bronzérmes a minifutball Európa-bajnokságon

R. P.R. P.
2026.06.03. 20:15
null
Fotó: Facebook/Minifutball Szövetség/Vaszkó Viktor
Címkék
Magyarország minifutball minifutball Európa-bajnokság Ukrajna magyar válogatott
Bronzérmesként végzett a magyar minifutball-válogatott a pozsonyi Európa-bajnokságon, miután a szerdai elődöntőben 5–1-re kikapott Ukrajnától.

 

Bő 20 percig nem született gól a meccsen, ám az első félidő hajrájában az ukránok kétszer is betaláltak egy percen belül. Vadim Ivanov gólja után Denisz Blank is megzörgette a hálót. Bár a második félidő 8. percében Kész Tibor visszahozta a reményt közeli lövéssel, egy perc múlva a különbség ismét kettőre nőtt, mivel Ivanov újabb gólt szerzett.

Tíz perccel később Olekszandr Kolesnikov a maradék reményt is elvette, góljával háromra nőtt a differencia. S mivel Dmitro Szorokin is gólt szerzett még, a mieink 5–1-es vereséget szenvedtek. Mivel a 3. helyért nem játszanak, két bronzérmese van a tornának – az egyik a magyar válogatott.

A csütörtökön 20.30-kor kezdődő döntőben az ukrán válogatott ellenfele a Szerbia–Azerbajdzsán csata győztese lesz.

MINIFUTBALL
EURÓPA-BAJNOKSÁG, POZSONY
ELŐDÖNTŐ
Magyarország–Ukrajna 1–5 (Kész 33., ill. Ivanov 22., 34., Blank 23.. Kolesnikov 40., Szorokin 47.)

 

Magyarország minifutball minifutball Európa-bajnokság Ukrajna magyar válogatott
Legfrissebb hírek

Szoboszlai Dominik: A divatban soha semmi sem túlzás

Légiósok
23 órája

Elődöntős a magyar válogatott a minifutball Eb-n

Magyar válogatott
Tegnap, 20:10

Haaland, Ekitiké és még a rendőrség is reagált Szoboszlai ruhájára – KÉP

Magyar válogatott
Tegnap, 16:40

A medve dekázott, a bocsok számolták

Népsport
Tegnap, 10:36

0–6 – sokkoló kudarc Irapuatóban

Népsport
Tegnap, 6:30

A németek elleni vereség dacára akadnak pozitívumok a finneknél a mieink elleni meccs előtt

Magyar válogatott
2026.06.01. 18:35

Pécsi Ármin: Várom, hogy megmutathassam, mire vagyok képes

Magyar válogatott
2026.06.01. 17:02

Szétlövés után negyeddöntős a magyar válogatott a minifutball Európa-bajnokságon

Magyar válogatott
2026.05.31. 23:08
Ezek is érdekelhetik