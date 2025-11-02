Serie A: kétgólos hátrányból állt fel a Torino a Pisa ellen

Stefano Moreo duplájával a Pisa félóra játék után két góllal is vezetett a Torino otthonában, a hazaiak azonban még a szünet előtt egyenlítettek, a második félidőben pedig már nem született újabb találat, így maradt a 2–2-es döntetlen. A Torino sorozatban az ötödik bajnokiján maradt veretlen, a Pisa pedig zsinórban negyedszer végzett döntetlenre.

A másik délutáni összecsapáson a Lecce Medon Berisha góljával nyert a Fiorentina otthonában.

OLASZ SERIE A

10. FORDULÓ

Torino–Pisa 2–2 (Gio. Simeone 42., Ché Adams 45+3., ill. Moreo 13., 29. – a másodikat 11-esből)

Fiorentina–Lecce 0–1 (Medon Berisha 23.)

KÉSŐBB

18.00: Parma–Bologna (Tv: Match4)

20.45: Milan–Roma

Szombaton játszották

Cremonese–Juventus 1–2 (Vardy 83., ill. Kosztics 2., Cambiaso 68.)

Napoli–Como 0–0

Udinese–Atalanta 1–0 (Zaniolo 40.)

Hétfő

18.30: Sassuolo–Genoa

20.45: Lazio–Cagliari (Tv: Arena4)