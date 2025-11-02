Nemzeti Sportrádió

Serie A: kétgólos hátrányból állt fel a Torino a Pisa ellen

2025.11.02. 17:50
Nem bírt egymással a Torino és a Pisa (Fotó: Getty Images)
Fiorentina Serie A olasz foci Torino Pisa Lecce
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) vasárnapi játéknapján a Torino odahaza kétgólos hátrányból mentett pontot a Pisa ellen, míg a Lecce a Fiorentina vendégeként aratott egygólos győzelmet.

Stefano Moreo duplájával a Pisa félóra játék után két góllal is vezetett a Torino otthonában, a hazaiak azonban még a szünet előtt egyenlítettek, a második félidőben pedig már nem született újabb találat, így maradt a 2–2-es döntetlen. A Torino sorozatban az ötödik bajnokiján maradt veretlen, a Pisa pedig zsinórban negyedszer végzett döntetlenre.

A másik délutáni összecsapáson a Lecce Medon Berisha góljával nyert a Fiorentina otthonában. 

OLASZ SERIE A
10. FORDULÓ
Torino–Pisa 2–2 (Gio. Simeone 42., Ché Adams 45+3., ill. Moreo 13., 29. – a másodikat 11-esből)
Fiorentina–Lecce 0–1 (Medon Berisha 23.)
KÉSŐBB
18.00: Parma–Bologna (Tv: Match4)
20.45: Milan–Roma

Szombaton játszották
Cremonese–Juventus 1–2 (Vardy 83., ill. Kosztics 2., Cambiaso 68.)
Napoli–Como 0–0
Udinese–Atalanta 1–0 (Zaniolo 40.)

Hétfő
18.30: Sassuolo–Genoa
20.45: Lazio–Cagliari (Tv: Arena4)

1. Napoli1071216–8+8 22 
2. Internazionale107324–12+12 21 
3. Roma97210–4+6 21 
4. Milan953114–7+7 18 
5. Juventus1053214–10+4 18 
6. Como1045112–6+6 17 
7. Bologna943213–7+6 15 
8. Udinese1043312–15–3 15 
9. Cremonese1035212–1214 
10. Atalanta1027113–8+5 13 
11. Sassuolo941410–1013 
12. Torino1034310–16–6 13 
13. Lazio933311–7+4 12 
14. Cagliari92349–12–3 
15. Lecce102358–14–6 
16. Parma91444–9–5 
17. Pisa10647–14–7 
18. Verona10556–16–10 
19. Fiorentina10467–16–9 
20. Genoa9364–13–9 
a bajnokság állása

 

 

