Úszás: Petróczki Zsombor évjáratos csúcsot ért el 100 mellen

A békéscsabai Petróczki Zsombor már az első nap délelőttjén bravúros teljesítménnyel rukkolt elő az ifik cívisvárosi országos úszóbajnokságán:

a 18 éves kiválóság 1:01.65 perces évjáratos rekorddal ért célba a 100 mell selejtezőjében a Debreceni Sportuszodában,

azt az időt múlva felül öt századdal, amellyel az úszásnem többszörösen megkoronázott klasszisa, Gyurta Dániel 2007 júliusa óta tartotta mindeddig a korosztályos magyar csúcsot. E tény eleve mindent elmond Petróczki produktumáról, s csupán azért nem beszélhetünk váratlan fejleményről, mert az idén berobbant fiatalember az áprilisi felnőtt ob-n első helyével és győztes idejével már jelezte: ismét van kiemelkedő hazai férfi mellúszója a sportágnak. Az már csak hab a tortán, hogy az esti döntőt Zsombor tovább gyorsulva 1:01.23-mal, hatalmas fölénnyel nyerte.

A tavaszi ob-n szintén felnőtt bajnokká avanzsált Kokas Fanni is emlékezetes nyitánnyal jelentkezett a kortárs mezőnyben: előbb a klasszikus számban, 100 gyorson diadalmaskodott 55.93 másodperccel, majd az 50 hát döntőjében csapott elsőként célba a Jövő SC 2009-es reménysége 28.61-gyel, jelentős előnnyel vetélytársnői előtt. Hasonló bravúrral mutatkozott be Papp Sebestyén is. Az újpestiek 2008-as születésű kitűnősége a legrövidebb hátdöntőn kívül, ahol 26.01-gyel győzött, szintúgy nyert 100 gyorson is, csak ott éppenséggel nem egyedül. Merthogy

vele holtversenyben, 50.02-vel érte el a falat az ugyancsak élete 18. esztendejében járó kaposvári Kakuk Koppány is.

A négynapos ob-n tíz számot vállaló Antal Dávid, a nyírbátoriak 200 pillangón ifjúsági Európa-bajnok és korosztályos vb-ezüstérmes ásza nyitányképpen első lett 200 vegyesen (2:02.63 p), a legrövidebb hátszám fináléjában pedig negyedikként végzett. A leánymezőny legnagyobb neve, az 1500 gyors és a 400 vegyes nemzetközi klasszisaként jegyzett Jackl Vivien, aki Debrecenben öt, csupa kétszázas távon indul, bemutatkozásként 200 vegyesen kezdett, s végzett második helyen a roppant jól teljesítő FTC-s Tombor Sára (2:16.37) mögött, aki 19 századdal gyorsabb volt nála.

Meglepetésnek mondható az is, hogy 100 méter női mellen a 200-as táv felnőtt országos bajnokát, a 17 éves, BVSC-s Zámbori Hannát magabiztosan győzte le a nála is fiatalabb, 2010-es évjáratú Nagy-Benedek Izabell (1:09.62 ) – tán mondani se kéne, hogy

a győztes is a békéscsabai mellúszó-iskola nebulója...

A nyitónap két leghosszabb egyéni számában, 1500 gyorson mindkét nemnél az esélyesek szerezték meg a bajnoki címet: a lányoknál a zalaegerszegi Nagy Napsugár (16:39.53), a fiúknál pedig a szintén 2008-as születésű, UTE-s Kárpáti Máté (15:28.71).

Szerdán két váltószámban hirdettek végeredményt, a 4x100 méteres vegyes vegyesváltóknál a BVSC-Zugló nyert Takács Botond, Zámbori Hanna, Biben Botond, Szabó Kincső összeállításban (4:00.83), míg a 4x100-as vegyes gyorsváltóknál az UNI Győri Úszó SE Pápai Olivér, Molnár-Végh Bálint, Zámbó Anna Villő, Lakó Dorina alkotta négyese győzött (3:36.85).

(Kiemelt képünkön: Petórczki Zsombor Forrás: BEOL)