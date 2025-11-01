Serie A: Zaniolo döntött – elveszítette veretlenségét az Atalanta



A Serie A-ban a 10. fordulót az Atalanta a mezőnyben egyedüli veretlen csapatként kezdhette meg, de a 40. percben Nicolo Zaniolo góljával hátrányba került az Udinese vendégeként. A nyáron Törökországból igazolt, de az előző idényben az Atalantánál is megfordult, 26 éves támadó Hassana Kamara bal oldali beadásból, 11 méterről bombázott a léc alá, a nyolcadik bajnoki meccsén a harmadik gólját szerezte az Udinesében (minden tétmeccset nézve pedig negyedszer volt eredményes az udineieknél).



A folytatásban is az Udinesének volt több lövése, a hazaiak ötször is eltalálták a kaput, míg a vendégek egyszer sem, újabb gól már nem született. Az Atalanta tehát 1–0-ra kikapott, ami azt is jelenti, hogy nincs már veretlen csapat a Serie A 2025–2026-os idényében.

OLASZ SERIE A

10. FORDULÓ, SZOMBATI MÉRKŐZÉSEK

Udinese–Atalanta 1–0 (Zaniolo, 40.)



KÉSŐBB

18.00: Napoli–Como

20.45: Cremonese–Juventus

2025. november 2., vasárnap

Hellas Verona–Internazionale

Fiorentina–Lecce

Torino–Pisa

Parma–Bologna

Milan–Roma

2025. november 3., hétfő

Sassuolo–Genoa

Lazio–Cagliari

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Napoli 9 7 – 2 16–8 +8 21 2. Roma 9 7 – 2 10–4 +6 21 3. Internazionale 9 6 – 3 22–11 +11 18 4. Milan 9 5 3 1 14–7 +7 18 5. Como 9 4 4 1 12–6 +6 16 6. Bologna 9 4 3 2 13–7 +6 15 7. Juventus 9 4 3 2 12–9 +3 15 8. Udinese 10 4 3 3 12–15 –3 15 9. Cremonese 9 3 5 1 11–10 +1 14 10. Atalanta 10 2 7 1 13–8 +5 13 11. Sassuolo 9 4 1 4 10–10 0 13 12. Lazio 9 3 3 3 11–7 +4 12 13. Torino 9 3 3 3 8–14 –6 12 14. Cagliari 9 2 3 4 9–12 –3 9 15. Parma 9 1 4 4 4–9 –5 7 16. Lecce 9 1 3 5 7–14 –7 6 17. Pisa 9 – 5 4 5–12 –7 5 18. Verona 9 – 5 4 5–14 –9 5 19. Fiorentina 9 – 4 5 7–15 –8 4 20. Genoa 9 – 3 6 4–13 –9 3















