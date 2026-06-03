Takács Boglárka második, Kozák Luca harmadik lett Turkuban

A kilencszeres olimpiai bajnok Paavo Nurmi nevét viselő finnországi egynapos viadal egyik legjobban várt része a női 100 méteres gátfutás volt. Izgatottan figyelhettük, hogy Kozák Luca mire megy a közepesen erős mezőnyben, immár 12.66-os országos csúcsa birtokában. A rekordját a múlt héten négy év után ismét megjavító Eb-ezüstérmesünk az első elődöntőben 12.97-et futott Turkuban, ezzel a 2. helyen kvalifikált a döntőbe. Ugyanerről Tóth Anna csupán egyetlen századmásodperccel csúszott le.

A program zárásaképp rendezték meg a döntőt, a célegyenesben egész este 1.0 m/s körüli szembeszél fújt, de erre a körülbelül 13 másodpercre teljes szélcsend lett úrrá. Az amerikai Rayniah Jones hamar meglépett a többiektől, mögötte Kozák nagy csatában volt a minél jobb helyezésért. A táv második fele jobban sikerült neki, mint az első, 12.83-mal a 3. lett.

Takács Boglárka futamgyőztesként, 11.34-es idővel harcolta ki helyét a 100 méter döntőjében. A fináléban a finn Nora Lindahl kiugrott, csak a második start volt a sikeres, a magyar csúcstartó jól kapta el a rajtot, a nyolcas mezőny a táv felénél kettészakadt, a holland Minke Bisschops nyert 11.25-tel, Takács 11.33-mal a 2. helyen futott be, az ausztrál Torrie Lewist és a kanadai Sade McCreath-t egy, illetve két századdal maga mögött tartva. Klekner Hanga a 420 és a 440 centimétert is a második kísérletével ugrotta át, 456 centiméteren már nem járt sikerrel, így a 7. lett.

Csütörtök este jön a Gyémánt Liga római fordulója, amelyen az idén először láthatjuk a 2025-ös vb-t triplázó Melissa Jefferson-Woodent.

ATLÉTIKA

CONTINENTAL TOUR, GOLD-SOROZAT, TURKU

Férfiak. 100 m (-0.7): 1. Romell Glave (brit) 10.16. 1500 m: 1. Mohamed Attaoui (spanyol) 3:31.82. 5000 m: 1. Florian Bremm (német) 12:56.80. 400 m gát: 1. Matic Ian Gucek (szlovén) 48.47. 3000 m akadály: 1. Mohamed Tindufti (marokkói) 8:11.52. Rúd: 1. Emmanuil Karalisz (görög) 600. Diszkosz: 1. Kristjan Ceh (szlovén) 69.13

Nők. 100 m (-1.1): 1. Minke Bisschops (holland) 11.25, 2. Takács Boglárka 11.33. 1500 m: 1. Gabriela DeBues-Stafford (kanadai) 4:04.40. 100 m gát (0.0): 1. Rayniah Jones (amerikai) 12.60, …3. Kozák Luca 12.83, Tóth Anna nem jutott be a döntőbe. 3000 m akadály: 1. Alemnet Wale (etióp) 9:16.18. Magas: 1. Julija Levcsenko (ukrán) 197. Rúd: 1. Imogen Ayris (új-zélandi) 481, …7. Klekner Hanga 440. Távol: 1. Monae’ Nichols (amerikai) 688 (+0.7). Súly: 1. Chase Jackson (amerikai) 20.66. Kalapács: 1. Camryn Rogers (kanadai) 80.09