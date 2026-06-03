Berrettini megsérült, Arnaldi játszhat olasz házi elődöntőt a Roland Garroson

A 2021-ben wimbledoni döntős Matteo Berrettini – aki a Garros első fordulójában Fucsovics Mártont búcsúztatta négy szettben – csak a 105. a világranglistán, de volt korábban hatodik is. Matteo Arnaldi csak egy hellyel előzte meg honfitársát a rangsorban, pedig ő is volt már 30. helyezett is, s bár mindketten olaszok, tétmérkőzésen még nem találkoztak. Berrettini kezdett jobban, ellépett 3:0-ra, ám viszonylag gyorsan elfogyott a dupla brékelőnye. Előbb az ötödik bréklabdáját használta ki Arnaldi, majd az első bréklehetőségnél Berrettini a hálóba ütötte a röptét, és a következő szervagémjét is majdnem elveszítette, de öt bréklabdát hárítva 40 perc után újra játékot nyert – ehhez kellett, hogy riválisa két labdát is a hálóba nyesett egyenlő után. Berrettini 4:5-nél nehezen, de hozta az adogatójátékát, így szettben maradt, a következő alkalomnál viszont már nem sikerült neki, Arnaldi kihasználta a második szettlabdáját.

Arnaldi 2:0-val kezdte a második játszmát, ám Berrettini visszajött, két pörgetett tenyeressel visszabrékelt az első lehetőségéből, majd egyenlített is. Úgy tűnt, hosszú szoros mérkőzésre van kilátás, Berrettini azonban elkezdte fájlalni a bal combját, és egyre kevésbé tudott elindulni a labdákért. Ennek következtében zsinórban három gémet elveszített – közte egy adogatójátékot –, 5:2-es hátrányban pedig úgy döntött, nincs értelme folytatni. Nem kezet nyújtott honfitársának, hanem megölelte, és sok sikert kívánt neki. Arnaldi így 1 óra 57 perc játék után továbbjutott, és élete első Grand Slam-elődöntőjében lesz érdekelt – az ellenfele a szintén olasz Flavio Cobolli lesz.

ROLAND GARROS, PÁRIZS (61 723 000 euró, salak)

NEGYEDDÖNTŐ

FÉRFI EGYES

Matteo Arnaldi (olasz)–Matteo Berrettini (olasz) 7:5, 5:2-nél Berrettini feladta

Flavio Cobolli (olasz, 10.)–Félix Auger-Aliassime (kanadai, 4.) 4:6, 6:4, 6:4, 6:4