A Napoli örülhet, hogy nem kapott ki a 11-est hibázó Comótól

A tabellát a forduló előtt csak jobb gólkülönbséggel vezető Napoli abban a tudatban léphetett pályára otthon az 5. Como ellen, hogy egy győzelemmel három ponttal megléphet a vasárnap a Milan vendégeként pályára lépő, 2. helyezett Roma előtt.

Csakhogy a mérkőzés nem egészen úgy alakult, ahogy a bajnoki címvédő nápolyiak tervezték, ugyanis a 26. percben egy tizenhatoson belüli lerántást követően 11-eshez jutottak a vendégek. Más kérdés, hogy Vanja Milinkovics-Szavics kivédte Álvaro Morata rosszul helyezett lövését.

A Napolit azonban kapusa bravúrja sem tudta lendületbe hozni. Egészen meglepő, hogy a vendégek birtokolták többet a labdát a meccsen (58 százalékban), és ugyan volt nyolc kaput eltaláló lövése a hazaiaknak, igazán nagy helyzeteket nem alakítottak ki (ezt a 0.32-es xG-mutató is jól jelzi). Így csak gól nélküli döntetlenre volt képes a Napoli a Como ellen, igaz, így is pontelőnnyel vezeti jelenleg a tabellát.

OLASZ SERIE A

10. FORDULÓ

Napoli–Como 0–0

Udinese–Atalanta 1–0 (Zaniolo 40.)

KÉSŐBB

20.45: Cremonese–Juventus

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Vasárnap

Hellas Verona–Internazionale

Fiorentina–Lecce

Torino–Pisa

Parma–Bologna

Milan–Roma

Hétfő

Sassuolo–Genoa

Lazio–Cagliari