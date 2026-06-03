Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: Algéria legyőzte a holland válogatottat a vb előtt

R. D. P.R. D. P.
2026.06.03. 23:37
null
Úgy tűnik, még nem állt össze Ronald Koeman csapata (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 Algéria felkészülés holland labdarúgó-válogatott
Az első felkészülési mérkőzését elvesztette a holland labdarúgó-válogatott a világbajnokságot megelőzően: szerda este Algéria 1–0-ra múlta felül Ronald Koeman csapatát.

Az oranje öt nap múlva újabb felkészülési összecsapást játszik, mégpedig a szintén vb-résztvevő üzbégekkel.

A hollandiai meccsel egy időben további két találkozót is rendeztek négy, a világbajnokságra nem kijutó csapat között: Lengyelország odahaza mindkét félidő végén egyenlített Nigéria ellen (2–2), míg az 1912 óta a legfiatalabb átlagéletkorú (21 év és 354 nap) kezdőcsapatukkal felálló olaszok 1–0-ra nyertek Luxemburg ellen. A rendkívüli fiatalítás egyszersmind azt jelentette, hogy a squadra azzurra összesen 15 (!) újoncot avatott a luxembourgi mérkőzésen.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Hollandia–Algéria 0–1 (Hadj Mussza 86.)
Lengyelország–Nigéria 2–2 (Potulski 45+1., Wisniweski 90+5., ill. Moffi 23., Onuachu 77. – 11-esből)
Luxemburg–Olaszország 0–1 (Pio Esposito 49.)
Albánia–Izrael 0–1 (Gluh 73.)
Kongói DK–Dánia 0–0

 

foci vb 2026 Algéria felkészülés holland labdarúgó-válogatott
Legfrissebb hírek

Felkészülés: Dánia elleni döntetlennel hangolt a vb-re a kongói válogatott

Foci vb 2026
4 órája

Egyenlő erők csatája? – bemutatjuk a D-csoport csapatait

Foci vb 2026
9 órája

Hagi távoli lövése, Ronaldinho szabadrúgása, Richarlison ollózása – válogatás a vb-történelem legszebb góljaiból

Foci vb 2026
12 órája

„Ausztriának nincsenek Szoboszlai Dominikjai vagy Kerkez Milosai”

Foci vb 2026
17 órája

Vb-felkészülés: belga siker Horvátország ellen; Ghána kezéből kicsúszott a győzelem

Foci vb 2026
2026.06.02. 22:47

Harci indulótól egy vígjáték betétdaláig – bemutatjuk a világbajnokság A-csoportjának himnuszait

Foci vb 2026
2026.06.02. 18:23

Vb 2026: tapasztalt játékosok, világklasszis edzővel – íme, az üzbég keret!

Foci vb 2026
2026.06.02. 16:29

Megoldódtak a vízumgondok, szerdára teljes lesz a dél-afrikai küldöttség Mexikóban

Foci vb 2026
2026.06.02. 16:21
Ezek is érdekelhetik