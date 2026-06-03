Szappanos Péter: A magyar futballnak nem nagyon kell aggódnia a kapuskérdés miatt

Marco Rossi a kerethirdetéskor elmondta Szappanosról, hogy „várhatóan most hívjuk meg utoljára, és szeretnénk elismerni a munkáját, amelyet a keretben harmadik kapusként nyújtott. Megérdemli a színpadot és a rivaldafényt, ha az első meccsen nem is, de a másodikon mindenképpen”.

Ehhez kapcsolódoan Péter Ágoston, az M4 Sport riportere kérdezte a kapust, mit gondol arról, hogy lehet, utoljára kerettag a válogatottban.

„Azt gondolom, hogy a legfontosabb szó itt a lehet – kezdte Szappanos Péter. – Természetesen beszéltem én is a kapitánnyal, a fiatalok beépítésén van a hangsúly. Persze Tóth Balázs sem fiatal már, de a kapusként a legjobb korban van. Most két fiatal is velünk van, ők válaszút előtt állnak, hogy olyan megoldást találjanak, hogy minél többet tudjanak védeni. Ami engem illet, én bízom benne, hogy van még jó pár évem a futballban, élvezem is, csak a válogatott körforgásába kicsit későn kerültem be.”

A Puskás Akadémia kapusa – aki úgy készül, valamelyik találkozó a búcsúmeccse lesz – annyit elárult, a szövetségi kapitány már közölte velük a finnek és a kazahok elleni forgatókönyvet, de ezt rábízta Marco Rossira, hogy a nagyközönség elé tárja. A válogatottban 2022-ben bemutatkozó játékos beszélt azokról a barátságokról, amelyeket az összetartásokon kötött, valamint felelevenítette az első meccsét is címeres mezben.

„Még egyszer sem öltöztem olyan gyorsan életemben, mint a görögök ellen, amikor a mester szólt, hogy beállok. Kalmár Zsolttal álltunk az oldalvonalnál, de telt-múlt az idő, nem akart kimenni a labda. Kiabáltam a többieknek, hogy rúgják ki, nem akartam átélni azt a blamát, hogy nem állok be. Végül sikerült, előtte mondtam is Kalmár Zsoltnak, hogy bármi van, rúgja rá. Kaptunk egy szabadrúgást, a többit pedig tudjuk” – utalt arra, amikor a középpályás 93. percben lőtt góljával sikerült legyőzni 2–1-re a görögöket.

Szóba került, hogy a 35 éves labdarúgó pályafutása nehezen indult, nem sok hiányzott, hogy felhagyjon a profi futballal. Emellett fiatal poszttársairól, Pécsi Árminról és Yaakobishvili Áronról is szót ejtett.

„Mindketten nagyon jó helyen vannak, a jelenlegi csapatuk óriási ugródeszka lehet számukra. Sokkal könnyebben fognak tudni elhelyezkedni majd olyan csapatokban, ahol rendszeres lehetőséghez fognak jutni. A személyes tapasztalatom az, hogy játszani kell, minél többet, mindegy, hogy milyen szinten, hiszen csak így lehet tapasztalatokat gyűjteni. Változik a világ, egyre nagyobb figyelmet, egyre több segítséget kapnak a fiatalok, ez korábban nem volt így. Ők biztos meg fogják oldani ezt a helyzetet, a magyar futballnak nem nagyon kell aggódnia a kapuskérdés miatt” – zárta szavait Szzappanos.

A teljes beszélgetés

A MAGYAR VÁLOGATOTT BŐ KERETE

Kapusok: Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)

Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (ETO FC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Kovács Bendegúz (AZ – Hollandia), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

A MAGYAR VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

JÚNIUS 5., PÉNTEK

19.45: Magyarország–Finnország, Budapest

JÚNIUS 9., KEDD

19.00: Magyarország–Kazahsztán, Debrecen