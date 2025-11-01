Serie A: Zaniolo döntött – elveszítette veretlenségét az Atalanta
A Serie A-ban a 10. fordulót az Atalanta a mezőnyben egyedüli veretlen csapatként kezdhette meg, de a 40. percben Nicolo Zaniolo góljával hátrányba került az Udinese vendégeként. A nyáron Törökországból igazolt, de az előző idényben az Atalantánál is megfordult, 26 éves támadó Hassana Kamara bal oldali beadásból, 11 méterről bombázott a léc alá, a nyolcadik bajnoki meccsén a harmadik gólját szerezte az Udinesében (minden tétmeccset nézve pedig negyedszer volt eredményes az udineieknél).
A folytatásban is az Udinesének volt több lövése, a hazaiak ötször is eltalálták a kaput, míg a vendégek egyszer sem, újabb gól már nem született. Az Atalanta tehát 1–0-ra kikapott, ami azt is jelenti, hogy nincs már veretlen csapat a Serie A 2025–2026-os idényében.
OLASZ SERIE A
10. FORDULÓ, SZOMBATI MÉRKŐZÉSEK
Udinese–Atalanta 1–0 (Zaniolo, 40.)
KÉSŐBB
18.00: Napoli–Como
20.45: Cremonese–Juventus
2025. november 2., vasárnap
Hellas Verona–Internazionale
Fiorentina–Lecce
Torino–Pisa
Parma–Bologna
Milan–Roma
2025. november 3., hétfő
Sassuolo–Genoa
Lazio–Cagliari
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Napoli
9
7
–
2
16–8
+8
21
|2. Roma
9
7
–
2
10–4
+6
21
|3. Internazionale
9
6
–
3
22–11
+11
18
|4. Milan
9
5
3
1
14–7
+7
18
|5. Como
9
4
4
1
12–6
+6
16
|6. Bologna
9
4
3
2
13–7
+6
15
|7. Juventus
9
4
3
2
12–9
+3
15
|8. Udinese
10
4
3
3
12–15
–3
15
|9. Cremonese
9
3
5
1
11–10
+1
14
|10. Atalanta
10
2
7
1
13–8
+5
13
|11. Sassuolo
9
4
1
4
10–10
0
13
|12. Lazio
9
3
3
3
11–7
+4
12
|13. Torino
9
3
3
3
8–14
–6
12
|14. Cagliari
9
2
3
4
9–12
–3
9
|15. Parma
9
1
4
4
4–9
–5
7
|16. Lecce
9
1
3
5
7–14
–7
6
|17. Pisa
9
–
5
4
5–12
–7
5
|18. Verona
9
–
5
4
5–14
–9
5
|19. Fiorentina
9
–
4
5
7–15
–8
4
|20. Genoa
9
–
3
6
4–13
–9
3