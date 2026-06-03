Ortenszky Tamással erősített a Ferencváros jégkorongcsapata

A zöld-fehérek honlapjának beszámolója szerint a 24 éves hátvéd a Svájcban eltöltött kilenc idény után tér vissza Magyarországra.

Ortenszky Tamás az Újpest utánpótlásából indulva mindössze 15 esztendősen került Svájcba, ahol 2024 nyarán kétéves szerződést kötött a másodosztályú EHC Winterthur csapatával. Az első idényében 39 meccsen öt pontot szerzett, a 2025–2026-os idényben csapata a kilencedik helyen végzett, ő pedig 39 találkozón hat ponttal zárt.

A tavalyi, herningi, valamint az idei, zürichi A-csoportos világbajnokságon a magyar válogatott meghatározó játékosa volt, az idei bennmaradásból három gólpasszal vette ki a részét. A májusi világbajnokság elején mérföldkőhöz érkezett, elérte 50. mérkőzését a magyar válogatott színeiben.

„Szerettem volna előrelépni a svájci ligából. Az ügynökömmel többször is beszéltünk ICEHL-lehetőségekről, és már tavaly is felmerült a Fradi mint opció, de akkor még szerződés kötött a svájci csapatomhoz. A zöld-fehérekkel szeretnék minél több sikert elérni, és bejutni a rájátszásba. Egyénileg az a célom, hogy stabil teljesítménnyel segítsem a csapatot, fejlődjek a játék minden területén, és minél nagyobb szerepet vállaljak a közös sikerekben” – mondta a klub honlapjának a bekk.