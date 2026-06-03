A Debrecen 16 gólos győzelmet aratott a férfi vízilabda ob I-ben
A férfi vízilabda ob I alsóházának szerda esti meccsén a Debreceni VSE-Master Good 20–4-re legyőzte az ELTE-BEAC-ot.
A két csapatnak ez volt az utolsó bajnoki meccse az idényben. A meccs legeredményesebb játékosa Mihov Attila volt öt góllal.
VÍZILABDA, FÉRFI OB I
ALSÓHÁZ
14. forduló
ELTE BEAC–Debreceni VSE-Master Good 4–20 (2–5, 1–5, 1–6, 0–4)
G: Horváth A. 2, Herczeg, Lakatos M, ill. Mihov 5, Tőzsér, Vidovenyecz 3-3, Borsos, Kis F., Smitula 2-2, Bera, Gluhaic, Niklász
Az állás: 1. Kaposvár 31 pont (13 mérkőzés), 2. Debrecen 30 (14), 3. Szentes 28 (13), 4. UVSE 27 (13), 5. Miskolc 20 (13), 6. KSI 13 (14), 7. Pécs 8 (14), 8. BEAC 5 (14)
Az utolsó négy helyezett kiesik az élvonalból.
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