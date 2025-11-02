Serie A: kétgólos hátrányból állt fel a Torino a Pisa ellen
Stefano Moreo duplájával a Pisa félóra játék után két góllal is vezetett a Torino otthonában, a hazaiak azonban még a szünet előtt egyenlítettek, a második félidőben pedig már nem született újabb találat, így maradt a 2–2-es döntetlen. A Torino sorozatban az ötödik bajnokiján maradt veretlen, a Pisa pedig zsinórban negyedszer végzett döntetlenre.
A másik délutáni összecsapáson a Lecce Medon Berisha góljával nyert a Fiorentina otthonában.
OLASZ SERIE A
10. FORDULÓ
Torino–Pisa 2–2 (Gio. Simeone 42., Ché Adams 45+3., ill. Moreo 13., 29. – a másodikat 11-esből)
Fiorentina–Lecce 0–1 (Medon Berisha 23.)
KÉSŐBB
18.00: Parma–Bologna (Tv: Match4)
20.45: Milan–Roma
Szombaton játszották
Cremonese–Juventus 1–2 (Vardy 83., ill. Kosztics 2., Cambiaso 68.)
Napoli–Como 0–0
Udinese–Atalanta 1–0 (Zaniolo 40.)
Hétfő
18.30: Sassuolo–Genoa
20.45: Lazio–Cagliari (Tv: Arena4)
|1. Napoli
|10
|7
|1
|2
|16–8
|+8
|22
|2. Internazionale
|10
|7
|–
|3
|24–12
|+12
|21
|3. Roma
|9
|7
|–
|2
|10–4
|+6
|21
|4. Milan
|9
|5
|3
|1
|14–7
|+7
|18
|5. Juventus
|10
|5
|3
|2
|14–10
|+4
|18
|6. Como
|10
|4
|5
|1
|12–6
|+6
|17
|7. Bologna
|9
|4
|3
|2
|13–7
|+6
|15
|8. Udinese
|10
|4
|3
|3
|12–15
|–3
|15
|9. Cremonese
|10
|3
|5
|2
|12–12
|0
|14
|10. Atalanta
|10
|2
|7
|1
|13–8
|+5
|13
|11. Sassuolo
|9
|4
|1
|4
|10–10
|0
|13
|12. Torino
|10
|3
|4
|3
|10–16
|–6
|13
|13. Lazio
|9
|3
|3
|3
|11–7
|+4
|12
|14. Cagliari
|9
|2
|3
|4
|9–12
|–3
|9
|15. Lecce
|10
|2
|3
|5
|8–14
|–6
|9
|16. Parma
|9
|1
|4
|4
|4–9
|–5
|7
|17. Pisa
|10
|–
|6
|4
|7–14
|–7
|6
|18. Verona
|10
|–
|5
|5
|6–16
|–10
|5
|19. Fiorentina
|10
|–
|4
|6
|7–16
|–9
|4
|20. Genoa
|9
|–
|3
|6
|4–13
|–9
|3