Felkészülés: Algéria legyőzte a holland válogatottat a vb előtt

Az oranje öt nap múlva újabb felkészülési összecsapást játszik, mégpedig a szintén vb-résztvevő üzbégekkel.

A hollandiai meccsel egy időben további két találkozót is rendeztek négy, a világbajnokságra nem kijutó csapat között: Lengyelország odahaza mindkét félidő végén egyenlített Nigéria ellen (2–2), míg az 1912 óta a legfiatalabb átlagéletkorú (21 év és 354 nap) kezdőcsapatukkal felálló olaszok 1–0-ra nyertek Luxemburg ellen. A rendkívüli fiatalítás egyszersmind azt jelentette, hogy a squadra azzurra összesen 15 (!) újoncot avatott a luxembourgi mérkőzésen.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Hollandia–Algéria 0–1 (Hadj Mussza 86.)

Lengyelország–Nigéria 2–2 (Potulski 45+1., Wisniweski 90+5., ill. Moffi 23., Onuachu 77. – 11-esből)

Luxemburg–Olaszország 0–1 (Pio Esposito 49.)

Albánia–Izrael 0–1 (Gluh 73.)

Kongói DK–Dánia 0–0