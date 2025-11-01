A Napoli örülhet, hogy nem kapott ki a 11-est hibázó Comótól
A tabellát a forduló előtt csak jobb gólkülönbséggel vezető Napoli abban a tudatban léphetett pályára otthon az 5. Como ellen, hogy egy győzelemmel három ponttal megléphet a vasárnap a Milan vendégeként pályára lépő, 2. helyezett Roma előtt.
Csakhogy a mérkőzés nem egészen úgy alakult, ahogy a bajnoki címvédő nápolyiak tervezték, ugyanis a 26. percben egy tizenhatoson belüli lerántást követően 11-eshez jutottak a vendégek. Más kérdés, hogy Vanja Milinkovics-Szavics kivédte Álvaro Morata rosszul helyezett lövését.
A Napolit azonban kapusa bravúrja sem tudta lendületbe hozni. Egészen meglepő, hogy a vendégek birtokolták többet a labdát a meccsen (58 százalékban), és ugyan volt nyolc kaput eltaláló lövése a hazaiaknak, igazán nagy helyzeteket nem alakítottak ki (ezt a 0.32-es xG-mutató is jól jelzi). Így csak gól nélküli döntetlenre volt képes a Napoli a Como ellen, igaz, így is pontelőnnyel vezeti jelenleg a tabellát.
OLASZ SERIE A
10. FORDULÓ
Napoli–Como 0–0
Udinese–Atalanta 1–0 (Zaniolo 40.)
KÉSŐBB
20.45: Cremonese–Juventus
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Vasárnap
Hellas Verona–Internazionale
Fiorentina–Lecce
Torino–Pisa
Parma–Bologna
Milan–Roma
Hétfő
Sassuolo–Genoa
Lazio–Cagliari
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Napoli
10
7
1
2
16–8
+8
22
|2. Roma
9
7
–
2
10–4
+6
21
|3. Internazionale
9
6
–
3
22–11
+11
18
|4. Milan
9
5
3
1
14–7
+7
18
|5. Como
10
4
5
1
12–6
+6
17
|6. Bologna
9
4
3
2
13–7
+6
15
|7. Juventus
9
4
3
2
12–9
+3
15
|8. Udinese
10
4
3
3
12–15
–3
15
|9. Cremonese
9
3
5
1
11–10
+1
14
|10. Atalanta
10
2
7
1
13–8
+5
13
|11. Sassuolo
9
4
1
4
10–10
0
13
|12. Lazio
9
3
3
3
11–7
+4
12
|13. Torino
9
3
3
3
8–14
–6
12
|14. Cagliari
9
2
3
4
9–12
–3
9
|15. Parma
9
1
4
4
4–9
–5
7
|16. Lecce
9
1
3
5
7–14
–7
6
|17. Pisa
9
–
5
4
5–12
–7
5
|18. Verona
9
–
5
4
5–14
–9
5
|19. Fiorentina
9
–
4
5
7–15
–8
4
|20. Genoa
9
–
3
6
4–13
–9
3