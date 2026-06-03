Cobolli legyőzte Auger-Aliassime-ot, biztosan lesz olasz férfi játékos a Roland Garros döntőjében

Félix Auger-Aliassime pályafutása ötödik, Flavio Cobolli a második Grand Slam-negyeddöntőjére készült, de Párizsban mindketten először jutottak be a legjobb nyolc közé. Az az olasz teniszező mellett szólt, hogy eddigi két találkozójukat egyaránt ő nyerte meg, igaz, azok kemény pályás mérkőzések voltak, salakon még nem futottak össze. Szeles időben játszották a szerdai összecsapásukat, s ezt a helyzetet a kanadai játékos kezelte jobban, bár rögtön az első szervagémjét elveszítette. Azonban rögtön visszabrékelt, s a folytatásban hozta az adogatójátékait. Cobolli az első elveszített gémje után nem engedélyezett bréklabdát ellenfelének, egészen a 10. játékig. Az első játszmalabdát még egy jó tenyeressel hárította, a másodikat azonban már nem sikerült, Auger-Aliassime került előnybe 62 perc játék után.

Az első szettet követően behúzták a tetőt, így teljesen megváltoztak a körülmények a Philippe Chatrier-n, ami jót tett a mérkőzésnek – mindkét fél sokkal jobban tudta a saját játékát játszani. Elsőre úgy tűnt, az új helyzet a 4. kiemelt kanadainak kedvez, mivel ellépett 3:1-re, ám a következő két szervagémjét elveszítette, ezzel már Cobolli volt brékelőnyben, aki utána már nem hibázott, megnyerte a 45 perces szettet. A 24 éves olasz az első három adogatójátékában összesen négy bréklabdát hárította, majd 3:3-nál az első bréklehetőségét kihasználta. Ezt követően ellenfele újabb három bréklabdát hagyott kihasználatlanul, ezután pedig már nem volt esélye visszajönni a játszmába.

A negyedik felvonásban 2:2-nél jött el a fordulópont, mert ugyan a 25 esztendős kanadai semmi 30-ról visszajött, mégis bréklabdát engedélyezett riválisának, amelynél széleset ütött. Cobolli love game-mel erősítette meg brékelőnyét, majd 5:4-nél a mérkőzésért adogathatott. Remekül szervált a gémben, elment 40 semmire, így három meccslabdához jutott. Az elsőnél kettős hibát követett el, ám utána egy tenyeres kereszttel lezárta a 3 óra 26 perces összecsapást.

Cobolli először játszhat majd elődöntőt Grand Slam-tornán, ellenfele pedig az egyik honfitársa lesz: Mattia Berrettini vagy Matteo Arnaldi. Ezzel az is eldőlt, hogy biztos lesz olasz teniszező a fináléban. GS-versenyen eddig mindössze öt olasz férfijátékos szerepelt döntőben egyesben: Giorgio de Stefani (1932 – Roland Garros), Nicola Pietrangeli (1959, 1960, 1961, 1964 – Roland Garros), Adriano Panatta (1976 – Roland Garros), Matteo Berrettini (2021 – Wimbledon) és Jannik Sinner (2024, 2025 – Australian Open, 2025 – Roland Garros, 2025 – Wimbledon, 2024, 2025 – US Open) – félkövérrel jelölve a megnyert finálék.

ROLAND GARROS, PÁRIZS (61 723 000 euró, salak)

NEGYEDDÖNTŐ

FÉRFI EGYES

Flavio Cobolli (olasz, 10.)–Félix Auger-Aliassime (kanadai, 4.) 4:6, 6:4, 6:4, 6:4

Később

Matteo Berrettini (olasz)–Matteo Arnaldi (olasz)