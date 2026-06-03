Haaland és Rodri érkezését ígérte meg a Real Madrid elnökjelöltje

Enrique Riquelme szerda este egy televíziós műsorban így fogalmazott:

Mindent meg fogok tenni Rodri megszerzése érdekében. Ha én leszek a Real Madrid elnöke, Rodri nálunk fog játszani.

Az üzletember ezt követően elővett egy Erling Haaland nevével ellátott Real Madrid-mezt, majd garanciát vállalt: ha nem sikerül mindkét játékost megszereznie elnökként, mindenkinek visszafizeti a klubtagsági díját.

Ezzel szinte egy időben Florentino Pérez kampánycsapata a Real Madrid-mezes José Mourinhóról posztolt rövid videót, jelezve, hogy a portugál tréner neki köszönhetően visszatér a klubhoz, amennyiben nem történik változás az elnöki poszton. A regnáló elnök amúgy csütörtökre ígérte a saját sztárigazolásának megnevezését.

MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026

Mourinhót illetően Riquelme a következőket mondta:

„Jó edző, de a mi projektünkbe nem illik bele, mások az elképzeléseink. Van egy másik jelöltem, de a nevét nem mondhatom el. A Real Madrid játékosai után talán ő a világ legnagyobb sztárja...”