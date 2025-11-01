Nemzeti Sportrádió

Serie A: Zaniolo döntött – elveszítette veretlenségét az Atalanta

2025.11.01. 17:01
Zaniolo (középen) góljával győzte le az Udinese az Atalantát (Fotó: facebook.com/UdineseCalcio1896)
A Serie A 10. fordulója az Udinese–Atalanta meccsel vette kezdetét, melyen az udineiek Nicolo Zaniolo góljával 1–0-ra győztek, így nincs már veretlen csapat az olasz élvonalban.

 


A Serie A-ban a 10. fordulót az Atalanta a mezőnyben egyedüli veretlen csapatként kezdhette meg, de a 40. percben Nicolo Zaniolo góljával hátrányba került az Udinese vendégeként. A nyáron Törökországból igazolt, de az előző idényben az Atalantánál is megfordult, 26 éves támadó Hassana Kamara bal oldali beadásból, 11 méterről bombázott a léc alá, a nyolcadik bajnoki meccsén a harmadik gólját szerezte az Udinesében (minden tétmeccset nézve pedig negyedszer volt eredményes az udineieknél).


 A folytatásban is az Udinesének volt több lövése, a hazaiak ötször is eltalálták a kaput, míg a vendégek egyszer sem, újabb gól már nem született. Az Atalanta tehát 1–0-ra kikapott, ami azt is jelenti, hogy nincs már veretlen csapat a Serie A 2025–2026-os idényében.

 

OLASZ SERIE A

10. FORDULÓ, SZOMBATI MÉRKŐZÉSEK
Udinese–Atalanta 1–0 (Zaniolo, 40.)

KÉSŐBB
18.00: Napoli–Como 
20.45: Cremonese–Juventus 
2025. november 2., vasárnap
Hellas Verona–Internazionale
Fiorentina–Lecce
Torino–Pisa
Parma–Bologna
Milan–Roma
2025. november 3., hétfő
Sassuolo–Genoa
Lazio–Cagliari

 

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Napoli

9

7

2

16–8

+8

21

2. Roma

9

7

2

10–4

+6

21

3. Internazionale

9

6

3

22–11

+11

18

4. Milan

9

5

3

1

14–7

+7

18

5. Como

9

4

4

1

12–6

+6

16

6. Bologna

9

4

3

2

13–7

+6

15

7. Juventus

9

4

3

2

12–9

+3

15

8. Udinese

10

4

3

3

12–15

–3

15

9. Cremonese

9

3

5

1

11–10

+1

14

10. Atalanta

10

2

7

1

13–8

+5

13

11. Sassuolo

9

4

1

4

10–10

0

13

12. Lazio

9

3

3

3

11–7

+4

12

13. Torino

9

3

3

3

8–14

–6

12

14. Cagliari

9

2

3

4

9–12

–3

9

15. Parma

9

1

4

4

4–9

–5

7

16. Lecce

9

1

3

5

7–14

–7

6

17. Pisa

9

5

4

5–12

–7

5

18. Verona

9

5

4

5–14

–9

5

19. Fiorentina

9

4

5

7–15

–8

4

20. Genoa

9

3

6

4–13

–9

3


 


 


 


 

 

Ezek is érdekelhetik