A Debrecen 16 gólos győzelmet aratott a férfi vízilabda ob I-ben



A két csapatnak ez volt az utolsó bajnoki meccse az idényben. A meccs legeredményesebb játékosa Mihov Attila volt öt góllal.

VÍZILABDA, FÉRFI OB I

ALSÓHÁZ

14. forduló

ELTE BEAC–Debreceni VSE-Master Good 4–20 (2–5, 1–5, 1–6, 0–4)

G: Horváth A. 2, Herczeg, Lakatos M, ill. Mihov 5, Tőzsér, Vidovenyecz 3-3, Borsos, Kis F., Smitula 2-2, Bera, Gluhaic, Niklász

Az állás: 1. Kaposvár 31 pont (13 mérkőzés), 2. Debrecen 30 (14), 3. Szentes 28 (13), 4. UVSE 27 (13), 5. Miskolc 20 (13), 6. KSI 13 (14), 7. Pécs 8 (14), 8. BEAC 5 (14)

Az utolsó négy helyezett kiesik az élvonalból.