Nemzeti Sportrádió

Haaland és Rodri érkezését ígérte meg a Real Madrid elnökjelöltje

R. D. P.R. D. P.
2026.06.03. 22:53
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Két világsztár érkezését ígérte meg Enrique Riquelme (Fotó: Getty Images)
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Rodri Real Madrid Enrique Riquelme
Az aranylabdás Rodrinak és a Manchester City másik sztárjának, Erling Haalandnak az átigazolását ígérte a Real Madrid klubelnöki pozíciójára jelölt Enrique Riquelme a Florentino Pérez elleni kampány során.

Enrique Riquelme szerda este egy televíziós műsorban így fogalmazott:

Mindent meg fogok tenni Rodri megszerzése érdekében. Ha én leszek a Real Madrid elnöke, Rodri nálunk fog játszani.

Az üzletember ezt követően elővett egy Erling Haaland nevével ellátott Real Madrid-mezt, majd garanciát vállalt: ha nem sikerül mindkét játékost megszereznie elnökként, mindenkinek visszafizeti a klubtagsági díját.

Ezzel szinte egy időben Florentino Pérez kampánycsapata a Real Madrid-mezes José Mourinhóról posztolt rövid videót, jelezve, hogy a portugál tréner neki köszönhetően visszatér a klubhoz, amennyiben nem történik változás az elnöki poszton. A regnáló elnök amúgy csütörtökre ígérte a saját sztárigazolásának megnevezését.

Mourinhót illetően Riquelme a következőket mondta:

„Jó edző, de a mi projektünkbe nem illik bele, mások az elképzeléseink. Van egy másik jelöltem, de a nevét nem mondhatom el. A Real Madrid játékosai után talán ő a világ legnagyobb sztárja...”

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