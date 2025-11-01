Nemzeti Sportrádió

A Napoli örülhet, hogy nem kapott ki a 11-est hibázó Comótól

2025.11.01. 20:09
Morata tizenegyest hibázott, ikszelt a Napoli a Comóval (Fotó: Getty Images)
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában a tabellát vezető Napoli hazai pályán csak gól nélküli döntetlenre végzett a Comóval.

 

A tabellát a forduló előtt csak jobb gólkülönbséggel vezető Napoli abban a tudatban léphetett pályára otthon az 5. Como ellen, hogy egy győzelemmel három ponttal megléphet a vasárnap a Milan vendégeként pályára lépő, 2. helyezett Roma előtt.

Csakhogy a mérkőzés nem egészen úgy alakult, ahogy a bajnoki címvédő nápolyiak tervezték, ugyanis a 26. percben egy tizenhatoson belüli lerántást követően 11-eshez jutottak a vendégek. Más kérdés, hogy Vanja Milinkovics-Szavics kivédte Álvaro Morata rosszul helyezett lövését.

A Napolit azonban kapusa bravúrja sem tudta lendületbe hozni. Egészen meglepő, hogy a vendégek birtokolták többet a labdát a meccsen (58 százalékban), és ugyan volt nyolc kaput eltaláló lövése a hazaiaknak, igazán nagy helyzeteket nem alakítottak ki (ezt a 0.32-es xG-mutató is jól jelzi). Így csak gól nélküli döntetlenre volt képes a Napoli a Como ellen, igaz, így is pontelőnnyel vezeti jelenleg a tabellát.

OLASZ SERIE A
10. FORDULÓ
Napoli–Como 0–0
Udinese–Atalanta 1–0 (Zaniolo 40.)
KÉSŐBB
20.45: Cremonese–Juventus

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Vasárnap
Hellas Verona–Internazionale
Fiorentina–Lecce
Torino–Pisa
Parma–Bologna
Milan–Roma
Hétfő
Sassuolo–Genoa
Lazio–Cagliari

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Napoli

10

7

1

2

16–8

+8

22

2. Roma

9

7

2

10–4

+6

21

3. Internazionale

9

6

3

22–11

+11

18

4. Milan

9

5

3

1

14–7

+7

18

5. Como

10

4

5

1

12–6

+6

17

6. Bologna

9

4

3

2

13–7

+6

15

7. Juventus

9

4

3

2

12–9

+3

15

8. Udinese

10

4

3

3

12–15

–3

15

9. Cremonese

9

3

5

1

11–10

+1

14

10. Atalanta

10

2

7

1

13–8

+5

13

11. Sassuolo

9

4

1

4

10–10

0

13

12. Lazio

9

3

3

3

11–7

+4

12

13. Torino

9

3

3

3

8–14

–6

12

14. Cagliari

9

2

3

4

9–12

–3

9

15. Parma

9

1

4

4

4–9

–5

7

16. Lecce

9

1

3

5

7–14

–7

6

17. Pisa

9

5

4

5–12

–7

5

18. Verona

9

5

4

5–14

–9

5

19. Fiorentina

9

4

5

7–15

–8

4

20. Genoa

9

3

6

4–13

–9

3

 

 

