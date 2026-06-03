Hajnal Tamás: Kreatív futballt várunk Borbélytól; Merre tovább, Veszprém?

A Nemzeti Sport

csütörtöki számából ajánljuk:

BL-negyeddöntő, bajnoki és MK-arany után. Furcsa idényt zárt a One Veszprém férfi kézilabdacsapata, amely végül egészen vállalható eredménysort tud felmutatni, miközben év közben bőven volt ok az idegeskedésre. A jövő persze itt sincs kőbe vésve – akárcsak a Szegednél. Szendrei Zoltán és Vincze Szabolcs megnézte, mi volt és mi lehet a két magyar élklubnál. Címlapsztori két oldalon.

Hajnal Tamás Keane-ről, Borbélyról és a magyarszabályról. A Ferencváros sportigazgatója Borbola Bencének részletesen beszélt Robbie Keane távozásáról, Borbély Balázshoz fűződő kitűnő viszonyáról, amelynek nincs köze a szerződtetéséhez, a klub küzdelméről a magyarszabállyal, és persze a célokról, amelyek nem változnak. Interjú egy oldalon.

Lassan betelnek a kispadok határon innen és túl. Babó Levente felcsúti, Gert Remmel debreceni és Szabó István csíkszeredai szerződéséről minden, amit tudni lehet és érdemes.

Kun Anna mély gödörből jött ki, letöltötte eltiltását, és újra a páston. Párbajtőrvívó klasszisunkat Párizs előtt büntették meg, amiért háromszor is nem találta meg a WADA, volt, hogy nem hitt a visszatérésben, párja, Nagy Dávid olimpiai aranya is segített neki abban, hogy a két év leteltével ismét fegyvert ragadjon, és ma már szépen építgeti magát, mert feltett szándéka, hogy visszatérjen az elitbe. Kovács Erika nagyinterjúja.

…és még: Mim Gergely sajnálja, hogy a mostani ZTE-ben nem fejlődhetett tovább; BL-döntőre hangol az ETO; Szabalenka-búcsú a Roland Garroson; egy hét a vb-ig, szakmai káosz a brazil futballválogatottnál.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!